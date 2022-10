Chiến sự Ukraine - Nga: Mặt trận phía Đông rơi vào thế bế tắc

Theo thông tin từ tờ "New York Times" của Mỹ ngày 18/10, mặc dù quân đội Ukraine giành một số thắng lợi ở khu vực miền Đông nước này trong thời gian qua, nhưng hiện tình hình ở đây lại tiếp tục rơi vào bế tắc. Trong những ngày gần đây, quân tiếp viện của Nga đã được tăng cường ra tiền tuyến, cố gắng tổ chức phản công và chặn đứng đà tấn công của quân Ukraine. Tờ "New York Times" cho biết, Quân đội Nga đang củng cố lại và đà tấn công của quân đội Ukraine bị chậm lại. Hiện tại, quân đội Nga đang chiến đấu trên hai mặt trận; mặt trận thứ nhất là mặt trận trải dài trên chiến tuyến hàng nghìn km, dọc theo chiều từ bắc xuống phía nam. Mặc trận thứ hai là tấn công các mục của Ukraine, thông qua vũ khí tầm xa như tên lửa và máy bay không người lái tự sát. Tại mặt trận phía đông Ukraine, quân đội Nga và quân đội Ukraine thường “bày binh bố trận” trong thế “cài răng lược” ở khoảng cách chỉ vài trăm mét và pháo kích vào nhau; các trận đánh theo kiểu “không phân tuyến”. Theo phóng viên "New York Times", vào ngày 16/10, một trận chiến quy mô nhỏ đã nổ ra gần một ngôi làng trên chiến tuyến Donetsk. Đạn súng cối của quân Nga dội vào các vị trí của quân Ukraine; quân Ukraine trong khu trang trại, đã liên lạc với xung quanh bằng bộ đàm để tìm ra trận địa cối của quân đội Nga. Sau đó, một người lính Ukraine đã thoát ra ngoài và thả một chiếc UAV 4 cánh quạt thuộc phiên bản thương mại để phát hiện trận địa súng cối. Người lính này thuộc “Đội trinh sát UAV” thuộc tiểu đoàn Dnipro 1 của lực lượng Phòng vệ Nội địa Ukraine. Người lính của tiểu đoàn Dnipro 1 nói với The New York Times rằng, gần đây họ đã sử dụng nhiều UAV thương mại, để phát hiện các mục tiêu của Nga, từ xe tăng và các trận địa súng cối sâu phía sau, trong khi phải né tránh hỏa lực của pháo binh. Người lính Ukraine cũng tiết lộ rằng, họ cũng phát hiện ra những dấu hiệu về việc điều động binh sĩ Nga mới. Các thành viên khác của đội trinh sát cho biết, quân Nga bắn pháo liên tục, nhưng không tiến lên. Binh lính Nga tỏ ra có kinh nghiệm tác chiến cơ động, né tránh hoả lực của Ukraine một cách hiệu quả. Mặc dù vậy, phía Nga cũng không tiến hành phản kích trên bộ, mà chỉ sử dụng hoả lực pháo binh để phản pháo. Vào đầu tháng 9, quân đội Ukraine đã phát động một đợt phản công lớn, tái tràn ngập nhiều khu vực tại Kharkov. Đồng thời, quân đội Nga cũng xác nhận đã triệt thoái khỏi một số thị trấn chiến lược. Tuy nhiên, quân đội Nga hiện đã bắt đầu tập trung củng cố lại lực lượng và dưới sự chi viện của hỏa lực hạng nặng như xe tăng, pháo và súng cối, nên đã chặn đứng đà tiến quân của Quân đội Ukraine. New York Times phân tích, phía Nga đang cố gắng giữ hai đầu mối giao thông quan trọng là Svatove và Kreminna. Hai đầu mối này nằm ở phía Bắc của Severo-Donetsk và là các tuyến đường chính đến Kharkov và Donetsk. Nhưng nếu Ukraine có thể chiếm lại hai thị trấn, quyền kiểm soát của Nga đối với phần lớn khu vực Luhansk có thể bị phá vỡ. Theo thông tin được cả Nga và Ukraine tiết lộ, quân đội hai nước vẫn đang giằng co ở khu vực miền Đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/10 cho biết, quân đội Ukraine và Nga đã giao tranh ác liệt xung quanh hai thị trấn ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Xung đột Nga-Ukraine tại các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine đã đặc biệt căng thẳng vào cuối tuần qua, và Bakhmut được coi là mục tiêu tiếp theo của các lực lượng Nga trong khu vực Donetsk. Trong một bài phát biểu video vào tối ngày 16, Tổng thống Zelensky nói, "Các điểm nóng của Donetsk là Soledad và Bakhmut, nơi đang diễn ra giao tranh rất ác liệt". Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/10 cho biết, quân đội Nga đã tấn công trên toàn chiến tuyến, buộc quân Ukraine phải triệt thoái ở các khu vực Donetsk, Kherson và Mikolaev; đồng thời gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, ông Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/10 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí tấn công tầm xa có độ chính xác cao, để tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine. Hiện 40% hệ thống cung cấp điện của Ukraine phải tạm ngừng. Trên mặt trận Kherson, theo hướng Krivorog, quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân Ukraine. Trên hướng Kupyansk, quân Nga tấn công Lữ đoàn cơ giới hóa số 92 của Quân đội Ukraine. Tại khu vực Kharkov, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một số lựu phao M777 do Mỹ cung cấp.

