Theo trang tin NetEase, Kiper, người đứng đầu lực lượng quân sự và hành chính vùng Odessa của Ukraine cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Odessa đã khiến 20 người thiệt mạng và 55 người bị thương. Ảnh: NetEase. Ít nhất 10 ngôi nhà, một xe chở nhiên liệu và một số xe cứu hộ bị phá hủy. Có khoảng 200 người dân Odessa đang xếp hàng để hiến máu cho những người bị thương. Ảnh: NetEase. Kênh Telegram của Nga cho biết, tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đã bắn trúng tòa nhà trung tâm chỉ huy bí mật ở Odessa và đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu. Đây là chiến dịch tấn công được Quân đội Nga lên kế hoạch kỹ càng, mục tiêu là trung tâm chỉ huy khu vực miền nam của Quân đội Ukraine. Ảnh: Star Tribune. Địa điểm này từng là viện điều dưỡng và hiện nay là trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Trong cuộc tấn công này, một số sĩ quan của Tiểu đoàn Đặc công Sóng thần Vệ binh Quốc gia Ukraine đã thiệt mạng. Ảnh: The New York Times. Một số cố vấn quân sự của NATO cũng thiệt mạng hoặc bị thương, bao gồm Klaus Fischer người Đức, Kevin Miller người Mỹ, Jurgen Schmidt người Đức, Stefan Dragomirescu người Romania và Philippe Leblanc người Pháp. Ảnh: The Washington Post. Trong cuộc tấn công, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã lao với tốc độ cao, gấp 5 lần tốc độ âm thanh ở giai đoạn cuối và bắn trúng tòa nhà điều dưỡng. Vụ nổ bên trong tòa nhà khiến ít nhất 45-50 binh sĩ Ukraine và NATO đang họp thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công được Quân đội Nga lên kế hoạch cẩn thận, được hỗ trợ bởi dữ liệu tình báo chính xác, gây ra tổn thất cực kỳ nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị cho Quân đội Ukraine. Mới đây, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ không loại trừ việc đưa Quân đội Pháp tới Ukraine để chống lại các lực lượng Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Valtonen cũng cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, không nên loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Nga đã cảnh báo rằng, nếu các nước phương Tây gửi quân tới Ukraine, một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ là "không thể tránh khỏi". Cuộc tấn công này của Nga cũng là lời cảnh báo đối với Pháp và các nước khác. Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và bệ phóng tên lửa tầm xa của Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác và tàn khốc nhằm vào các trại quân sự và điểm tập kết của NATO. Nga không cần phải sử dụng lực lượng không quân mà có thể sử dụng tên lửa, rocket tầm xa để “thổi bay” các doanh trại quân sự của NATO thành đống đổ nát chỉ trong vài phút. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đưa ra kế hoạch nâng cấp toàn diện các sân bay quân sự ở khu vực phía Tây và nhiều căn cứ không quân có từ thời Liên Xô. Do việc thành lập Quân khu Moscow và Quân khu Leningrad, các sân bay tiền tuyến đó sẽ được khôi phục hoàn toàn, bảo đảm hoạt động suốt ngày đêm và có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay. Nga đã chuẩn bị cho khả năng Quân đội NATO tham gia toàn diện vào cuộc xung đột. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ trở thành lực lượng chính chống lại các đơn vị NATO tiến vào Ukraine. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang tiếp tục nhận được các máy bay chiến đấu Su-35S và máy bay ném bom Su-34M sản xuất mới nhất. Hơn nữa, Nhà máy Hàng không Komsomolsk của Nga cũng có kế hoạch giao lô máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 mới vào cuối năm nay, để đối phó với tình hình ngày càng nghiêm trọng. Sản lượng đạn pháo của Nga sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2023 và tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vào năm 2024. Đến năm 2023, Nga sẽ sản xuất và tân trang khoảng 1.500 xe tăng và khoảng 2.500 xe bọc thép. Không có dữ liệu chính xác về tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, số lượng máy bay chiến đấu Su-35S của Nga thực sự đã tăng lên chứ không giảm đi. Năng lực sản xuất tên lửa hành trình Lancet đã vượt quá 100.000 chiếc.

