Tiết lộ sốc về sinh vật huyền bí Golem trong truyền thuyết Do Thái

1. Nguồn gốc tên gọi. Từ " Golem" xuất phát từ tiếng Hebrew, có nghĩa là "vật chất chưa hoàn thiện" hoặc "hình hài chưa hoàn chỉnh". Ảnh: Pinterest. 2. Golem và Kabbalah. Truyền thuyết về Golem thường gắn liền với Kabbalah, một hệ thống thần bí học Do Thái. Việc tạo ra Golem được coi là một hình thức tiếp cận sức mạnh thiêng liêng. Ảnh: Pinterest. 3. Tạo ra từ đất sét. Golem thường được mô tả là một sinh vật được tạo nên từ đất sét hoặc bùn, giống như cách con người được tạo ra trong các truyền thuyết tôn giáo. Ảnh: Pinterest. 4. Lời cầu nguyện và chữ khắc. Để làm sống lại Golem, các nhà hiền triết Do Thái sẽ sử dụng các lời cầu nguyện bí mật và khắc từ "EMET" (אמת), nghĩa là "sự thật", lên trán hoặc trên một tấm giấy đặt trong miệng Golem. Ảnh: Pinterest. 5. Cách hủy kích hoạt. Golem có thể bị "vô hiệu hóa" bằng cách xóa chữ cái "E" trong từ "EMET", biến nó thành "MET" (מת), nghĩa là "cái chết". Ảnh: Pinterest. 6. Golem bảo vệ người Do Thái. Trong truyền thuyết, Golem thường được tạo ra để bảo vệ người Do Thái khỏi các cuộc tấn công hoặc sự bất công, đặc biệt là trong thời kỳ bị kỳ thị và bách hại. Ảnh: Pinterest. 7. Truyền thuyết ở Prague. Câu chuyện nổi tiếng về Golem của Prague kể rằng Rabbi Loew tạo ra Golem để bảo vệ người Do Thái khỏi những cáo buộc sai lầm. Sau đó, khi nhiệm vụ hoàn thành, ông đã làm cho Golem trở lại thành đất sét. Ảnh: Pinterest. 8. Người tạo ra Golem nổi tiếng nhất. Truyền thuyết về Golem nổi tiếng nhất gắn liền với Rabbi Judah Loew ben Bezalel (Maharal) ở Prague vào thế kỷ 16. Ông được cho là đã tạo ra Golem để bảo vệ cộng đồng người Do Thái khỏi sự áp bức. Ảnh: Pinterest. 9. Không có ý chí riêng. Golem không có trí tuệ hoặc ý chí riêng. Nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của người tạo ra mình và không thể hành động ngoài sự kiểm soát. Ảnh: Pinterest. 10. Sức mạnh phi thường. Golem thường được miêu tả là có sức mạnh vượt trội, có thể thực hiện những công việc nặng nhọc hoặc chiến đấu để bảo vệ cộng đồng. Ảnh: Pinterest. 11. Biểu tượng của sự nguy hiểm tiềm tàng. Golem có thể trở nên mất kiểm soát nếu người tạo ra không cẩn thận. Điều này được xem như một bài học về việc lạm dụng sức mạnh và kiến thức. Ảnh: Pinterest. 12 Golem và thuật giả kim. Trong một số truyền thuyết, Golem được coi là biểu tượng cho nỗ lực của con người trong việc bắt chước quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, giống như thuật giả kim cố gắng tạo ra vàng từ kim loại thường. Ảnh: Pinterest. 13. Biểu tượng đa nghĩa. Golem là biểu tượng của nhiều điều: sự bảo vệ, sức mạnh vượt trội, sự nguy hiểm của việc lạm dụng quyền năng, và cả sự mong manh trong khả năng kiểm soát các sáng tạo của con người. Ảnh: Pinterest. 14. Sự hiện diện trong văn học hiện đại. Golem đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học hiện đại, như tiểu thuyết "The Golem" của Gustav Meyrink (1915), tác phẩm được coi là một trong những tác phẩm kinh điển về truyền thuyết này. Ảnh: Pinterest. 15. Ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. Golem đã trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, và trò chơi, như hình tượng "Frankenstein" của Mary Shelley hoặc các sinh vật đất trong các trò chơi RPG. Ảnh: Pinterest.

