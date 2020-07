Choáng cảnh bên trong tàu ngầm hiện đại nhất Hải quân Israel một thời

Tọa lạc tại thành phố Haifa - thành phố lớn thứ ba của đất nước Israel xinh đẹp, bảo tàng Hải quân luôn là điểm đến thu hút với những người đam mê quân sự. Trong đó, bảo tàng hiện nay đang trưng bày một hiện vật quý, niềm tự hào một thời của Hải quân Israel, đó chính là tàu ngầm INS Gal thuộc lớp Type 540. Ảnh: Tàu ngầm INS Gal của bảo tàng Hải quân Israel. Type 540 Gal là lớp tàu ngầm được đóng dựa trên tàu ngầm Diesel-điện lớp Type 206 của Đông Đức với một số cải tiến và thông số kỹ thuật do phía Israel đưa ra nhằm phù hợp với chiến thuật tác chiến của họ. Những con tàu lớp này được đóng tại nhà máy đóng tàu Vickers ở thị trấn Barrow-in-Furness miền tây bắc nước Anh chứ không phải tại Đông Đức vì một số lí do chính trị. Gal trong tiếng Do Thái có những là “làn sóng”.

Ảnh: Tàu ngầm INS Gal tại bảo tàng. Quân đội Israel đặt đóng 3 chiếc lớp Gal lần lượt được hạ thủy vào ba năm liên tiếp từ 1975 đến 1977 bao gồm: INS Gal, INS Tanin (tên cũ INS Gur), INS Rahav và cả 3 tàu đều đã nghỉ hưu trong giai đoạn 2000. Đến năm 2007, chiếc INS Gal được sửa chữa đại tu và đưa vào trưng bày tại viện bảo tàng Hải quân Israel cho đến nay. Ảnh: Cận cảnh thượng tầng tàu INS Gal tại bảo tàng. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 420 tấn khi nổi và 600 tấn khi chìm, dài 45m, rộng 4.7m, mớn nước 3.7m, tốc độ tối đa 11 hải lý/h khi nổi và 17 hải lý/h khi lặn. INS Gal có thủy thủ đoàn 32 người. Ảnh: Mặt trước mũi tàu INS Gal với các ống phóng ngư lôi. Trái tim của tàu là một động cơ Diesel 2 xi lanh MTU 1.200 mã lực và 1 động cơ motor điện 1.800 mã lực cho phép nó có thể di chuyển ổn định trong những vùng nước nông và phức tạp ở Địa Trung Hải đồng thời có tầm hoạt động xa hơn 400km (hơn 200 hải lý).

Ảnh: Cận cảnh khoang động cơ của INS Gal. Mặc dù chỉ là tàu ngầm mini với kích thước nhỏ, INS Gal lại được tích hợp những thiết bị điện tử cực kỳ tiên tiến của thời điểm bấy giờ. Những tàu ngầm thuộc lớp Gal này đều đã được trải qua thực tế chiến đấu trong các cuộc xung đột giữa Israel với các nước láng giềng Trung Đông, chúng cũng đã viết nên một trang sử hào hùng nhất cho hải quân Israel với hiệu suất hiệu động tuyệt vời.

Ảnh: Bên trong buồng chỉ huy của tàu INS Gal Israel, có thể thấy dù tàu đóng theo công nghệ những năm 1960-1970 nhưng đã sử dụng các màn hình máy tính hiện đại. Tuy nhiên, vẫn không thể thiếu được đặc trưng của những loại tàu ngầm được phát triển trong giai đoạn chiến tranh lạnh đó chính là rất nhiều van vặn mở và đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật của tàu khá rườm rà và rối mắt.

Ảnh: Hệ thống van và đồng hồ hiển thị thông số trên tàu INS Gal. Khu vực lái tàu trên INS Gal, không thể không có những đồng hồ kim chỉ thông số của tàu. Khu vực bếp ăn và sinh hoạt chung của chiến sĩ hải quân trên tàu INS Gal. Dù chỉ là tàu ngầm mini nhưng có thể thấy nội thất bên trong của con tàu khá tiện nghi. Khu vực vệ sinh, nhà tắm trên tàu. Vì tàu ngầm có không gian hạn chế, tất cả các vị trí đều được tận dụng và làm với một không gian hẹp chỉ đủ để sinh hoạt. Khu vực buồng ngủ dành cho sĩ quan chỉ huy trên tàu. Khu vực khoang vũ khí. Tàu ngầm INS Gal được trang bị 8 ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm đặt ở phía trước mũi tàu, đồng thời tàu có thể mang theo 24 quả bom chìm (thủy lôi) cho các nhiệm vụ phong tỏa biển. Năm 1982, một tàu ngầm lớp Gal này đã dùng ngư lôi 533mm bắn chìm một tàu dân sự chở dân tị nạn của Lebanon trên vùng biển Địa Trung Hải khiến 25 dân thường thiệt mạng. Nguyên nhân được xác định là do thuyền trưởng tàu đã nhầm lẫn rằng tàu chở người tị nạn là tàu hải quân đối phương và đã ra lệnh khai hỏa tiêu diệt.

