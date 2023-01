Chiến thuật của NATO có điểm nào không phù hợp với Ukraine?

Theo các thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, trên chiến trường Donetsk, Quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất; số sĩ quan Quân đội Ukraine thiệt mạng tăng đột biến. Trong một tháng qua, Quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 250 sĩ quan sơ cấp, trung cấp và cao cấp của Quân đội Ukraine. Còn theo thông tin của tờ "Biên niên sử quân sự", tổn thất nghiêm trọng nhất của Quân đội Ukraine là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, Lữ đoàn bộ binh 60, 59 và Lữ đoàn cơ động số 46 do NATO huấn luyện và được coi là lực lượng chủ lực, thiện chiến nhất ở chiến trường Bakhmut và Soledar. Những đơn vị Ukraine trên, được huấn luyện bởi các cố vấn quân sự đa quốc gia của Mỹ và NATO ở Lviv, miền tây Ukraine, theo một chương trình huấn luyện Quân đội Ukraine theo tiêu chuẩn quân sự NATO (JMTG-U). Tuy nhiên, phía Nga cho rằng, việc huấn luyện của NATO không phù hợp với Quân đội Ukraine, đồng thời việc NATO chú trọng chiến thuật tác chiến đường dài và đội hình tấn công đô thị, hoàn toàn không phù hợp với chiến trường Nga-Ukraine. Cả chiến thuật của Quân đội Mỹ và NATO đều dựa trên ưu thế trên không và hỏa lực chế áp tuyệt đối; còn Quân đội Ukraine, ưu thế này hoàn toàn không có được. Vì vậy, Quân đội Ukraine áp dụng chiến thuật NATO, nhưng không chiếm ưu thế trên không, nên về cơ bản không thể tránh khỏi sự bất hợp lý. Trên thực tế, bản thân Quân đội Mỹ và NATO đều không đánh mất ưu thế trên không và thực tế là họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trong trường hợp thiếu ưu thế về hỏa lực pháo binh; nên họ không thể dạy Quân đội Ukraine bất cứ điều gì. Do đó, một số cuộc phản công của Quân đội Ukraine theo hướng Bakhmut đã lao thẳng vào khu vực hỏa lực của Nga và bị bóp nghẹt bởi hỏa lực mạnh mẽ của pháo 152mm và các trận địa pháo phản lực phóng loạt của Nga. Quân đội Ukraine thiếu xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, nên chỉ có thể tấn công trực diện bằng bộ binh, mà không có sự yểm trợ hỏa lực của xe tăng, thiết giáp. Ngay cả bộ binh Ukraine cũng tiến vào chiến trường trên những chiếc xe bán tải hoàn toàn không bọc thép, và không có xe tăng hay xe bọc thép hỗ trợ. Những chiến thuật mà Quân đội Ukraine học được từ NATO, không thể chỉ một mình bộ binh sử dụng xe bán tải, với hỏa lực lớn nhất chỉ là pháo 23mm hoặc ĐKZ SPG-9 để sau thùng xe. Vì vậy, trên bãi đất trống, quân Ukraine từng bị pháo kích dữ dội mà không thể phản kích. Phía Nga cho rằng, đứng trước tình hình hiện tại, bản thân Ukraine không có giải pháp chiến thuật phù hợp và chỉ có thể mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Cựu đại tá Lực lượng đặc biệt Nga và cựu chỉ huy Tập đoàn quân Donetsk 1 Strelkov cho biết, hiện nay trên mặt trận Donbass, quân Nga đã điều một số lượng lớn xe tăng đến các điểm hỏa lực phía trước chiến tuyến, được bố trí trong công sự kiên cố, đóng vai trò là hỏa lực phòng ngự. Do giáp xe tăng rất dày nên khả năng bảo vệ tốt hơn pháo tự hành. Hơn nữa, khi cần thiết, xe tăng có thể cơ động trên toàn mặt trận, vượt xa pháo xe kéo khó di chuyển. Vì lý do này, Quân đội Nga chủ yếu dựa vào xe tăng cơ động trên chiến trường để chủ động chi viện hỏa lực. Tuy nhiên, Quân đội Nga cũng có một vấn đề nghiêm trọng, đó là các nòng xe tăng Nga bị hỏng rất nhanh, do tuổi thọ của nòng xe tăng thấp hơn nòng pháo lựu và không thể thay nòng nếu chưa tháo tháp pháo. Về cơ bản, tuổi thọ xe tăng Nga trên chiến trường, được sử dụng cho đến khi pháo chính bị hỏng, không thể bắn chính xác được nữa. Trên toàn bộ mặt trận Donetsk, lực lượng tấn công của Quân đội Ukraine yếu ớt, trước hỏa lực pháo binh dày đặc của Quân đội Nga, mọi mũi tiến công đều chịu tổn thất nặng nề; tuy nhiên cuộc tấn công trên bộ của Nga diễn ra không suôn sẻ. Mặc dù Quân đội Ukraine mặc dù không có ưu thế trên không, cũng không có ưu thế về hỏa lực và xe tăng, thiết giáp. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine lại có số lượng tên lửa chống tăng rất lớn, khi Mỹ và phương Tây đã viện trợ cho Ukraine hàng chục nghìn vũ khí chống tăng. Chỉ tính riêng tại chiến trường chính Donetsk, Quân đội Ukraine có hơn 10.000 tên lửa và rocket chống tăng. Với mật độ hỏa lực này, xe tăng Nga rất khó tấn công. Cùng với đó là hệ thống công sự trận địa của Ukraine đã xây dựng ở Bakhmut 8 năm, nên có thể chịu được sức tấn công của quân Nga, mặc dù chấp nhận tổn thất. Quân đội Ukraine cũng có rất nhiều pháo tự hành cơ động ở phía sau trận địa phòng ngự. Vì lý do này, xe chiến đấu bộ binh xe tăng và các nhóm bộ binh của Quân đội Nga đã tấn công, nhưng cũng liên tục bị bẻ gẫy. Vì lý do này, trên chiến trường Donetsk, Nga và Ukraine về cơ bản đang rơi vào thế bế tắc, khó ai có thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định.

