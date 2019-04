Chiến sự Libya: LNA có gì trong tay khiến Mỹ-NATO "ôm hận"?

Cuối tuần vừa rồi, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào Thủ đô Tripoli đang nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ lâm thời Libya (GNA) được Liên Hơp quốc và nhiều quốc gia phương Tây công nhận. Nguồn ảnh: Libya Times Cuộc tấn công nhanh chóng “bùng cháy kinh hoàng” khiến nhiều nước NATO khẩn trương huy động phương tiện sơ tán công dân nước mình. Đó là chưa kể, ngay lập tức Mỹ-NATO cùng lên tiếng cứng rắn yêu cầu LNA ngừng ngay các cuộc tấn công. Việc này làm dấy lên “nghi vấn” không loại trừ khả năng NATO có thể không kích cứu lấy GNA. Nguồn ảnh: Haaretz Tuy vậy, việc tiến hành không kích vào lúc này được giới chuyên gia đánh giá là sẽ phải trả cái giá không rẻ. Bởi LNA tuy trang bị số lượng vũ khí hạng nặng phòng không – không quân hạn chế nhưng vẫn đủ khả năng gây thiệt hại cho máy bay NATO. Nguồn ảnh: alaraby Theo một số nguồn tin, hiện trong Quân đội Quốc gia Libya (LNA) còn một số tổ hợp tên lửa phòng không S-200, S-125 Pechora và 2K12 Kub (SA-6) mà đạo quân này thừa hưởng sau khi quân đội trung thành với cựu Tổng thống Gaddafi sụp đổ. Nguồn ảnh: missile Threat Tuy nhiên, rất khó đánh giá liệu các hệ thống S-125 và S-200 có còn hoạt động hay không. Bởi đây là các tổ hợp phòng không phức tạp cao, không dễ vận hành và sử dụng. Và hiện không có bằng chứng rõ ràng nào về việc S-200 và S-125 còn trang bị trong LNA. Nguồn ảnh: Twitter Trong khi đó, với 2K12 Kub thì mọi thứ rõ ràng hơn, đã xuất hiện những hình ảnh rất rõ nét về ít nhất một bộ khí tài tên lửa loại này còn mới cứng nằm trong biên chế LNA năm 2018. Với loại tên lửa này, LNA có thể gây nguy hiểm đáng kể cho các máy bay chiến thuật và trực thăng NATO. Nguồn ảnh: Army Recognition Trong ảnh là lần xuất hiện gần đây nhất vào năm 2018 của tổ hợp phòng không tầm trung cơ động 2K12 Kub (SA-6) từng được Israel đặt là “ba ngón tay thần chết” do sự nguy hiểm của chúng, nằm trong biên chế LNA. Nguồn ảnh: Twitter Cận cảnh khẩu đội 2K12 Kub “thiếu” của LNA, thường thì nó phải gồm một đài điều khiển hỏa lực 1S91 và 4 bệ phóng, nhưng ở đây chỉ có hai bệ phóng với 6 tên lửa. Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng lắm vì vẫn có thể tác chiến được dù chỉ có một bệ phóng. Nguồn ảnh: Twitter Nguyên bản 2K12 Kub có tầm bắn 24km, độ cao bắn hạ mục tiêu tối đa tới 12km, sử dụng phương thức dẫn đường radar bán chủ động. Nguồn ảnh: Aus Airpower Ngoài phòng không, LNA còn có trong tay một số lượng nhỏ các loại máy bay tiêm kích đang hoạt động tốt có thể gây khó dễ đàng kể cho các kẻ địch muốn xâm phạm không phận giúp GNA bảo vệ Tripoli. Nguồn ảnh: Middle East Eye LNA hiện còn có trong tay 2 máy bay tiêm kích hạng nhẹ Mirage F1 do Pháp sản xuất, còn bay được và có thể chiến đấu. Loại này có tốc độ bay 2.338km/h, bán kính chiến đấu 425km, có thể mang được tối đa 2 tên lửa không đối không hoặc bom làm nhiệm vụ đối đất (tối đa 14 quả loại 250kg). Nguồn ảnh: Pinterest “Quý giá” nhất là 15 máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-21 và MiG-23 do Liên Xô (cũ) sản xuất. Loại này từng được coi là “chủ lực của Không quân Libya” thời Gaddafi. Nguồn ảnh: Medium Dù đã lỗi thời, nhưng tốc độ, khả năng cơ động của MiG-21 nay vẫn được đánh giá cao và coi là ngang ngửa với tiêm kích hiện đại. Chỉ có điều radar cũ, lạc hậu cũng như vũ khí tầm bắn ngắn đòi hỏi nếu muốn thắng phải phụ thuộc vào phi công. Nguồn ảnh: Aviationist Tiêm kích đánh chặn cánh cụp cánh xòe MiG-23ML thì hiện đại hơn với loại radar Sapfire-23ML có tầm trinh sát cực đại 65km, có thể phát hiện máy bay ở bán cầu sau cách 25km. Máy bay đạt tốc độ cực đại 2.445km/h, bán kính chiến đấu 600km, mang được 2 đến 4 tên lửa không đối không R-60 hoặc R-23. Nguồn ảnh: War Is Boring Nhìn chung, muốn giành chiến thắng trên không với số máy bay trên, phi công LNA một là phải may mắn lắm, còn nếu không họ phải dựa vào chính họ (ý chí, kinh nghiệm, sự mưu mẹo) nếu thực sự muốn làm nên kỳ tích. Nguồn ảnh: Al Jazeera Mời độc giả xem video căn cứ không quân Libya hiện nay. Nguồn: Youtube

