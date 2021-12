Chiến trường Syria đã bổ sung thêm chiến thuật mới cho Quân đội Nga

Tạp chí quân sự Romania Military cho rằng, những hoạt động quân sự của Quân đội Nga tại chiến trường Syria, đã đem lại những kinh nghiệm bổ ích trong việc nâng cao khả năng chiến đấu, tổ chức, trang bị và chiến thuật của Quân đội Nga. Một trong những đổi mới là loại bỏ tư tưởng phòng ngự cố định và chuyển sang áp dụng nhiều hơn việc phòng ngự chủ động từ xa. Trong quá trình tổ chức phòng ngự, tích cực sử dụng các phương tiện trinh sát mặt đất, trên không (nhất là các loại UAV), kịp thời phát hiện và ngăn chặn đối phương từ xa bằng hỏa lực. Cũng tại cuộc chiến ở Syria, do không có sự phân định rõ ràng về chiến tuyến, mà các trận chiến đấu diễn ra ở hầu khắp mọi nơi. Do vậy Quân đội Nga rút ra kết luận là, các lực lượng phòng ngự, phải sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công của đối phương, bất cứ lúc nào và từ bất kỳ hướng nào. Các chiến thuật mới của Quân đội Syria cũng đã góp phần làm phong phú thêm chiến thuật của Quân đội Nga; ví dụ như dựng các chướng ngại vật như các tường thành bằng cát, bảo vệ xung quanh các khu vực phòng ngự. Với các tường cát, nếu đối phương sử dụng xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh tiến công vào các vị trí phòng ngự như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của xe ủi đất, sẽ khó để vượt qua; đồng thời những tường cát sẽ che chắn không cho xe tăng ngắm bắn vào phía trong. Một đặc điểm chiến thuật khác của các trận đánh trong chiến trường đô thị, là việc bao vây và phong tỏa khu dân cư; đầu tiên là chặn các đường tiếp viện vào bên trong, nhất là vũ khí và quân số của đối phương. Sau đó là tổ chức một loạt các cuộc tấn công đồng thời từ nhiều hướng. Sau khi bước vào chiến đấu, sử dụng pháo binh và không quân, được sự chỉ điểm của các UAV, tiến công chính xác vào các ổ đề kháng; không mạo hiểm nhanh chóng đưa bộ binh và xe tăng áp sát như trước; thực hiện “làm quang chiến trường”, nhất là các ổ hỏa lực chống tăng. Phát huy tối đa hỏa lực từ xa, tăng cường sử dụng vũ khí chính xác tiêu diệt các ổ đề kháng trong khu dân cư, hạn chế thấp nhất thương vong cho dân thường; sử dụng các loại vũ khí đặc thù tiến công các tòa nhà cao tầng, như vũ khí nhiệt áp, khiến kẻ thù mất tinh thần. Một chiến thuật thú vị được Quân đội Nga sử dụng ở Syria là “băng chuyền xe tăng”, tức là sử dụng nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực, di chuyển thành vòng tròn, đánh địch từ một vị trí bắn. Xe tăng thực hành bắn theo “băng chuyền” để bắn trúng mục tiêu cố định hoặc di động ở cự ly từ 500 mét đến 2.500 mét. Trong khi xe tăng thứ nhất bắn vào mục tiêu và lùi về tuyến sau, xe thứ hai nạp đạn rồi tiếp tục vào vị trí bắn kiểu xoay vòng. Quá trình chiến đấu của các phân đội xe tăng, liên tục có UAV bay trên khu vực mục tiêu làm nhiệm vụ quan sát kết quả của các đợt hỏa lực xe tăng và thông báo cho các kíp xe về tình hình mục tiêu; nhất là các mục tiêu được bảo vệ sau các khối chắn và ở cự ly xa. Ngoài ra phương pháp “móng ngựa” để phát hiện thiết bị nổ điều khiển từ xa, đã trở thành một “giải pháp sáng giá” cho các nhiệm vụ trinh sát. Giúp hạn chế tối đa những thiệt hại do các thiết bị nổ tự chế gài ven đường. Trong phương pháp “móng ngựa”, các trinh sát viên thực hành chế áp vô tuyến điện, cắt nguồn sóng điều khiển từ xa; cùng với đó là những chú chó được huấn luyện đặc biệt, cũng như thiết bị dò mìn Korshun, tham gia vào việc phá mìn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thì cho biết, các đơn vị của quân đội Nga, đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí trong các chiến dịch mà nước này tham gia ở chiến trường Syria. Ông Shoigu cho biết tại cuộc họp với các lãnh đạo của nhà máy sản xuất trực thăng Nga Rostvertol: “Chúng tôi đã kiểm tra hơn 320 loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả trực thăng vũ trang và khả năng sử dụng vũ khí của chúng; số trực thăng đã được nâng cấp sau các hoạt động thực chiến tại Syria”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ ra rằng, trực thăng hoạt động ở ngoài tầm hỏa lực của pháo phòng không hoặc tên lửa vác vai (MANPAD) là yếu tố tối quan trọng và nhấn mạnh với các lãnh đạo của nhà máy Rostvertol: “Bây giờ chúng ta đã có những vũ khí như vậy, nhờ các hoạt động ở chiến trường Syria”. