Nga tìm ra thuốc “trị dứt điểm” chiến thuật phản công của Ukraine

Theo Net Ease, kể từ khi Quân đội Ukraine mất thị trấn quan trọng Avdiivka vào giữa tháng 2, những cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở khu vực Donetsk đã tạm thời chấm dứt. Ảnh: Reuters. Theo báo cáo của RIA Novosti, Ukraine vẫn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “tấn công tập trung” quy mô lớn, có thể diễn ra vào mùa xuân năm sau, bởi quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine là Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Quân đội Kiev “cải thiện tình hình". Ảnh: The New York Times. Kể từ năm 2022, Ukraine đã tổ chức nhiều đợt phản công quy mô lớn, tuy nhiên kết quả của những đợt tấn công này chưa được như kỳ vọng. Và mới đây nhất Ukraine đã tổ chức một cuộc phản công quy mô khác ngay tại thị trấn chiến lược vừa bị phía Nga kiểm soát. Ảnh: The Times of Israel. Vào ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Ukraine đã mở cuộc phản công quy mô lớn vào khu vực Avdiivka, tình hình giao tranh trong vòng 24 giờ đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Ảnh: Business Insider. Tuyên bố từ Nhóm "Trung tâm" của Nga nêu rõ, Quân đội Ukraine đã tập trung Lữ đoàn cơ giới 23, Lữ đoàn cơ giới 47, Lữ đoàn súng trường cơ giới 59, Lữ đoàn cơ giới 24 và Trung đoàn xung kích dù 78 tấn công theo hướng Avdiivka. Ảnh: The Kyiv Independent. Họ đã tiến hành 8 đợt tấn công liên tiếp, nhưng đều bị các lực lượng Nga đẩy lùi. Nhóm "Trung tâm" của Nga cho biết, họ đã tiêu diệt ít nhất 400 binh sĩ Ukraine và làm tan vỡ ý đồ phản công của đối phương. Cùng ngày, phía Ukraine cũng không thông báo tình hình của cuộc phản công này, có vẻ như họ chưa đạt được tiến triển nào ở tiền tuyến. Một ngày trước cuộc phản công này, Tổng tư lệnh Ukraine Sersky và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng đã có cuộc điện đàm, Tướng Sersky yêu cầu “chú ý đến vấn đề tiếp tế cho binh lính Ukraine ở tiền tuyến”. Theo báo cáo của Trung tâm báo chí vũ trang Donetsk vào cuối tháng 2, Nga đã áp dụng cách tiếp cận "vững vàng và chắc chắn". Sau khi chiếm được Avdiivka, Quân đội Nga không vội tấn công tiếp mà thay vào đó, họ rà phá bom mìn trong thị trấn và các làng xung quanh. Sau đó họ củng cố khu vực này bằng cách xây dựng những công trình kiên cố và sửa chữa các chiến hào do Ukraine để lại. Vì vậy, việc Ukraine phản công không đạt được kết quả, có lẽ là do vấp phải chiến thuật phòng thủ chắc chắn của Nga ở khu vực Avdiivka. Các nhà phân tích cho rằng Tướng Selsky nổi tiếng với các hoạt động phản công, ông đã lên kế hoạch phản công theo hướng Kharkov vào năm 2022 và đánh bại quân đội Nga. Tuy nhiên, nhiều đợt phản công của Ukraine từ năm ngoái đến nay đều chưa phát huy hiệu quả. Nga đã có kinh nghiệm đối phó với những “cuộc phản công bất ngờ” của Ukraine và đã chứng minh rằng Ukraine rất khó giành lại được vùng đất bị chiếm đóng. Sau khi rút ra bài học về việc tiến quá nhanh vào năm 2022, Nga thường bố trí một số lượng lớn bãi mìn phòng thủ và sử dụng máy bay không người lái để tuần tra, cảnh báo sau khi tiếp quản các thành phố và khu định cư. Điều đáng nói là các báo cáo cho thấy pháo binh Nga vẫn có lợi thế áp đảo trước Ukraine trên chiến tuyến. Sau khi Ukraine phát động phản công, Quân đội Nga đã nhanh chóng tấn công 350 mục tiêu bên phía Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy, 13 cứ điểm và hơn 80 vị trí pháo binh dã chiến, gây ra sự hỗn loạn ở hậu phương Ukraine. Đồng thời, lợi thế về pháo binh đã khiến nhuệ khí của binh sĩ Ukraine xuống thấp, nhiều người khó có thể bất chấp hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái vô cùng nguy hiểm để xông vào các vị trí của Nga. Một số nhà bình luận cho rằng: “Thành công của Tướng Sersky trong năm 2022 là do yếu tố ngẫu nhiên. Khi đó, Nga chưa để ý tới Kharkov, quân đội của họ phân tán rất nhiều nên bị Ukraine đánh bại; hiện nay quân đội Nga đã củng cố được hệ thống phòng ngự rất kiên cố, nên những thành công như vậy của Ukraine là rất khó lặp lại”.

