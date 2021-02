Chiến tranh hạt nhân Mỹ - Nga: Bên nào sẽ có lợi thế hơn?

Trên phương diện vũ khí kỹ thuật cao và vũ khí hạt nhân, Quân đội Nga lại vượt qua Mỹ rất nhiều. Nga nắm giữ nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại như tên lửa chống hạm siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, tên lửa chống hạm Bastion, tên lửa Pioneer… Tên lửa chống hạm siêu vượt âm Kinzhal, là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không của Không quân Vũ trụ Nga. Tầm phóng 1.000 km, theo giới thiệu của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa có tốc độ tối đa đạt tới 10 Mach. Khi bay ở tốc độ này, các hệ thống phòng ngự của đối phương sẽ “bó tay” trong việc đánh chặn. Quan trọng hơn, quỹ đạo bay của tên lửa này là quỹ đạo “trôi”, do vậy không có bất cứ hệ thống phòng không nào trên thế giới hiện nay, có thể đánh chặn được loại tên lửa này. Đối với tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz 100.000 tấn, mặc dù một quả tên lửa Kinzhal sẽ không thể đánh chìm, nhưng cũng khiến nó bị mất sức chiến đấu, đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Điều khiến Hải quân Mỹ đau đầu nhất là, Nga đang có kế hoạch hiện đại hóa hơn 100 chiếc máy bay Tu-22M3 còn tương đối mới, dùng để trang bị tên lửa Kinzhal, với tầm bắn lên tới 2.000 km. Tên lửa Pioneer là một loại tên lửa hành trình khác của không quân Nga, tầm phóng đạt 2.000 km. Tên lửa này có tốc độ lên đến 20 Mach, nó có đầu đạn hủy diệt riêng, với sức công phá mạnh mẽ và có thể đánh chìm tàu khu trục trọng tải 10.000 tấn. Tên lửa này đã được Mỹ và NATO công nhận là “nỗi kinh hoàng” của hệ thống phòng không và mệnh danh cho loại tên lửa này là “bão táp châu Âu”. Các hệ thống phòng thủ của Mỹ và phương Tây không có cách nào ngăn chặn được loại tên lửa này. Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, tên lửa chống hạm Bastion cũng có tính năng tương tự tên lửa Kinzhal. Điều đáng chú ý là Nga đã phát triển rất nhiều tên lửa siêu vượt âm mới, nhưng Mỹ đã không phát triển tên lửa siêu vượt âm tương tự như của Nga. Trong kho vũ khí của Mỹ, hiện nay các loại tên lửa siêu vượt âm gần như là “trống rỗng”. Một khi xảy ra xung đột quân sự, nếu Nga điều động MiG-31, Tu-22M3 cùng máy bay hiện đại khác, mang theo số lượng lớn tên lửa siêu vượt âm tấn công từ không trung vào Mỹ, trước đòn tấn công “bầy sói” này, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nhiều khả năng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mà không có bất cứ khả năng chống trả nào. Ngoài tên lửa siêu vượt âm, sức mạnh của lực lượng tấn công hạt nhân Nga cũng khiến Mỹ quan ngại. Giới quan sát cho rằng, công nghiệp chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã vượt trước Mỹ hàng thập kỷ. Mỹ hiện có khoảng 500 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-3 sử dụng kỹ thuật tên lửa từ những năm 1970. Mặc dù Mỹ đã có nhiều cải tiến, để kéo dài thời gian phục vụ của loại tên lửa này đến năm 2040, tuy nhiên độ chính xác của Minuteman-3 và khả năng đột phá của đầu đạn không thể so sánh với tên lửa của Nga. Mặc dù Mỹ có kế hoạch xây dựng hệ thống răn đe chiến lược mặt đất (GBSD), để thay thế 500 tên lửa Minuteman-3 từ năm 2028, với tổng kinh phí lên đến hơn 300 tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu chương trình GBSD đã có không ít khó khăn xảy ra, giới quan sát cũng như nhiều quan chức đang đặt dấu hỏi cho chương trình này. Thậm chí, nội bộ Quốc hội Mỹ cũng xảy ra một số tranh cãi về tầm quan trọng của chương trình GBSD. Trong khi đó, trong kho vũ khí tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đang sở hữu những tên lửa hiện đại nhất trên thế giới, như tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM2 Topol-М, tên lửa đạn đạo RS-24 Yars, đặc biệt là tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Các loại tên lửa này có tính năng vượt xa so với Minuteman-3. Điều này đã được Nga kiểm nghiệm trong cuộc diễn tập hạt nhân mới nhất gần đây mang tên “sấm sét 2019”. Báo chí Pháp đã từng nhận xét tên lửa RS-28 Sarmat là vũ khí rất đáng sợ, vì có thể quét sạch toàn bang Texas hoặc cả nước Pháp chỉ trong vài giây. RS-28 Sarmat nặng 100 tấn, sử dụng nhiên liệu lỏng, đạt tầm bắn đến 17.000 km, tức có thể bắn đến Paris hoặc London và có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng. Mỗi đầu đạn có sức công phá từ 150-300 kiloton (tương đương 150.000-300.000 tấn chất nổ TNT) và có thể tách ra bay đến từng mục tiêu riêng. Nếu như Nga và Mỹ xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân, Mỹ tuyệt đối sẽ không là đối thủ của Nga. Nga sẽ dựa vào tên lửa đạn đạo liên lục địa trên mặt đất và tên lửa phóng từ tàu ngầm để có thể chiếm được ưu thế lớn so với Mỹ. Đây cũng là lý do tại sao thời gian qua, Mỹ rút khỏi các hiệp ước hạt nhân với Nga, đồng thời cùng NATO tăng cường chế tạo và cải tiến vũ khí hạt nhân của mình, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến hạt nhân, đặc biệt là tại các khu vực chiến lược ở châu Âu, trong đó có khu vực giáp biên giới Nga ở Đông Âu. Nguồn ảnh: Pinterest. Tên lửa RS-24 Yars của Nga có sức hủy diệt kinh hoàng khiến chính Moscow cũng phải lo sợ.