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tạp chí quân sự Romania Military cho rằng, những hoạt động quân sự của Quân đội Nga tại chiến trường Syria, đã đem lại những kinh nghiệm bổ ích trong việc nâng cao khả năng chiến đấu, tổ chức, trang bị và chiến thuật của Quân đội Nga. Một trong những đổi mới là loại bỏ tư tưởng phòng ngự cố định và chuyển sang áp dụng nhiều hơn việc phòng ngự chủ động từ xa. Trong quá trình tổ chức phòng ngự, tích cực sử dụng các phương tiện trinh sát mặt đất, trên không (nhất là các loại UAV), kịp thời phát hiện và ngăn chặn đối phương từ xa bằng hỏa lực. Cũng tại cuộc chiến ở Syria , do không có sự phân định rõ ràng về chiến tuyến, mà các trận chiến đấu diễn ra ở hầu khắp mọi nơi. Do vậy Quân đội Nga rút ra kết luận là, các lực lượng phòng ngự, phải sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công của đối phương, bất cứ lúc nào và từ bất kỳ hướng nào. Các chiến thuật mới của Quân đội Syria cũng đã góp phần làm phong phú thêm chiến thuật của Quân đội Nga; ví dụ như dựng các chướng ngại vật như các tường thành bằng cát, bảo vệ xung quanh các khu vực phòng ngự. Với các tường cát, nếu đối phương sử dụng xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh tiến công vào các vị trí phòng ngự như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của xe ủi đất, sẽ khó để vượt qua; đồng thời những tường cát sẽ che chắn không cho xe tăng ngắm bắn vào phía trong. Một đặc điểm chiến thuật khác của các trận đánh trong chiến trường đô thị, là việc bao vây và phong tỏa khu dân cư; đầu tiên là chặn các đường tiếp viện vào bên trong, nhất là vũ khí và quân số của đối phương. Sau đó là tổ chức một loạt các cuộc tấn công đồng thời từ nhiều hướng. Sau khi bước vào chiến đấu, sử dụng pháo binh và không quân, được sự chỉ điểm của các UAV, tiến công chính xác vào các ổ đề kháng; không mạo hiểm nhanh chóng đưa bộ binh và xe tăng áp sát như trước; thực hiện “làm quang chiến trường”, nhất là các ổ hỏa lực chống tăng. Phát huy tối đa hỏa lực từ xa, tăng cường sử dụng vũ khí chính xác tiêu diệt các ổ đề kháng trong khu dân cư, hạn chế thấp nhất thương vong cho dân thường; sử dụng các loại vũ khí đặc thù tiến công các tòa nhà cao tầng, như vũ khí nhiệt áp, khiến kẻ thù mất tinh thần. Một chiến thuật thú vị được Quân đội Nga sử dụng ở Syria là “băng chuyền xe tăng”, tức là sử dụng nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực, di chuyển thành vòng tròn, đánh địch từ một vị trí bắn. Xe tăng thực hành bắn theo “băng chuyền” để bắn trúng mục tiêu cố định hoặc di động ở cự ly từ 500 mét đến 2.500 mét. Trong khi xe tăng thứ nhất bắn vào mục tiêu và lùi về tuyến sau, xe thứ hai nạp đạn rồi tiếp tục vào vị trí bắn kiểu xoay vòng. Quá trình chiến đấu của các phân đội xe tăng, liên tục có UAV bay trên khu vực mục tiêu làm nhiệm vụ quan sát kết quả của các đợt hỏa lực xe tăng và thông báo cho các kíp xe về tình hình mục tiêu; nhất là các mục tiêu được bảo vệ sau các khối chắn và ở cự ly xa. Ngoài ra phương pháp “móng ngựa” để phát hiện thiết bị nổ điều khiển từ xa, đã trở thành một “giải pháp sáng giá” cho các nhiệm vụ trinh sát. Giúp hạn chế tối đa những thiệt hại do các thiết bị nổ tự chế gài ven đường. Trong phương pháp “móng ngựa”, các trinh sát viên thực hành chế áp vô tuyến điện, cắt nguồn sóng điều khiển từ xa; cùng với đó là những chú chó được huấn luyện đặc biệt, cũng như thiết bị dò mìn Korshun, tham gia vào việc phá mìn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thì cho biết, các đơn vị của quân đội Nga, đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí trong các chiến dịch mà nước này tham gia ở chiến trường Syria. Ông Shoigu cho biết tại cuộc họp với các lãnh đạo của nhà máy sản xuất trực thăng Nga Rostvertol: “Chúng tôi đã kiểm tra hơn 320 loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả trực thăng vũ trang và khả năng sử dụng vũ khí của chúng; số trực thăng đã được nâng cấp sau các hoạt động thực chiến tại Syria”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ ra rằng, trực thăng hoạt động ở ngoài tầm hỏa lực của pháo phòng không hoặc tên lửa vác vai (MANPAD) là yếu tố tối quan trọng và nhấn mạnh với các lãnh đạo của nhà máy Rostvertol: “Bây giờ chúng ta đã có những vũ khí như vậy, nhờ các hoạt động ở chiến trường Syria”. Nguồn ảnh: Pinterest.