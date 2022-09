Chiến thuật đặc biệt của Quân đội Ukraine tại mặt trận phía Nam

Chiến dịch phản công tại chiến trường Kherson của Ukraine được bắt đầu từ ngày 28/5. Trong chiến dịch này, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều vũ khí tấn công đường không, trong đó có UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã im hơi lặng tiếng trên chiến trường trước đó, cũng đã xuất hiện trở lại trên chiến trường. Trong những đoạn video được công bố bởi Bộ Quốc phòng Ukraine, UAV TB2 đã đạt được thành tích không hề tệ trên chiến trường. Do hỏa lực của quân đội Nga chủ yếu đến từ pháo binh, nên mục tiêu chủ chốt của máy bay không người lái TB2 Ukraine, chính là lực lượng pháo binh Nga. Trong một đoạn video, có thể thấy một trận địa súng cối của quân đội Nga đã bị UAV TB2 khóa chặt. Đầu tiên chiếc UAV TB-2 này, chiếu một chùm tia laze vào vị trí đặt súng cối và điểm phản xạ của chùm tia laze đúng vào vị trí khẩu cối. Có những tia chớp liên tục và sau đó một tên lửa dẫn đường bằng laser đánh trúng vị trí của khẩu cối và phá hủy nó. Trong một đoạn video khác, một chiếc xe vận chuyển đạn pháo của Quân đội Nga đang cơ động trên đường, cũng trở thành mục tiêu của chiếc UAV TB-2 của Ukraine. Chiếc UAV TB2 đã bám theo chiếc xe chở đạn một đoạn và sau đó phóng một quả tên lửa vào thẳng chiếc xe tải. Quân đội Ukraine cũng cho thấy toàn bộ quá trình tiêu diệt pháo tự hành 152mm của Nga. Lực lượng pháo tự hành cỡ lớn của quân đội Nga hiện đang là mối đe dọa rất lớn đối với quân đội Ukraine. Những loại pháo tự hành tầm xa của Nga có khả năng cơ động tốt, năng lực bảo vệ mạnh và mức độ tự động hóa cao, vừa đánh vừa chạy rất linh hoạt, nên pháo binh Ukraine khó có thể tiêu diệt được những khẩu pháo tự hành loại này của quân đội Nga. Nhưng sau khi bị máy bay không người lái TB2 nhắm mục tiêu, pháo tự hành của Nga đã không chịu được đòn tấn công từ trên không. Một khi UAV TB-2 đã khóa được mục tiêu, thì một tên lửa dẫn đường bằng laser sẽ được phóng đi với độ chính xác gần như tuyệt đối; đã có vụ nổ mạnh trong cảnh quay, có lẽ đạn pháo bên trong xe của pháo tự hành Nga phát nổ. Tất nhiên, những video nói trên chỉ là một số clip chiến đấu của máy bay không người lái TB2 trong hoạt động phản công này. Qua đó cũng có thể thấy khả năng sát thương của chiếc UAV này quả thực rất mạnh, một khi đã bị nó khóa, thì căn bản không thể thoát ra. Một số người có thể đặt câu hỏi về điều này, máy bay không người lái TB2 có khả năng như vậy, tại sao quân đội Ukraine đã không sử dụng nó trên diện rộng trong một thời gian dài, nhất là chiến trường Donbass? Trên thực tế, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV TB2 cũng tham gia cuộc chiến trên quy mô lớn, nhưng vào thời điểm đó, do quân Nga triển khai số lượng tên lửa phòng không dày đặc trên tiền tuyến, nên đã gây ra tổn thất lớn cho UAV TB2. Theo báo cáo chiến trường của Nga, tổng cộng hơn 60 UAV TB2 đã bị bắn hạ. Tuy nhiên thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa chống bức xạ AGM-88 do Mỹ viện trợ, thường xuyên bắn trúng các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, khiến một số lượng lớn tên lửa phòng không của Nga bị phá hủy; số tên lửa phòng không còn sót lại, không bám được lực lượng chiến đấu tuyến trước để bảo vệ. Như vậy tại mặt trận Kherson hiện nay, những chiếc máy bay không người lái TB2, đã mất đi mối đe dọa từ hệ thống phòng không của Nga, nghiễm nhiên có thể lảng vảng trên khu vực xung đột, để tìm kiếm và săn lùng các mục tiêu quan trọng của quân Nga. Việc máy bay không người lái TB2 của Ukraine lại xuất hiện trên chiến trường, gần như là kết quả có thể đoán trước được. Đây là điều đã được Mỹ và Ukraine tính toán kỹ, khi đưa tên lửa chống bức xạ AGM-88 săn lùng tên lửa phòng không Nga trên diện rộng. Nếu các hệ thống phòng không dã chiến cơ động chủ lực, bảo vệ lực lượng chiến đấu tuyến trước của Nga như Pantsir-S1, Tor-M2 và đặc biệt là Buk-M2 bị tiêu diệt và chế áp, thì quân đội Nga về cơ bản không có cách nào để ngăn chặn UAV TB2 của Ukraine. Vì vậy, đối với quân đội Nga hiện tại, thay vì xem xét cách đối phó với UAV TB2, tốt hơn hết nên xem xét cách ngăn chặn cuộc tấn công của tên lửa chống bức xạ AGM-88 càng sớm càng tốt. Bởi vì chừng nào mối đe dọa từ AGM-88 không bị loại bỏ, thì phòng không Nga sẽ rất khó hoạt động hiệu quả.

