Chảo lửa Ukraine thêm nóng, Kiev cấm bay trên toàn không phận

Bắt đầu từ 0 giờ ngày Thứ Hai (14/2), không phận Ukraine sẽ đóng cửa hoàn toàn cho các chuyến bay của máy bay dân dụng; mặc dù các đường bay Âu –Á, từ lâu đã hạn chế sử dụng không phận Ukraine, mà bay vòng sang Belarus; nhưng đã chính thức chấm dứt. Thông tin về vấn đề này được cung cấp bởi ấn phẩm Strana; lưu ý rằng, lý do cho điều này là rủi ro do các cuộc đụng độ toàn diện ở Ukraine, như đã từng xảy ra với chuyến bay MH-17, của Hàng không Malaysia vào tháng 7/2014. Điều quan trọng hơn, đó là việc các công ty bảo hiểm của Anh, đã gửi thư cho các hãng hàng không nói rằng, bắt đầu từ Thứ Hai (14/2), phạm vi bảo hiểm ở Ukraine và trên toàn Ukraine không còn hiệu lực đối với bất kỳ máy bay dân dụng nào. Trên thực tế, không cần để công ty bảo hiểm của Anh “nhắc nhở”, các hãng hàng không nước ngoài cũng đã bắt đầu từ chối các chuyến bay đến Ukraine và qua không phận của quốc gia này. Đặc biệt vào hôm 13/2, hãng hàng không KLM của Hà Lan, đã chính thức tuyên bố, dừng bay qua không phận Ukraine. Tính đến các thông tin không chính thức, cho đến nay, 12 nhà khai thác hàng không nước ngoài khác, đang xem xét từ chối bay trong không phận Ukraine. Về mặt hình thức, Ukraine không đóng cửa không phận của mình; nhưng các chuyến bay qua Ukraine, sẽ bị dừng hoàn toàn theo sáng kiến của chính các hãng hàng không và chịu sức ép từ một số công ty nước ngoài. Ở Kiev, họ chưa đưa ra bình luận nào về tình hình hiện tại. Dự kiến, giao thông hàng không qua Ukraine sẽ bị dừng hoàn toàn sớm nhất là vào giữa ngày 14/2 và có thể vì lý do này, công dân của Nga và Belarus không được phép vào lãnh thổ của Ukraine, vốn đã được biết đến cách đây hai ngày. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng, Trung tướng Valery Zaluzhny - Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: “Quân đội Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đẩy lùi “quân xâm lược” và sẽ không để mất một tấc đất của Ukraine”. Ông Zaluzhny nhấn mạnh: “420.000 sĩ quan, binh sĩ Ukraine và mọi chỉ huy đều không có ngoại lệ và đều có thể phải đối mặt với cái chết. Chỉ huy các binh chủng, sư đoàn, lữ đoàn, tiểu đoàn và đại đội là những người đi tiên phong và họ là những người yêu nước. Chúng tôi dứt khoát sẽ không để mất một mảnh đất nào của Ukraine”. Trong khi đó, Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov đã tiết lộ chi tiết về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ngay sau khi cuộc điện đàm kết thúc vào tối 12/2. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ushakov tiết lộ rằng, cuộc điện đàm được tổ chức theo yêu cầu của Washington với lý do lo ngại về việc Nga sắp tấn công Ukraine. Quan chức này cho biết thêm, cuộc điện đàm giữa ông Putin và Biden ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 14/2. Ông Ushakov tuyên bố: “Cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí “cuồng nộ” chưa từng có của các quan chức Mỹ về cuộc “xâm lược”, được cho là sắp diễn ra của Nga đối với Ukraine”. Theo trợ lý của Điện Kremlin, trong cuộc hội đàm, ông Putin đã chỉ trích những nỗ lực của phương Tây, nhằm quân sự hóa và tiếp tục viện trợ cho Ukraine đầy đủ vũ khí hiện đại; những chính sách như vậy đang khuyến khích Kiev tìm cách giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine bằng vũ lực. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga đã nói chuyện với người đồng cấp Biden về các chính sách “phá hoại” mà chính quyền Ukraine theo đuổi nhằm “hủy hoại” thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận đa quốc gia năm 2015, đã vạch ra lộ trình thoát khỏi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng Kiev đối đầu với khu vực đòi độc lập Donetsk và Luhansk. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, các nước phương Tây đã không gây đủ “áp lực”, để Kiev thực hiện thỏa thuận. Về phần mình, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến việc có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga, liên quan đến diễn biến ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện về các lệnh trừng phạt không phải là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa ông Putin và Biden. Nhìn chung, cuộc điện đàm mang tính xây dựng và “rõ ràng rành mạch”, ông Ushakov lưu ý và cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục thảo luận trong tương lai. Nguồn ảnh: Foxt.