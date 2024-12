Honda Prelude - chiếc coupe thể thao sắp được "hồi sinh"

Vào hồi tháng 10/2023, hãng Honda đã chính thức vén màn mẫu xe concept mới mang tên Prelude. Không chỉ dừng ở mức xe concept để trưng bày trong triển lãm, Honda Prelude 2026 mới sẽ được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại. Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Honda Prelude 2026 bản cuope do hãng tung ra đã chứng tỏ điều đó. Đây không phải là mẫu xe đầu tiên của Honda được gọi bằng cái tên Prelude. Trước đó, hãng Honda từng bán mẫu xe này từ năm 1978 - 2001. Theo giới truyền thông Nhật Bản, mẫu xe này được phát triển dựa trên khung gầm cải tiến của Honda Civic và dùng chung hệ thống treo thanh giằng MacPherson trục kép phía trước cũng như giảm xóc thích ứng với Civic Type R. Cũng theo tiết lộ của hãng Honda, khung gầm của Prelude mới sẽ nhẹ hơn khoảng 90 kg so với trước. Mục tiêu của hãng Honda là tạo ra khung gầm nhẹ nhất trong phân khúc cho mẫu xe này. Honda muốn giảm 10% trọng lượng của Prelude so với những mẫu xe hybrid khác của hãng đang bán trên thị trường. Chưa hết, Honda Prelude 2026 còn có chế độ lái GT, bên cạnh Comfort, Sport và Individual. Lẫy gạt chọn chế độ lái được đặt ở cụm điều khiển trung tâm, bên dưới nút S+ Shift. Nút S+ Shift này sẽ giả lập cảm giác sang số tương tựu N e-shift của Hyundai Ioniq 5 N. Tổng cộng, xe sẽ có 8 cấp số ảo với vòng tua máy tối đa 6.000 vòng/phút. "Trái tim" của Honda Prelude 2026 là hệ truyền động hybrid e:HEV với 2 mô-tơ điện. Hiện hãng Honda đang cân nhắc việc dùng động cơ xăng 1.5L hoặc 2.0L cho mẫu xe này. Công nghệ e:HEV của mẫu xe này vẫn như trước đây, sử dụng động cơ xăng như máy phát điện và không kết nối cơ học với bánh xe. Điều này khiến xe sẽ không có tùy chọn hộp số sàn. Về mặt thiết kế, Honda Prelude 2026 không khác biệt nhiều so với phiên bản concept. Xe cũng được trang bị cặp đèn pha sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Ngoài ra, hãng Honda còn trang bị thêm dải đèn nằm vắt ngang đầu xe. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm với lưới tổ ong màu đen. Khu vực bên sườn dường như vẫn giữ lại một số nét đặc trưng của Honda Prelude thế hệ cũ. Tại đây, hãng Honda đã bố trí gương chiếu hậu nhỏ gọn, tay nắm cửa ẩn và vành hợp kim đa chấu thể thao. Thêm vào đó là phần nóc dốc dần về phía sau, nối mượt mà với đuôi xe. Nếu như đầu xe của Honda Prelude giống Toyota thì khu vực phía sau lại khiến người ta nghĩ ngay tới Porsche 911 và Hyundai Ioniq 6. Xe được trang bị đèn hậu LED nối liền hai bên, cánh gió đuôi, cản sau màu đen và bộ khuếch tán gió thể thao. Bên trong xe, Honda Prelude 2026 được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hàng ghế sau của xe khá chật hẹp. Xe có ghế trước thể thao bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí đặt nổi trên mặt táp-lô, phanh tay điện tử và các nút bấm chuyển số điện tử. Theo kế hoạch, Honda Prelude 2026 sẽ chính thức được hồi sinh vào cuối năm sau dưới dạng xe coupe thể thao. Mức giá xe hiện vẫn là một ẩn số. Video: Hé lộ mẫu xe cuope thể thao Honda Prelude 2026.

Vào hồi tháng 10/2023, hãng Honda đã chính thức vén màn mẫu xe concept mới mang tên Prelude. Không chỉ dừng ở mức xe concept để trưng bày trong triển lãm, Honda Prelude 2026 mới sẽ được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại. Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Honda Prelude 2026 bản cuope do hãng tung ra đã chứng tỏ điều đó. Đây không phải là mẫu xe đầu tiên của Honda được gọi bằng cái tên Prelude. Trước đó, hãng Honda từng bán mẫu xe này từ năm 1978 - 2001. Theo giới truyền thông Nhật Bản, mẫu xe này được phát triển dựa trên khung gầm cải tiến của Honda Civic và dùng chung hệ thống treo thanh giằng MacPherson trục kép phía trước cũng như giảm xóc thích ứng với Civic Type R. Cũng theo tiết lộ của hãng Honda, khung gầm của Prelude mới sẽ nhẹ hơn khoảng 90 kg so với trước. Mục tiêu của hãng Honda là tạo ra khung gầm nhẹ nhất trong phân khúc cho mẫu xe này. Honda muốn giảm 10% trọng lượng của Prelude so với những mẫu xe hybrid khác của hãng đang bán trên thị trường. Chưa hết, Honda Prelude 2026 còn có chế độ lái GT, bên cạnh Comfort, Sport và Individual. Lẫy gạt chọn chế độ lái được đặt ở cụm điều khiển trung tâm, bên dưới nút S+ Shift. Nút S+ Shift này sẽ giả lập cảm giác sang số tương tựu N e-shift của Hyundai Ioniq 5 N. Tổng cộng, xe sẽ có 8 cấp số ảo với vòng tua máy tối đa 6.000 vòng/phút. "Trái tim" của Honda Prelude 2026 là hệ truyền động hybrid e:HEV với 2 mô-tơ điện. Hiện hãng Honda đang cân nhắc việc dùng động cơ xăng 1.5L hoặc 2.0L cho mẫu xe này. Công nghệ e:HEV của mẫu xe này vẫn như trước đây, sử dụng động cơ xăng như máy phát điện và không kết nối cơ học với bánh xe. Điều này khiến xe sẽ không có tùy chọn hộp số sàn. Về mặt thiết kế, Honda Prelude 2026 không khác biệt nhiều so với phiên bản concept. Xe cũng được trang bị cặp đèn pha sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Ngoài ra, hãng Honda còn trang bị thêm dải đèn nằm vắt ngang đầu xe. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm với lưới tổ ong màu đen. Khu vực bên sườn dường như vẫn giữ lại một số nét đặc trưng của Honda Prelude thế hệ cũ. Tại đây, hãng Honda đã bố trí gương chiếu hậu nhỏ gọn, tay nắm cửa ẩn và vành hợp kim đa chấu thể thao. Thêm vào đó là phần nóc dốc dần về phía sau, nối mượt mà với đuôi xe. Nếu như đầu xe của Honda Prelude giống Toyota thì khu vực phía sau lại khiến người ta nghĩ ngay tới Porsche 911 và Hyundai Ioniq 6. Xe được trang bị đèn hậu LED nối liền hai bên, cánh gió đuôi, cản sau màu đen và bộ khuếch tán gió thể thao. Bên trong xe, Honda Prelude 2026 được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hàng ghế sau của xe khá chật hẹp. Xe có ghế trước thể thao bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí đặt nổi trên mặt táp-lô, phanh tay điện tử và các nút bấm chuyển số điện tử. Theo kế hoạch, Honda Prelude 2026 sẽ chính thức được hồi sinh vào cuối năm sau dưới dạng xe coupe thể thao. Mức giá xe hiện vẫn là một ẩn số. Video: Hé lộ mẫu xe cuope thể thao Honda Prelude 2026.