Theo trang tin NetEase, Kiper, người đứng đầu lực lượng quân sự và hành chính vùng Odessa của Ukraine cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Odessa đã khiến 20 người thiệt mạng và 55 người bị thương. Ảnh: NetEase. Ít nhất 10 ngôi nhà, một xe chở nhiên liệu và một số xe cứu hộ bị phá hủy. Có khoảng 200 người dân Odessa đang xếp hàng để hiến máu cho những người bị thương. Ảnh: NetEase. Kênh Telegram của Nga cho biết, tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đã bắn trúng tòa nhà trung tâm chỉ huy bí mật ở Odessa và đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu. Đây là chiến dịch tấn công được Quân đội Nga lên kế hoạch kỹ càng, mục tiêu là trung tâm chỉ huy khu vực miền nam của Quân đội Ukraine. Ảnh: Star Tribune. Địa điểm này từng là viện điều dưỡng và hiện nay là trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Trong cuộc tấn công này, một số sĩ quan của Tiểu đoàn Đặc công Sóng thần Vệ binh Quốc gia Ukraine đã thiệt mạng. Ảnh: The New York Times. Một số cố vấn quân sự của NATO cũng thiệt mạng hoặc bị thương, bao gồm Klaus Fischer người Đức, Kevin Miller người Mỹ, Jurgen Schmidt người Đức, Stefan Dragomirescu người Romania và Philippe Leblanc người Pháp. Ảnh: The Washington Post. Trong cuộc tấn công, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã lao với tốc độ cao, gấp 5 lần tốc độ âm thanh ở giai đoạn cuối và bắn trúng tòa nhà điều dưỡng. Vụ nổ bên trong tòa nhà khiến ít nhất 45-50 binh sĩ Ukraine và NATO đang họp thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công được Quân đội Nga lên kế hoạch cẩn thận, được hỗ trợ bởi dữ liệu tình báo chính xác, gây ra tổn thất cực kỳ nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị cho Quân đội Ukraine. Mới đây, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ không loại trừ việc đưa Quân đội Pháp tới Ukraine để chống lại các lực lượng Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Valtonen cũng cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, không nên loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Nga đã cảnh báo rằng, nếu các nước phương Tây gửi quân tới Ukraine, một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ là "không thể tránh khỏi". Cuộc tấn công này của Nga cũng là lời cảnh báo đối với Pháp và các nước khác. Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và bệ phóng tên lửa tầm xa của Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác và tàn khốc nhằm vào các trại quân sự và điểm tập kết của NATO. Nga không cần phải sử dụng lực lượng không quân mà có thể sử dụng tên lửa, rocket tầm xa để “thổi bay” các doanh trại quân sự của NATO thành đống đổ nát chỉ trong vài phút. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đưa ra kế hoạch nâng cấp toàn diện các sân bay quân sự ở khu vực phía Tây và nhiều căn cứ không quân có từ thời Liên Xô. Do việc thành lập Quân khu Moscow và Quân khu Leningrad, các sân bay tiền tuyến đó sẽ được khôi phục hoàn toàn, bảo đảm hoạt động suốt ngày đêm và có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay. Nga đã chuẩn bị cho khả năng Quân đội NATO tham gia toàn diện vào cuộc xung đột. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ trở thành lực lượng chính chống lại các đơn vị NATO tiến vào Ukraine. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang tiếp tục nhận được các máy bay chiến đấu Su-35S và máy bay ném bom Su-34M sản xuất mới nhất. Hơn nữa, Nhà máy Hàng không Komsomolsk của Nga cũng có kế hoạch giao lô máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 mới vào cuối năm nay, để đối phó với tình hình ngày càng nghiêm trọng. Sản lượng đạn pháo của Nga sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2023 và tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vào năm 2024. Đến năm 2023, Nga sẽ sản xuất và tân trang khoảng 1.500 xe tăng và khoảng 2.500 xe bọc thép. Không có dữ liệu chính xác về tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, số lượng máy bay chiến đấu Su-35S của Nga thực sự đã tăng lên chứ không giảm đi. Năng lực sản xuất tên lửa hành trình Lancet đã vượt quá 100.000 chiếc.