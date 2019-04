Cập nhật giá mới: Xe tăng Pháp không còn đắt nhất thế giới

Vị trí đắt nhất thế giới giờ đây đã không còn thuộc về xe tăng chủ lực AMX 56 Leclerc của Pháp mà đã thuộc về xe tăng Type 90 mới nhất của Nhật Bản. Nguồn ảnh: QQ. Loại xe tăng có thiết kế độc đáo, khả năng thay đổi độ nghiêng trọng tâm xe này có giá lên tới 9,4 triệu USD cho mỗi chiếc và là loại xe tăng đắt nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: QQ. Đứng ở vị trí thứ hai là một đại diện đến từ Hàn Quốc - xe tăng chủ lực K-2 Black Panther do nước này độc lập thiết kế và phát triển. Nguồn ảnh: QQ. AMX 56 Leclerc - loại xe tăng chiến đấu chủ lực từng được coi là đắt nhất thế giới tụt xuống vị trí thứ ba. Nhờ các cải tiến trong dây chuyền sản xuất mà giá thành của Leclerc ngày càng giảm và tính trung bình 862 chiếc chỉ được sản xuất với giá 8,5 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng "an toàn" nhất thế giới Challenger 2 của Anh có giá 6,8 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Leopard 2A6 - phiên bản xe tăng Leopard 2 hiện đại nhất hiện nay có giá 6,7 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Rẻ hơn 700.000 USD là xe tăng M1 Abrams chủ lực của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng chủ lực duy nhất trên thế giới có khả năng chở quân là Merkava Mk IV của Israel có giá 5 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. T-14 Armata - loại xe tăng hiện đại nhất của Nga được xem là xe tăng có thiết kế tương lai cũng chỉ có giá 3,7 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Type 99 của Trung Quốc có giá 2,6 triệu USD mỗi chiếc. Hiện tại quân đội Trung Quốc đang sử dụng khoảng 500 xe tăng loại này. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng T-90S dòng xe tăng chiến đấu chủ lực phổ biến bậc nhất trên thế giới hiện tại và Việt Nam cũng vừa sở hữu có giá 2,5 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ. T-72 vẫn tiếp tục được coi là xe tăng chủ lực hiện đại rẻ tiền nhất thế giới với giá chỉ 1,5 triệu USD mỗi chiếc. Thậm chí quân đội Nga vẫn sử dụng loại xe tăng này làm chủ lực do yếu tố giá thành của chúng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-70 của Liên Xô - loại xe tăng chủ lực ít tiếng tăm.

