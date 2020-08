Chiêm ngưỡng RPL-20: Súng máy hạng nhẹ của Nga mang phong cách phương Tây

RIA trích lời Giám đốc điều hành Dmitry Tarasov công ty Kalashnikov cho biết, súng máy hạng nhẹ RPL-20 của Nga được phát triển dựa trên cơ sở súng máy hạng nhẹ RPK-16, mới được Quân đội Nga chấp nhận đưa vào biên chế từ năm 2018. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Việc Nga phải thiết kế súng máy RPL-20 là do qua quá trình sử dụng, khẩu RPK-16 đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết cần phải sửa chữa, do vậy Quân đội Nga cần một mẫu súng máy hạng nhẹ mới, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Mặc dù RPK-16 sử dụng hộp tiếp đạn dạng trống 96 viên, nhưng so với các mẫu súng máy hạng nhẹ của nước ngoài như FM Minimi của phương Tây tiếp đạn bằng dây đạn, thì RPK-16 vẫn yếu thế hơn. Do vậy Quân đội Nga yêu cầu mẫu súng máy mới có thể tiếp đạn cả bằng hộp và bằng dây. Ảnh: Súng máy RPK-16 với hai cỡ nòng khác nhau - Nguồn: Topwar. Một vẫn đề nghiêm trọng với súng máy RPK-16 là sử dụng bắn liên thanh liên tục trong thời gian dài đã làm nòng súng nóng lên rất nhanh và ảnh hưởng đến mức chính xác, thậm chí là có thể gây nổ đạn, do buồng đạn quá nhiệt. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Theo ông Dmitry Tarasov, hiện tại chỉ có vài khẩu súng máy nguyên mẫu RPL-20 đã được chế tạo và đang được thử nghiệm tại nhà máy. Mẫu súng máy mới này đã cơ bản khắc phục được những nhược điểm của khẩu RPK-16. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Các chuyên gia của Công ty vũ khí Kalashnikov cho biết, súng máy RPL-20 vẫn sử dụng loại đạn 5,45X39 mm, sử dụng cơ chế tiếp đạn bằng dây đạn, khác hoàn toàn cơ chế tiếp đạn bằng hộp tiếp đạn như của RPK-16 trước đây. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Như vậy các mẫu súng máy hạng nhẹ RPL-20 đã bỏ thiết kế tiếp đạn bằng hộp tiếp đạn để chuyển sang tiếp đạn bằng dây theo thiết kế phương Tây. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Tuy thiết kế này không có gì là mới, khi súng máy RPD của Liên Xô trước kia cũng sử dụng cơ chế tiếp đạn bằng dây, nhưng Liên Xô đã bỏ thiết kế này từ khi mẫu súng máy RPK chính thức đưa vào biên chế. Ảnh: Súng máy RPD tiếp đạn bằng dây. Nguồn: Wkipedia. Dây tiếp đạn của RPL-20 có thể đến 100 viên; súng có khả năng thay nòng nhanh chóng, để có thể chuyển từ súng máy hỗ trợ hỏa lực sang súng trường tiến công cá nhân. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Trọng lượng của RPL-20 tùy theo chiều dài của nòng súng: với nòng súng dài 580 mm, trọng lượng của súng là 5,5 kg; với nòng dài 415 mm, trọng lượng của súng là 5,2 kg. Ảnh: Biểu tượng của công ty sản xuất vũ khí Kalashnikov nga. Nguồn: Topwar. Súng máy RPL-20 được trang bị hay ray Picatinny để gắn ống ngắm và các phụ kiện khác như đèn pin, chân súng; ngoài ra súng có khóa an toàn kiêm điều chỉnh chế độ bắn cả ở hai phía, thuận tiện cho sử dụng; báng súng có thể điều chỉnh phù hợp với người sử dụng và gấp lại khi cần. Ảnh: LWMMG - Súng máy thế hệ mới giành ưu thế trên chiến trường của lục quân Mỹ. Nguồn: Wkipedia. Quân đội Nga tin tưởng rằng, nếu công việc thiết kế RPL-20 và các cuộc thử nghiệm của nó, được tiến hành trong vòng một năm nếu thành công thì quân đội sẽ nhận được một mẫu khẩu súng máy mới hiện đang thực sự thiếu. Các đơn vị đặc nhiệm Nga tỏ ra đặc biệt quan tâm đến mẫu súng máy mới này. Ảnh: Quân đội Nga cần một mẫu súng máy thay thế khẩu PKMS. Nguồn: Topwar. Video Hỏa lực đáng sợ của súng máy hạng nặng “đỉnh cao” NSV 12.7mm Nga - Nguồn: QPVN

