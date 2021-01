Chỉ tên từng tàu chiến Hải quân Trung Quốc nhập biên trong năm 2020

Hải quân Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách về sức mạnh và quân số trên biển so với đội tàu mặt nước của Hải quân Mỹ. Trong năm 2020 vừa rồi, Hải quân Trung Quốc với tốc độ đóng tàu nhanh chóng mặt đã cho nhập biên 24 tàu mặt nước các loại khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Trong số đó, các hộ vệ hạm Type 056 lập kỷ lục với số lượng đóng mới và gia nhập biên chế nhiều kỷ lục trong năm vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, trong năm 2020 hải quân Trung Quốc đã đưa 15 tàu hộ vệ hạm Type 056 vào biên chế. Ngày 10/1/2020, hai chiếc tàu chiến hộ vệ Type 056 của lực lượng Hải quân Trung Quốc được nhập biên vào hạm đội Nam Hải của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Tới ngày 12/1/2020, Khu trục hạm Type 052D mang tên Tri Bác với số thân 156 được gia nhập biên chế Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Cùng trong ngày này, khu trục hạm Type 055 đầu tiên của Hải quân Trung Quốc mang tên Nam Xương với số thân 101 cũng đã được gia nhập lực lượng. Nguồn ảnh: Sina. Hai tàu khu trục lớp Type 052D mang tên Tề Tề Cáp Nhĩ (121) và Đường Sơn (122) được Trung Quốc âm thầm cho gia nhập lực lượng hải quân hồi giữa năm 2020 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Lục An được đóng theo lớp Type 056A được Hải quân Trung Quốc cho nhập biên hồi tháng 1/2020. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Liêu Thành mang số thân 608 cũng được đóng theo lớp Type 056A. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, còn có hộ vệ hạm Hiếu Cảm số thân 615 cũng được đóng theo lớp Type 056, gia nhập Hải quân Trung Quốc trong năm vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Các tàu khác thuộc lớp Type 056 gia nhập Hải quân Trung Quốc trong năm vừa rồi bao gồm chiếc Thái An với số thân 616. Nguồn ảnh: Sina. Ân Thi với số thân 627 được gia nhập Hải quân Trung Quốc hồi giữa năm 2020. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Trương Gia Khẩu thuộc lớp Type 056 gia nhập hải quân Trung Quốc hồi giữa năm, phục vụ trong Hạm đội Bắc Hải. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Cảnh Đức Trấn (617) gia nhập Hải quân Trung Quốc hồi tháng sáu, biên chế tại Hạm đội Đông Hải. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Quảng An 622 được biên chế về Hạm đội Nam Hải hồi tháng 8/2020. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Vĩnh Châu vẫn thuộc lớp Type 056 dược biên chế về Hạm đội Nam Hải hồi giữa năm 2020. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Mẫu Đan Giang (604) được biên chế về Hạm đội Bắc Hải giữa năm 2020. Nguồn ảnh: Sina. Hộ vệ hạm Tùy Châu (624) được biên chế về hạm đội Nam Hải trong năm 2020 vừa rồi, đây vẫn là tàu chiến được đóng theo lớp Hộ vệ hạm Type 056. Nguồn ảnh: Sina. Hai hộ vệ hạm Bình Nguyên và Bình Đỉnh Sơn được biên chế về hạm đội Biển Bắc. Cả hai tàu đều được đóng theo lớp Type 056. Nguồn ảnh: Sina. Tháng 7/2020, tàu đổ bộ thứ 7 được đóng theo lớp Type 071 của Hải quân Trung Quốc mang tên Tứ Minh Sơn (986) chính thức gia nhập biên chế, phục vụ ở Hạm đội Nam Hải. Nguồn ảnh: Sina. Tới tháng 10, tàu đổ bộ thứ 8 của Hải quân Trung Quốc được đóng theo lớp Type 071 mang tên Kỳ Liên Sơn (985) tiếp tục được gia nhập biên chế. Nguồn ảnh: Sina. Tàu quét lôi thứ 12 được Trung Quốc đóng theo lớp Type 082II gia nhập biên chế Hạm đội Nam Hải vào tháng 11/2020. Nguồn ảnh: Sina. Hai tàu bệnh viện được Trung Quốc đóng theo lớp Type 919 đã "chốt đơn" lực lượng hải quân nước này khi gia nhập biên chế vào tháng 12/2020. Hai tàu này được đặt tên lần lượt là Nam Y 12 và Nam Y 13. Nguồn ảnh: Sina. Làm cách nào để hải quân Trung Quốc có số tàu chiến vượt mặt Hải quân Mỹ.

