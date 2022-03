Quân Ukraine tại Mariupol có hai lựa chọn: Ra hàng hoặc bị tiêu diệt

Người phát ngôn của nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng, Eduard Basurin tuyên bố trên sóng của kênh Russia 24 TV: Các lực lượng vũ trang của Ukraine đang chiến đấu tại thành phố Mariupol chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Lực lượng vũ trang của Ukraine, đang phòng thủ trong thành phố Mariupol, không có cách nào thoát ra khỏi thành phố bị bao vây. Tình hình trong thành phố vô cùng khó khăn, vì có khoảng 400.000 dân thường vẫn bị mắc kẹt ở trung tâm công nghiệp lớn này. Hiện trong thành phố Mariupol, các quân nhân theo tư tưởng cực hữu của Tiểu đoàn Azov, không cho dân thường rời thành phố theo hành lang được mở sẵn. Do vậy, việc tấn công vào thành phố này, có thể dẫn đến thương vong lớn cho dân thường. Hiện tại trong thành phố Mariupol, tình trạng vô chính phủ và vô luật pháp ngự trị trong thành phố, tình trạng cướp bóc xảy ra tràn lan; các nhân viên thực thi luật pháp đã biến mất khỏi thành phố, chính quyền sở tại không còn điều hành công việc. Mặc dù vậy, một số cư dân Mariupol đã xoay sở để thoát ra khỏi thành phố một cách thần kỳ. Theo thông tin những người dân này cung cấp, hiện chính quyền Mariupol không hề thông báo cho người dân sơ tán khỏi thành phố. Hiện nay lực lượng dân quân Donetsk thân Nga, trong khi củng cố tuyến xuất phát tiến công tại Mariupol, đã chiếm các quận Left Bank và một số thị trấn nhỏ phía tây thành phố, giáp với nhà máy luyện kim Azovstal. Ông Eduard Basurin cũng cho biết, trong ngày 10/3, lực lượng dân quân đã tiêu diệt 22 vị trí hỏa lực và 40 tay súng đối phương trong các cuộc giao tranh trên đường phố Mariupol. Ông Basurin nhấn mạnh: “Lực lượng dân quân đã chiếm giữ được hai tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, đây là những khẩu pháo được Quân đội Ukraine sử dụng, để bắn phá các khu dân cư. Ông Basurin cũng cho biết, họ đã giải phóng 8 thường dân khỏi sự khống chế của những quân nhân Tiểu đoàn cực hữu Azov và hiện có 26 quân nhân Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 12 Ukraine tự nguyện hạ vũ khí trước dân quân DPR tại Mariupol. Hãng tin Nga Sputnik dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, dân quân Donetsk đã kiểm soát quận Volnovakha, nằm ở phía đông nam của tỉnh Donetsk của Ukraine. Tại khu vực Volnovakha, các lực lượng theo tư tưởng dân tộc cực hữu và Quân đội Ukraine có khoảng vài nghìn người, đã xây dựng phòng tuyến phòng ngự tương đối vững chắc ở đây. Hiện dân quân Donetsk thân Nga đã tiến sâu 6km, chiếm thêm các vùng phụ cận Olginka, Veliko-Anadol, Zeleny Gai. Các phóng viên chiến trường cũng cho biết thông tin, khu vực Volnovakha đã bị dân quân thân Nga kiểm soát. Lần đầu tiên sau 8 năm, phe dân quân thân Nga có thể di chuyển tự do dọc theo đường H-20, đi qua Volnovakha và nối Donetsk với Mariupol. Trước đó, cả khu vực Volnovakha và con đường phía nam thành phố, đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Nhưng tại thời điểm này vẫn còn nghe thấy tiếng súng lẻ tẻ trong thành phố, có nghĩa là vẫn còn lực lượng vũ trang Ukraine kháng cự. Trong khi đó, vào ngày 10/3, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ Beryl cho biết, việc thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine sẽ không thể bảo vệ trước hầu hết các loại vũ khí mà Quân đội Nga sử dụng. Ông Beryl cho rằng, Quân đội Nga đang sử dụng các tổ hợp tên lửa, pháo binh, nhiều bệ phóng tên lửa,… và vùng cấm bay (nếu có thiết lập) tại Ukraine, cũng không thể ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan. Thời gian gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục yêu cầu Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine. Tuy nhiên Mỹ và NATO kiên quyết từ chối, với lý do điều này có thể kích thích một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga. Nguồn ảnh: Foxt.