Chiến dịch phản công tại chiến trường Kherson của Ukraine được bắt đầu từ ngày 28/5. Trong chiến dịch này, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều vũ khí tấn công đường không, trong đó có UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã im hơi lặng tiếng trên chiến trường trước đó, cũng đã xuất hiện trở lại trên chiến trường. Trong những đoạn video được công bố bởi Bộ Quốc phòng Ukraine, UAV TB2 đã đạt được thành tích không hề tệ trên chiến trường. Do hỏa lực của quân đội Nga chủ yếu đến từ pháo binh, nên mục tiêu chủ chốt của máy bay không người lái TB2 Ukraine, chính là lực lượng pháo binh Nga. Trong một đoạn video, có thể thấy một trận địa súng cối của quân đội Nga đã bị UAV TB2 khóa chặt. Đầu tiên chiếc UAV TB-2 này, chiếu một chùm tia laze vào vị trí đặt súng cối và điểm phản xạ của chùm tia laze đúng vào vị trí khẩu cối. Có những tia chớp liên tục và sau đó một tên lửa dẫn đường bằng laser đánh trúng vị trí của khẩu cối và phá hủy nó. Trong một đoạn video khác, một chiếc xe vận chuyển đạn pháo của Quân đội Nga đang cơ động trên đường, cũng trở thành mục tiêu của chiếc UAV TB-2 của Ukraine. Chiếc UAV TB2 đã bám theo chiếc xe chở đạn một đoạn và sau đó phóng một quả tên lửa vào thẳng chiếc xe tải. Quân đội Ukraine cũng cho thấy toàn bộ quá trình tiêu diệt pháo tự hành 152mm của Nga. Lực lượng pháo tự hành cỡ lớn của quân đội Nga hiện đang là mối đe dọa rất lớn đối với quân đội Ukraine. Những loại pháo tự hành tầm xa của Nga có khả năng cơ động tốt, năng lực bảo vệ mạnh và mức độ tự động hóa cao, vừa đánh vừa chạy rất linh hoạt, nên pháo binh Ukraine khó có thể tiêu diệt được những khẩu pháo tự hành loại này của quân đội Nga. Nhưng sau khi bị máy bay không người lái TB2 nhắm mục tiêu, pháo tự hành của Nga đã không chịu được đòn tấn công từ trên không. Một khi UAV TB-2 đã khóa được mục tiêu, thì một tên lửa dẫn đường bằng laser sẽ được phóng đi với độ chính xác gần như tuyệt đối; đã có vụ nổ mạnh trong cảnh quay, có lẽ đạn pháo bên trong xe của pháo tự hành Nga phát nổ. Tất nhiên, những video nói trên chỉ là một số clip chiến đấu của máy bay không người lái TB2 trong hoạt động phản công này. Qua đó cũng có thể thấy khả năng sát thương của chiếc UAV này quả thực rất mạnh, một khi đã bị nó khóa, thì căn bản không thể thoát ra. Một số người có thể đặt câu hỏi về điều này, máy bay không người lái TB2 có khả năng như vậy, tại sao quân đội Ukraine đã không sử dụng nó trên diện rộng trong một thời gian dài, nhất là chiến trường Donbass? Trên thực tế, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV TB2 cũng tham gia cuộc chiến trên quy mô lớn, nhưng vào thời điểm đó, do quân Nga triển khai số lượng tên lửa phòng không dày đặc trên tiền tuyến, nên đã gây ra tổn thất lớn cho UAV TB2. Theo báo cáo chiến trường của Nga, tổng cộng hơn 60 UAV TB2 đã bị bắn hạ. Tuy nhiên thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa chống bức xạ AGM-88 do Mỹ viện trợ, thường xuyên bắn trúng các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, khiến một số lượng lớn tên lửa phòng không của Nga bị phá hủy; số tên lửa phòng không còn sót lại, không bám được lực lượng chiến đấu tuyến trước để bảo vệ. Như vậy tại mặt trận Kherson hiện nay, những chiếc máy bay không người lái TB2, đã mất đi mối đe dọa từ hệ thống phòng không của Nga, nghiễm nhiên có thể lảng vảng trên khu vực xung đột, để tìm kiếm và săn lùng các mục tiêu quan trọng của quân Nga. Việc máy bay không người lái TB2 của Ukraine lại xuất hiện trên chiến trường, gần như là kết quả có thể đoán trước được. Đây là điều đã được Mỹ và Ukraine tính toán kỹ, khi đưa tên lửa chống bức xạ AGM-88 săn lùng tên lửa phòng không Nga trên diện rộng. Nếu các hệ thống phòng không dã chiến cơ động chủ lực, bảo vệ lực lượng chiến đấu tuyến trước của Nga như Pantsir-S1, Tor-M2 và đặc biệt là Buk-M2 bị tiêu diệt và chế áp, thì quân đội Nga về cơ bản không có cách nào để ngăn chặn UAV TB2 của Ukraine. Vì vậy, đối với quân đội Nga hiện tại, thay vì xem xét cách đối phó với UAV TB2, tốt hơn hết nên xem xét cách ngăn chặn cuộc tấn công của tên lửa chống bức xạ AGM-88 càng sớm càng tốt. Bởi vì chừng nào mối đe dọa từ AGM-88 không bị loại bỏ, thì phòng không Nga sẽ rất khó hoạt động hiệu quả.