RIA trích lời Giám đốc điều hành Dmitry Tarasov công ty Kalashnikov cho biết, súng máy hạng nhẹ RPL-20 của Nga được phát triển dựa trên cơ sở súng máy hạng nhẹ RPK-16, mới được Quân đội Nga chấp nhận đưa vào biên chế từ năm 2018. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Việc Nga phải thiết kế súng máy RPL-20 là do qua quá trình sử dụng, khẩu RPK-16 đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết cần phải sửa chữa, do vậy Quân đội Nga cần một mẫu súng máy hạng nhẹ mới, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Mặc dù RPK-16 sử dụng hộp tiếp đạn dạng trống 96 viên, nhưng so với các mẫu súng máy hạng nhẹ của nước ngoài như FM Minimi của phương Tây tiếp đạn bằng dây đạn, thì RPK-16 vẫn yếu thế hơn. Do vậy Quân đội Nga yêu cầu mẫu súng máy mới có thể tiếp đạn cả bằng hộp và bằng dây. Ảnh: Súng máy RPK-16 với hai cỡ nòng khác nhau - Nguồn: Topwar. Một vẫn đề nghiêm trọng với súng máy RPK-16 là sử dụng bắn liên thanh liên tục trong thời gian dài đã làm nòng súng nóng lên rất nhanh và ảnh hưởng đến mức chính xác, thậm chí là có thể gây nổ đạn, do buồng đạn quá nhiệt. Ảnh: Súng máy RPK-16 - Nguồn: Topwar. Theo ông Dmitry Tarasov, hiện tại chỉ có vài khẩu súng máy nguyên mẫu RPL-20 đã được chế tạo và đang được thử nghiệm tại nhà máy. Mẫu súng máy mới này đã cơ bản khắc phục được những nhược điểm của khẩu RPK-16. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Các chuyên gia của Công ty vũ khí Kalashnikov cho biết, súng máy RPL-20 vẫn sử dụng loại đạn 5,45X39 mm, sử dụng cơ chế tiếp đạn bằng dây đạn, khác hoàn toàn cơ chế tiếp đạn bằng hộp tiếp đạn như của RPK-16 trước đây. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Như vậy các mẫu súng máy hạng nhẹ RPL-20 đã bỏ thiết kế tiếp đạn bằng hộp tiếp đạn để chuyển sang tiếp đạn bằng dây theo thiết kế phương Tây. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Tuy thiết kế này không có gì là mới, khi súng máy RPD của Liên Xô trước kia cũng sử dụng cơ chế tiếp đạn bằng dây, nhưng Liên Xô đã bỏ thiết kế này từ khi mẫu súng máy RPK chính thức đưa vào biên chế. Ảnh: Súng máy RPD tiếp đạn bằng dây. Nguồn: Wkipedia. Dây tiếp đạn của RPL-20 có thể đến 100 viên; súng có khả năng thay nòng nhanh chóng, để có thể chuyển từ súng máy hỗ trợ hỏa lực sang súng trường tiến công cá nhân. Ảnh: Súng máy RPL-20 - Nguồn: Topwar. Trọng lượng của RPL-20 tùy theo chiều dài của nòng súng: với nòng súng dài 580 mm, trọng lượng của súng là 5,5 kg; với nòng dài 415 mm, trọng lượng của súng là 5,2 kg. Ảnh: Biểu tượng của công ty sản xuất vũ khí Kalashnikov nga. Nguồn: Topwar. Súng máy RPL-20 được trang bị hay ray Picatinny để gắn ống ngắm và các phụ kiện khác như đèn pin, chân súng; ngoài ra súng có khóa an toàn kiêm điều chỉnh chế độ bắn cả ở hai phía, thuận tiện cho sử dụng; báng súng có thể điều chỉnh phù hợp với người sử dụng và gấp lại khi cần. Ảnh: LWMMG - Súng máy thế hệ mới giành ưu thế trên chiến trường của lục quân Mỹ. Nguồn: Wkipedia. Quân đội Nga tin tưởng rằng, nếu công việc thiết kế RPL-20 và các cuộc thử nghiệm của nó, được tiến hành trong vòng một năm nếu thành công thì quân đội sẽ nhận được một mẫu khẩu súng máy mới hiện đang thực sự thiếu. Các đơn vị đặc nhiệm Nga tỏ ra đặc biệt quan tâm đến mẫu súng máy mới này. Ảnh: Quân đội Nga cần một mẫu súng máy thay thế khẩu PKMS. Nguồn: Topwar. Video Hỏa lực đáng sợ của súng máy hạng nặng “đỉnh cao” NSV 12.7mm Nga - Nguồn: QPVN