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày Thứ Hai (14/2), không phận Ukraine sẽ đóng cửa hoàn toàn cho các chuyến bay của máy bay dân dụng; mặc dù các đường bay Âu –Á, từ lâu đã hạn chế sử dụng không phận Ukraine, mà bay vòng sang Belarus; nhưng đã chính thức chấm dứt. Thông tin về vấn đề này được cung cấp bởi ấn phẩm Strana; lưu ý rằng, lý do cho điều này là rủi ro do các cuộc đụng độ toàn diện ở Ukraine, như đã từng xảy ra với chuyến bay MH-17, của Hàng không Malaysia vào tháng 7/2014. Điều quan trọng hơn, đó là việc các công ty bảo hiểm của Anh, đã gửi thư cho các hãng hàng không nói rằng, bắt đầu từ Thứ Hai (14/2), phạm vi bảo hiểm ở Ukraine và trên toàn Ukraine không còn hiệu lực đối với bất kỳ máy bay dân dụng nào. Trên thực tế, không cần để công ty bảo hiểm của Anh “nhắc nhở”, các hãng hàng không nước ngoài cũng đã bắt đầu từ chối các chuyến bay đến Ukraine và qua không phận của quốc gia này. Đặc biệt vào hôm 13/2, hãng hàng không KLM của Hà Lan, đã chính thức tuyên bố, dừng bay qua không phận Ukraine. Tính đến các thông tin không chính thức, cho đến nay, 12 nhà khai thác hàng không nước ngoài khác, đang xem xét từ chối bay trong không phận Ukraine. Về mặt hình thức, Ukraine không đóng cửa không phận của mình; nhưng các chuyến bay qua Ukraine, sẽ bị dừng hoàn toàn theo sáng kiến của chính các hãng hàng không và chịu sức ép từ một số công ty nước ngoài. Ở Kiev, họ chưa đưa ra bình luận nào về tình hình hiện tại. Dự kiến, giao thông hàng không qua Ukraine sẽ bị dừng hoàn toàn sớm nhất là vào giữa ngày 14/2 và có thể vì lý do này, công dân của Nga và Belarus không được phép vào lãnh thổ của Ukraine, vốn đã được biết đến cách đây hai ngày. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng, Trung tướng Valery Zaluzhny - Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: “Quân đội Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đẩy lùi “quân xâm lược” và sẽ không để mất một tấc đất của Ukraine”. Ông Zaluzhny nhấn mạnh: “420.000 sĩ quan, binh sĩ Ukraine và mọi chỉ huy đều không có ngoại lệ và đều có thể phải đối mặt với cái chết. Chỉ huy các binh chủng, sư đoàn, lữ đoàn, tiểu đoàn và đại đội là những người đi tiên phong và họ là những người yêu nước. Chúng tôi dứt khoát sẽ không để mất một mảnh đất nào của Ukraine”. Trong khi đó, Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov đã tiết lộ chi tiết về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ngay sau khi cuộc điện đàm kết thúc vào tối 12/2. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ushakov tiết lộ rằng, cuộc điện đàm được tổ chức theo yêu cầu của Washington với lý do lo ngại về việc Nga sắp tấn công Ukraine. Quan chức này cho biết thêm, cuộc điện đàm giữa ông Putin và Biden ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 14/2. Ông Ushakov tuyên bố: “Cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí “cuồng nộ” chưa từng có của các quan chức Mỹ về cuộc “xâm lược”, được cho là sắp diễn ra của Nga đối với Ukraine”. Theo trợ lý của Điện Kremlin, trong cuộc hội đàm, ông Putin đã chỉ trích những nỗ lực của phương Tây, nhằm quân sự hóa và tiếp tục viện trợ cho Ukraine đầy đủ vũ khí hiện đại; những chính sách như vậy đang khuyến khích Kiev tìm cách giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine bằng vũ lực. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga đã nói chuyện với người đồng cấp Biden về các chính sách “phá hoại” mà chính quyền Ukraine theo đuổi nhằm “hủy hoại” thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận đa quốc gia năm 2015, đã vạch ra lộ trình thoát khỏi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng Kiev đối đầu với khu vực đòi độc lập Donetsk và Luhansk. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, các nước phương Tây đã không gây đủ “áp lực”, để Kiev thực hiện thỏa thuận. Về phần mình, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến việc có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga, liên quan đến diễn biến ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện về các lệnh trừng phạt không phải là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa ông Putin và Biden. Nhìn chung, cuộc điện đàm mang tính xây dựng và “rõ ràng rành mạch”, ông Ushakov lưu ý và cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục thảo luận trong tương lai. Nguồn ảnh: Foxt.