Ảnh: Cận cảnh chân vịt ở đuôi tàu INS Gal tại bảo tàng. Video Israel sẽ sáp nhập cao nguyên Golan vĩnh viễn - Nguồn: QPVN

Tọa lạc tại thành phố Haifa - thành phố lớn thứ ba của đất nước Israel xinh đẹp, bảo tàng Hải quân luôn là điểm đến thu hút với những người đam mê quân sự. Trong đó, bảo tàng hiện nay đang trưng bày một hiện vật quý, niềm tự hào một thời của Hải quân Israel, đó chính là tàu ngầm INS Gal thuộc lớp Type 540. Ảnh: Tàu ngầm INS Gal của bảo tàng Hải quân Israel. Type 540 Gal là lớp tàu ngầm được đóng dựa trên tàu ngầm Diesel-điện lớp Type 206 của Đông Đức với một số cải tiến và thông số kỹ thuật do phía Israel đưa ra nhằm phù hợp với chiến thuật tác chiến của họ. Những con tàu lớp này được đóng tại nhà máy đóng tàu Vickers ở thị trấn Barrow-in-Furness miền tây bắc nước Anh chứ không phải tại Đông Đức vì một số lí do chính trị. Gal trong tiếng Do Thái có những là “làn sóng”.

Ảnh: Tàu ngầm INS Gal tại bảo tàng. Quân đội Israel đặt đóng 3 chiếc lớp Gal lần lượt được hạ thủy vào ba năm liên tiếp từ 1975 đến 1977 bao gồm: INS Gal, INS Tanin (tên cũ INS Gur), INS Rahav và cả 3 tàu đều đã nghỉ hưu trong giai đoạn 2000. Đến năm 2007, chiếc INS Gal được sửa chữa đại tu và đưa vào trưng bày tại viện bảo tàng Hải quân Israel cho đến nay. Ảnh: Cận cảnh thượng tầng tàu INS Gal tại bảo tàng. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 420 tấn khi nổi và 600 tấn khi chìm, dài 45m, rộng 4.7m, mớn nước 3.7m, tốc độ tối đa 11 hải lý/h khi nổi và 17 hải lý/h khi lặn. INS Gal có thủy thủ đoàn 32 người. Ảnh: Mặt trước mũi tàu INS Gal với các ống phóng ngư lôi. Trái tim của tàu là một động cơ Diesel 2 xi lanh MTU 1.200 mã lực và 1 động cơ motor điện 1.800 mã lực cho phép nó có thể di chuyển ổn định trong những vùng nước nông và phức tạp ở Địa Trung Hải đồng thời có tầm hoạt động xa hơn 400km (hơn 200 hải lý).

Ảnh: Cận cảnh khoang động cơ của INS Gal . Mặc dù chỉ là tàu ngầm mini với kích thước nhỏ, INS Gal lại được tích hợp những thiết bị điện tử cực kỳ tiên tiến của thời điểm bấy giờ. Những tàu ngầm thuộc lớp Gal này đều đã được trải qua thực tế chiến đấu trong các cuộc xung đột giữa Israel với các nước láng giềng Trung Đông, chúng cũng đã viết nên một trang sử hào hùng nhất cho hải quân Israel với hiệu suất hiệu động tuyệt vời.

Ảnh: Bên trong buồng chỉ huy của tàu INS Gal Israel , có thể thấy dù tàu đóng theo công nghệ những năm 1960-1970 nhưng đã sử dụng các màn hình máy tính hiện đại. Tuy nhiên, vẫn không thể thiếu được đặc trưng của những loại tàu ngầm được phát triển trong giai đoạn chiến tranh lạnh đó chính là rất nhiều van vặn mở và đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật của tàu khá rườm rà và rối mắt.

Ảnh: Hệ thống van và đồng hồ hiển thị thông số trên tàu INS Gal. Khu vực lái tàu trên INS Gal, không thể không có những đồng hồ kim chỉ thông số của tàu. Khu vực bếp ăn và sinh hoạt chung của chiến sĩ hải quân trên tàu INS Gal. Dù chỉ là tàu ngầm mini nhưng có thể thấy nội thất bên trong của con tàu khá tiện nghi. Khu vực vệ sinh, nhà tắm trên tàu. Vì tàu ngầm có không gian hạn chế, tất cả các vị trí đều được tận dụng và làm với một không gian hẹp chỉ đủ để sinh hoạt. Khu vực buồng ngủ dành cho sĩ quan chỉ huy trên tàu. Khu vực khoang vũ khí. Tàu ngầm INS Gal được trang bị 8 ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm đặt ở phía trước mũi tàu, đồng thời tàu có thể mang theo 24 quả bom chìm (thủy lôi) cho các nhiệm vụ phong tỏa biển. Năm 1982, một tàu ngầm lớp Gal này đã dùng ngư lôi 533mm bắn chìm một tàu dân sự chở dân tị nạn của Lebanon trên vùng biển Địa Trung Hải khiến 25 dân thường thiệt mạng. Nguyên nhân được xác định là do thuyền trưởng tàu đã nhầm lẫn rằng tàu chở người tị nạn là tàu hải quân đối phương và đã ra lệnh khai hỏa tiêu diệt.

Ảnh: Cận cảnh chân vịt ở đuôi tàu INS Gal tại bảo tàng. Video Israel sẽ sáp nhập cao nguyên Golan vĩnh viễn - Nguồn: QPVN