Căn cứ Khmeimim của Nga tiếp nhận máy bay Iran… Israel có dám tấn công?

Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Trung Đông, vào ngày 6/5, Nga đã đồng ý mở cửa sân bay Khmeimim ở tỉnh Latakia thuộc phía tây Syria, để các máy bay vận tải quân sự của Iran hạ cánh. Đây là tín hiệu lạc quan cho liên minh Syria - Nga và Iran, bởi vì bên cạnh Nga, Iran là đồng minh quan trọng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Iran, thì Nga cũng không còn có cơ hội trợ giúp chính quyền Damascus; do vậy hành động mở cửa sân bay của Nga, cũng là hành động giúp đỡ Tổng thống al-Assad; nhưng điều này đã gây lo ngại cho Israel, khi nhà nước Do Thái kiên quyết phản đối sự có mặt của Iran tại Syria. Điều ít được thế giới biết đến, là sự can thiệp của Iran vào cuộc nội chiến ở Syria sớm hơn Nga một năm. Tehran bắt đầu hỗ trợ trực tiếp cho chính phủ Syria từ năm 2013; nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Iran, thủ đô Damascus từ lâu đã bị chiếm giữ bởi phe đối lập. Và bây giờ, với tư cách là "đồng chí" trong cùng một chiến hào, Moscow đã mở cửa sân bay cho Iran và cho phép các máy bay vận tải của Iran chở các thiết bị của quân sự hạ cánh tại căn cứ không quân Khmeimim; điều này có ý nghĩa rất lớn, trong hoàn cảnh Iran đang bị Không quân Israel săn lùng gắt gao như hiện nay. Vào ngày 5/ 5, Nga tuyên bố sẽ cho phép quân đội Iran sử dụng căn cứ lớn nhất và quan trọng nhất của Không quân Nga tại Syria là sân bay Khmeimim. Vào buổi tối cùng ngày, một chiếc máy bay vận tải Il-76 của Không quân Iran cất cánh từ Herabad, Tehran và hạ cánh an toàn xuống căn cứ Khmeimim. Được biết, chiếc máy bay này chở khoảng 29 tấn thiết bị, chủ yếu là tên lửa, đạn pháo và các sản phẩm y tế viện trợ cho Quân đội chính phủ Syria; tuy nhiên giới phân tích quân sự suy đoán răng, số hàng trên sẽ được cung cấp cho lực lượng dân quân vũ trang Shiite đang hoạt động ở Syria. Điều đáng chú ý là chỉ đêm hôm trước, Không quân Israel đã dùng một số máy bay chiến đấu F-16 tấn công một căn cứ dân quân Shiite ở Aleppo (phía đông nam Syria), làm kho vũ khí của lực lượng dân quân vũ trang Shiite nổ tung; một số lượng lớn đạn pháo, quân trang và vật tư y tế đã bị biến thành tro bụi. Do đó, việc không vận khẩn cấp của Iran được cho là để bổ sung cho sự mất mát trên. Hiện nay lực lượng phòng không Syria đang phải thường xuyên đối mặt với hai "ông lớn" và cả hai đều sử dụng vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất, đó là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều năm qua, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ ngừng các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria Hiện nay lực lượng phòng không Syria đang phải thường xuyên đối mặt với hai "ông lớn" và cả hai đều sử dụng vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất, đó là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều năm qua, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ ngừng các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria. 10 Lần này, Tổng thống Nga Putin không còn đứng bên cạnh và theo dõi tình huống quân đội Iran bị Israel "săn - diệt" nữa, mà cho phép máy bay vận tải của Iran sử dụng căn cứ không quân Khmeimim, nơi được ví là căn cứ "bất khả xâm phạm" của Nga tại Syria làm nơi hạ cánh. Ngoài ra số lượng những vũ khí và thiết bị quân sự của Iran vận chuyển đến căn cứ không quân Khmeimim rất khó đoán định, vì hàng rào an ninh của Nga bảo vệ căn cứ; sự lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chính là bao giờ số vũ khí trên, được chuyển đến tay lực lượng vũ trang. Về mức độ bảo vệ của căn cứ không quân Khmeimim, ngay cả Israel, được gọi là "Vua Trung Đông", cũng khó có thể tiến công căn cứ; do căn cứ được một số lượng lớn máy bay chiến đấu tiên tiến như Su-35 và Su-30 bảo vệ từ xa, đủ để ngăn chặn bất kỳ một cuộc tập kích không quân của đối phương. Cùng với đó là lưới lửa hỏa lực phòng không cực kỳ dày đặc được triển khai tại đây và bất kỳ máy bay chiến đấu tấn công nào cũng sẽ được "chào đón nồng nhiệt" bằng cơn mưa tên lửa phóng lên. Điều khủng khiếp hơn, đó là quốc gia nào dám tấn công căn cứ không quân Khemiam, sẽ tương đương với việc tuyên chiến với Nga, một quốc gia tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân đánh đòn phủ đầu; thậm chí cả Mỹ cũng không dám đưa ra quyết định như vậy. Do đó, hành động của Nga cho Iran sử dụng sân bay tương đương với việc đặt vỏ bọc bảo vệ vững chắc cho Iran; đồng thời phía Israel cũng không thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Video Israel nhận 12 F-35A, ảnh hưởng gì đến Iran và Syria? - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube

