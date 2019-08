Chiến đấu cơ Hungary “đánh chặn” Su-30 trên biển Baltic

Các chiến đấu cơ của Hungary loại Saab JAS 39 Gripen hôm 15/8 vừa rồi đã phải cất cánh khẩn cấp để áp sát và theo dõi các tiêm kích Su-30Sm của Nga bay qua khu vực biển Baltic. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù không hề nằm tiếp giáp với vùng biển này, tuy nhiên Hungary có nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ không phận biển Baltic đặc biệt là khu vực gần vùng trời của các nước đồng minh với NATO trong khu vực biển này. Nguồn ảnh: Sina. JAS 39 là loại chiến đấu cơ do Thuỵ Điển nghiên cứu và chế tạo, loại tiêm kích một động cơ này được ra đời với một tôn chỉ cao nhất đó là khả năng tác chiến tốt kèm theo đó là giá thành sản xuất, vận hành và bảo dưỡng thấp. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi phiên bản C và D của loại chiến đấu cơ này thường được biết đến như là hai phiên bản phổ biến nhất của dòng tiêm kích này thì phiên bản E lại được coi là phiên bản mới nhất, vừa chỉ được ra mắt hồi năm 2016. Nguồn ảnh: Sina. Có giá chỉ vào khoảng 30 triệu USD cho mỗi chiếc phiên bản C, chiến đấu cơ JAS 39 tới nay đã được sản xuất với số lượng 247 chiếc, phục vụ trong lực lượng không quân của bảy quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Loại tiêm kích một động cơ này chỉ có duy nhất một ghế ngồi trừ phiên bản huấn luyện JAS 39B và phiên bản đặc biệt JAS 39F dành cho Không quân Brazil có hai ghế lái. Máy bay có chiều dài 14,1 mét, sải cánh 8,4 mét và có diện tích mặt cánh 30 mét vuông. Nguồn ảnh: Sina. Kiểu thiết kế cánh tam giác cho phép JAS 39 tăng được tối đa lực nâng dù nó chỉ được trang bị một động cơ Volvo. Cụ thể, chiếc tiêm kích có trọng lượng rỗng 6,8 tấn này có thể cất cánh được với trọng lượng tối đa lên tới 14 tấn - nghĩa là gấp đôi trọng lượng của chính nó. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ tối đa của JAS 39 vào khoảng Mach 2 tương đương với 2460 km/h ở độ cao lớn. Bán kính chiến đấu của loại tiêm kích một động cơ này vào khoảng 800 km trong khi đó tầm bay tối đa vào khoảng 3200 km. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, Không quân Hungary đang có trong biên chế 14 chiếc tiêm kích loại này trong đó có 12 chiếc loại JAS 39C và 2 chiếc còn lại loại JAS 39D. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Đẹp mê hồn chiến đấu cơ Saab JAS 39 Gripen

Các chiến đấu cơ của Hungary loại Saab JAS 39 Gripen hôm 15/8 vừa rồi đã phải cất cánh khẩn cấp để áp sát và theo dõi các tiêm kích Su-30Sm của Nga bay qua khu vực biển Baltic. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù không hề nằm tiếp giáp với vùng biển này, tuy nhiên Hungary có nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ không phận biển Baltic đặc biệt là khu vực gần vùng trời của các nước đồng minh với NATO trong khu vực biển này. Nguồn ảnh: Sina. JAS 39 là loại chiến đấu cơ do Thuỵ Điển nghiên cứu và chế tạo, loại tiêm kích một động cơ này được ra đời với một tôn chỉ cao nhất đó là khả năng tác chiến tốt kèm theo đó là giá thành sản xuất, vận hành và bảo dưỡng thấp. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi phiên bản C và D của loại chiến đấu cơ này thường được biết đến như là hai phiên bản phổ biến nhất của dòng tiêm kích này thì phiên bản E lại được coi là phiên bản mới nhất, vừa chỉ được ra mắt hồi năm 2016. Nguồn ảnh: Sina. Có giá chỉ vào khoảng 30 triệu USD cho mỗi chiếc phiên bản C, chiến đấu cơ JAS 39 tới nay đã được sản xuất với số lượng 247 chiếc, phục vụ trong lực lượng không quân của bảy quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Loại tiêm kích một động cơ này chỉ có duy nhất một ghế ngồi trừ phiên bản huấn luyện JAS 39B và phiên bản đặc biệt JAS 39F dành cho Không quân Brazil có hai ghế lái. Máy bay có chiều dài 14,1 mét, sải cánh 8,4 mét và có diện tích mặt cánh 30 mét vuông. Nguồn ảnh: Sina. Kiểu thiết kế cánh tam giác cho phép JAS 39 tăng được tối đa lực nâng dù nó chỉ được trang bị một động cơ Volvo. Cụ thể, chiếc tiêm kích có trọng lượng rỗng 6,8 tấn này có thể cất cánh được với trọng lượng tối đa lên tới 14 tấn - nghĩa là gấp đôi trọng lượng của chính nó. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ tối đa của JAS 39 vào khoảng Mach 2 tương đương với 2460 km/h ở độ cao lớn. Bán kính chiến đấu của loại tiêm kích một động cơ này vào khoảng 800 km trong khi đó tầm bay tối đa vào khoảng 3200 km. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, Không quân Hungary đang có trong biên chế 14 chiếc tiêm kích loại này trong đó có 12 chiếc loại JAS 39C và 2 chiếc còn lại loại JAS 39D. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Đẹp mê hồn chiến đấu cơ Saab JAS 39 Gripen