Theo Net Ease, kể từ khi Quân đội Ukraine mất thị trấn quan trọng Avdiivka vào giữa tháng 2, những cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở khu vực Donetsk đã tạm thời chấm dứt. Ảnh: Reuters. Theo báo cáo của RIA Novosti, Ukraine vẫn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “tấn công tập trung” quy mô lớn, có thể diễn ra vào mùa xuân năm sau, bởi quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine là Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Quân đội Kiev “cải thiện tình hình". Ảnh: The New York Times. Kể từ năm 2022, Ukraine đã tổ chức nhiều đợt phản công quy mô lớn, tuy nhiên kết quả của những đợt tấn công này chưa được như kỳ vọng. Và mới đây nhất Ukraine đã tổ chức một cuộc phản công quy mô khác ngay tại thị trấn chiến lược vừa bị phía Nga kiểm soát. Ảnh: The Times of Israel. Vào ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Ukraine đã mở cuộc phản công quy mô lớn vào khu vực Avdiivka, tình hình giao tranh trong vòng 24 giờ đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Ảnh: Business Insider. Tuyên bố từ Nhóm "Trung tâm" của Nga nêu rõ, Quân đội Ukraine đã tập trung Lữ đoàn cơ giới 23, Lữ đoàn cơ giới 47, Lữ đoàn súng trường cơ giới 59, Lữ đoàn cơ giới 24 và Trung đoàn xung kích dù 78 tấn công theo hướng Avdiivka. Ảnh: The Kyiv Independent. Họ đã tiến hành 8 đợt tấn công liên tiếp, nhưng đều bị các lực lượng Nga đẩy lùi. Nhóm "Trung tâm" của Nga cho biết, họ đã tiêu diệt ít nhất 400 binh sĩ Ukraine và làm tan vỡ ý đồ phản công của đối phương. Cùng ngày, phía Ukraine cũng không thông báo tình hình của cuộc phản công này, có vẻ như họ chưa đạt được tiến triển nào ở tiền tuyến. Một ngày trước cuộc phản công này, Tổng tư lệnh Ukraine Sersky và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng đã có cuộc điện đàm, Tướng Sersky yêu cầu “chú ý đến vấn đề tiếp tế cho binh lính Ukraine ở tiền tuyến”. Theo báo cáo của Trung tâm báo chí vũ trang Donetsk vào cuối tháng 2, Nga đã áp dụng cách tiếp cận "vững vàng và chắc chắn". Sau khi chiếm được Avdiivka, Quân đội Nga không vội tấn công tiếp mà thay vào đó, họ rà phá bom mìn trong thị trấn và các làng xung quanh. Sau đó họ củng cố khu vực này bằng cách xây dựng những công trình kiên cố và sửa chữa các chiến hào do Ukraine để lại. Vì vậy, việc Ukraine phản công không đạt được kết quả, có lẽ là do vấp phải chiến thuật phòng thủ chắc chắn của Nga ở khu vực Avdiivka. Các nhà phân tích cho rằng Tướng Selsky nổi tiếng với các hoạt động phản công, ông đã lên kế hoạch phản công theo hướng Kharkov vào năm 2022 và đánh bại quân đội Nga. Tuy nhiên, nhiều đợt phản công của Ukraine từ năm ngoái đến nay đều chưa phát huy hiệu quả. Nga đã có kinh nghiệm đối phó với những “cuộc phản công bất ngờ” của Ukraine và đã chứng minh rằng Ukraine rất khó giành lại được vùng đất bị chiếm đóng. Sau khi rút ra bài học về việc tiến quá nhanh vào năm 2022, Nga thường bố trí một số lượng lớn bãi mìn phòng thủ và sử dụng máy bay không người lái để tuần tra, cảnh báo sau khi tiếp quản các thành phố và khu định cư. Điều đáng nói là các báo cáo cho thấy pháo binh Nga vẫn có lợi thế áp đảo trước Ukraine trên chiến tuyến. Sau khi Ukraine phát động phản công, Quân đội Nga đã nhanh chóng tấn công 350 mục tiêu bên phía Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy, 13 cứ điểm và hơn 80 vị trí pháo binh dã chiến, gây ra sự hỗn loạn ở hậu phương Ukraine. Đồng thời, lợi thế về pháo binh đã khiến nhuệ khí của binh sĩ Ukraine xuống thấp, nhiều người khó có thể bất chấp hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái vô cùng nguy hiểm để xông vào các vị trí của Nga. Một số nhà bình luận cho rằng: “Thành công của Tướng Sersky trong năm 2022 là do yếu tố ngẫu nhiên. Khi đó, Nga chưa để ý tới Kharkov, quân đội của họ phân tán rất nhiều nên bị Ukraine đánh bại; hiện nay quân đội Nga đã củng cố được hệ thống phòng ngự rất kiên cố, nên những thành công như vậy của Ukraine là rất khó lặp lại”.