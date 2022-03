Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine: Đã rõ mục tiêu chiến lược

Sau hơn nửa tháng tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và vướng phải những vấn đề về công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch, Quân đội Nga bắt đầu di chuyển lực lượng thận trọng hơn và tiếp tục tiến lên, nhằm siết chặt vòng vây quanh thủ đô Kyiv của Ukraine. Đồng thời Quân đội Nga lộ rõ ý đồ chặn đường tiếp cận của Ukraine với Biển Đen và tấn công khu vực Dnipropetrovsk, nằm ở trung tâm của đất nước. Dnipro hay Dnepropetrovsk là thành phố lớn thứ ba của Ukraina bên sông Dnepr và là thủ phủ hành chính của tỉnh Dnipropetrovsk. Sau khi Quân đội Nga đánh chiếm được thành phố chiến lược Kherson; nhưng có lẽ đó chỉ là bước khởi đầu, và Quân đội Nga hiện đang tiến hành vào mục tiêu chính ở miền trung Ukraine. Nếu chiếm được Dnipropetrovsk, quân Nga có thể cắt đứt toàn bộ đường tiếp tế của quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine, và khi đó quân đội Ukraine sẽ phải dựa vào nguồn tiếp tế từ khu vực phía tây. Nếu quân đội Nga chiếm được Dnipropetrovsk, thì từ Kharkiv (thành phố lớn thứ hai của Ukraine) ở phía bắc và Crimea ở phía nam, quân đội Nga hoàn toàn có thể cắt đứt giao tranh ở khu vực phía đông Donbass, hoặc buộc họ phải rút lui. Konrad Muzika, một nhà phân tích quốc phòng của Rochan Consulting, nói với phóng viên The New York Times: “Nếu quân Nga chiếm được Dnipropetrovsk, thì quân Ukraine ở phía đông, nếu không được rút lui kịp thời, họ có thể bị bao vây và quét sạch rất nhanh”. Trên hướng mặt trận phía nam, có thể khẳng định, đây là mặt trận mà các tướng Nga lên kế hoạch tốt nhất và cũng là mặt trận đã đạt được nhiều tiến bộ hơn, trong nửa tháng đầu của cuộc chiến. Tại hướng nam, quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến quân về phía bắc Melitopol, gần Biển Azov và giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hôm 8/3. Các quan chức chính phủ Ukraine trong khu vực cho biết, vào ngày 9/3, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát một thị trấn nhỏ gần đó. Các chiến lược gia của Điện Kremlin hiện dường như muốn tiến công đồng thời với ba lực lượng: Lực lượng ở phía nam từ Crimea, lực lượng ở phía đông nam từ Kharkov và lực lượng dân quân do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbas. Tuy nhiên, quân đội Nga đã gặp phải những mảnh xương rất cứng ở thành phố cảng Mariupol. Đây là thành phố cuối cùng ngăn quân Nga hoàn thành việc bao vây và nối Luhansk, Donetsk với Crimea. Trên mặt trận phía bắc, Quân đội Nga cũng đang bao vây ba thành phố chính Chernihiv, Konotop và Sumy ở phía đông bắc. Theo phân tích của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Anh, điều này có thể mở đường cho quân đội Nga tiến vào khu vực phía đông Dnepr. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ có trụ sở tại Washington, cho đến nay, mọi nỗ lực của quân đội Nga nhằm chiếm giữ Chernihiv đều thất bại và cuộc tiến công từ Sumy qua các khu vực ít dân cư gặp ít sự kháng cự của quân Ukraine hơn. Trên hướng mặt trận Kyiv, quân Nga tăng cường pháo kích vào ngoại ô thành phố. Hiện nay hành lang sơ tán dân của Kiev thoát khỏi thành phố về hướng miền tây, đã được Nga đồng ý. Tuy nhiên cũng chưa biết Nga sẽ đóng sập hành làng này bất cứ lúc nào. Vào sáng 12/3, nhóm phóng viên quốc tế của CNN ở Kiev, đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Phóng viên Clarissa Ward mô tả, đó là những tiếng nổ lớn không ngừng ở khoảng cách xa, kéo dài đến vài phút; nhưng không rõ tiếng nổ này là hoạt động quân sự của Nga hay Ukraine? Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thủ đô của Ukraine. Chính quyền thành phố Kiev cho biết, khu vực phía bắc là nguy hiểm nhất, bao gồm các khu vực Bucha, Irpin và Hostomel, cũng như quận Vyshorod xa hơn về phía bắc Kiev. Giao tranh cũng leo thang ở Brovary, bên kia sông Dnepr, thuộc phía đông thành phố. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng nói với CNN rằng, nguồn bảo đảm thực phẩm và vật tư y tế, chỉ có thể bảo đảm được trong một đến hai tuần. Theo phóng viên CNN nhận định, quân Nga có khả năng tấn công từ nhiều hướng, đã có những lo ngại về việc họ sẽ bao vây thành phố. Về tình hình phòng thủ thành phố, phóng viên CNN cho biết, lực lượng quân sự Ukraine ở khắp mọi nơi; họ đã bố trí các công sự phòng thủ dọc theo tất cả các con đường chính dẫn vào thành phố, đặt bẫy xe tăng khắp nơi. Và ngay cả khi quân Nga bao vây thành phố, cũng sẽ rất khó khăn mới có thể chạm đến trung tâm Kiev. Lviv trên thực tế đã trở thành thủ đô của miền tây Ukraine. Rất có thể, quân đội Nga bức vây Kyiv, chiếm tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung, chiếm thành phố cảng chiến lược Odessa ở miền nam, cắt đôi Ukraine; biến Ukraine thành quốc gia không biển và khi đó chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga mới kết thúc. Lực lượng Quân đội Nga đang tiến hành bao vây thủ đô Kiev.

