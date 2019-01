Đẹp mê hồn dàn chiến đấu cơ JAS 39 của Không quân Thuỵ Điển

Tiêm kích JAS 39 Gripen là loại chiến đấu cơ hạng nhẹ do Công ty Hàng không Saab Thuỵ Điển phối hợp với Ericson và Volvo cùng chế tạo. Nguồn ảnh: WOS. Loại tiêm kích này hiện đang phục vụ trong không quân Thuỵ Điển, Không quân Cộng hoà Séc và Không quân Hungary. Ngoài ra còn có Không quân Nam Phi và cả Thái Lan cũng đang đặt hàng loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: WOS. Na Uy thậm chí còn ký hợp đồng phát triển chung các phiên bản nâng cấp tiếp theo của JAS 39 với Thuỵ Điển. Nguồn ảnh: WOS. Thiết kế của JAS 39 rất đặc biệt khi nó ra đời với cánh mũi ổn định ở phía trước. Kiểu cánh mũi này không những cho phép máy bay bay nhanh hơn, tầm hoạt động rộng hơn, lực nâng cao hơn mà còn giúp nó tạo được lực nâng mũi máy bay lớn nhất có thể. Nguồn ảnh: WOS. Kiểu cánh tam giác của JAS 39 cùng với cánh mũi cũng có hình tam giác cho phép nó có thể cất - hạ cánh tốt hơn nhiều so với các loại máy bay cùng thời. Nguồn ảnh: WOS. Hệ thống điện tử của tiêm kích JAS 39 do Ericson lập trình biến nó thành một chiếc tiêm kích có khả năng cất - hạ cánh tự động như một máy bay chở khách thông thường. Thậm chí phần mềm còn tác động vào mệnh lệnh điều khiển của phi công để đưa ra những pha nhào lộn "chuẩn" kỹ thuật nhất có thể. Nguồn ảnh: WOS. Đặc biệt, JAS 39 có hệ thống tác chiến điện tử được lắp đặt sẵn bên trong thân - điều này giúp nó không phải mang theo pod tác chiến điện tử cồng kềnh khi bay, tăng khả năng mang vũ khí và giảm thiểu việc bị tác động khí động học không mong muốn do pod tác chiến điện tử có thiết kế rất "vướng" với kiểu dáng khi động học không cao. Nguồn ảnh: WOS. So với các loại chiến đấu cơ khác của Thuỵ Điển trước đó như JA 37 Viggen, JAS 39 có khả năng linh hoạt cao hơn và chi phí hoạt động chỉ bằng 2/3. Nguồn ảnh: WOS. Đặc điểm kỹ thuật của Gripen đòi hỏi nó có đường băng cất - hạ cánh khi mang trọng tải tối đa là 800 mét. Nguồn ảnh: WOS. Chiếc máy bay này có sải cánh chỉ 8,4 mét - nghĩa là có thể hạ cánh ở bất cứ đoạn đường cao tốc nào ở châu Âu một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: WOS. Một khi đã xuống đất, JAS 39 chỉ cần 10 phút để tái nạp nhiên liệu và sẵn sàng cất cánh trở lại - điều này khiến cho JAS 39 có thể đánh du kích trên không một cách cực kỳ bất ngờ khi nó có thể cất - hạ cánh và tái vũ trang ở bất cứ đâu một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: WOS. Tới nay, có tổng cộng khoảng 247 chiếc JAS 39 đã được chế tạo trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: WOS. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ JAS 39 của Không quân Thuỵ Điển.

Tiêm kích JAS 39 Gripen là loại chiến đấu cơ hạng nhẹ do Công ty Hàng không Saab Thuỵ Điển phối hợp với Ericson và Volvo cùng chế tạo. Nguồn ảnh: WOS. Loại tiêm kích này hiện đang phục vụ trong không quân Thuỵ Điển, Không quân Cộng hoà Séc và Không quân Hungary. Ngoài ra còn có Không quân Nam Phi và cả Thái Lan cũng đang đặt hàng loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: WOS. Na Uy thậm chí còn ký hợp đồng phát triển chung các phiên bản nâng cấp tiếp theo của JAS 39 với Thuỵ Điển. Nguồn ảnh: WOS. Thiết kế của JAS 39 rất đặc biệt khi nó ra đời với cánh mũi ổn định ở phía trước. Kiểu cánh mũi này không những cho phép máy bay bay nhanh hơn, tầm hoạt động rộng hơn, lực nâng cao hơn mà còn giúp nó tạo được lực nâng mũi máy bay lớn nhất có thể. Nguồn ảnh: WOS. Kiểu cánh tam giác của JAS 39 cùng với cánh mũi cũng có hình tam giác cho phép nó có thể cất - hạ cánh tốt hơn nhiều so với các loại máy bay cùng thời. Nguồn ảnh: WOS. Hệ thống điện tử của tiêm kích JAS 39 do Ericson lập trình biến nó thành một chiếc tiêm kích có khả năng cất - hạ cánh tự động như một máy bay chở khách thông thường. Thậm chí phần mềm còn tác động vào mệnh lệnh điều khiển của phi công để đưa ra những pha nhào lộn "chuẩn" kỹ thuật nhất có thể. Nguồn ảnh: WOS. Đặc biệt, JAS 39 có hệ thống tác chiến điện tử được lắp đặt sẵn bên trong thân - điều này giúp nó không phải mang theo pod tác chiến điện tử cồng kềnh khi bay, tăng khả năng mang vũ khí và giảm thiểu việc bị tác động khí động học không mong muốn do pod tác chiến điện tử có thiết kế rất "vướng" với kiểu dáng khi động học không cao. Nguồn ảnh: WOS. So với các loại chiến đấu cơ khác của Thuỵ Điển trước đó như JA 37 Viggen, JAS 39 có khả năng linh hoạt cao hơn và chi phí hoạt động chỉ bằng 2/3. Nguồn ảnh: WOS. Đặc điểm kỹ thuật của Gripen đòi hỏi nó có đường băng cất - hạ cánh khi mang trọng tải tối đa là 800 mét. Nguồn ảnh: WOS. Chiếc máy bay này có sải cánh chỉ 8,4 mét - nghĩa là có thể hạ cánh ở bất cứ đoạn đường cao tốc nào ở châu Âu một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: WOS. Một khi đã xuống đất, JAS 39 chỉ cần 10 phút để tái nạp nhiên liệu và sẵn sàng cất cánh trở lại - điều này khiến cho JAS 39 có thể đánh du kích trên không một cách cực kỳ bất ngờ khi nó có thể cất - hạ cánh và tái vũ trang ở bất cứ đâu một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: WOS. Tới nay, có tổng cộng khoảng 247 chiếc JAS 39 đã được chế tạo trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: WOS. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ JAS 39 của Không quân Thuỵ Điển.