Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt neo tại Đà Nẵng

Khoảng 9h30 ngày 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nằm ở phao số 0, trước bãi Cát Vàng ở bán đảo Sơn Trà. Cùng biên đội tàu sân bay là tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52), lớp Ticonderoga, hộ tống cho USS Theodore Roosevelt. Lễ đón chính thức tàu USS Theodore Roosevelt sẽ được tổ chức vào chiều 5/3 tại cảng Tiên Sa. Các thủy thủ trên tàu dự kiến tham gia một số hoạt động giao lưu nhân dân như thể thao, ca nhạc từ ngày 5 - 7/3. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ John C. Aquilino cùng Tướng lãnh sự Marie Damour đại diện cho phía phái đoàn Mỹ tham gia buổi lễ đón nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại Đà Nẵng. Trước khi ghé thăm Đà Nẵng, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời San Diego vào ngày 17/1 và được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam cũng đồng thời gửi đi những thông điệp, Việt Nam là bạn và là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Các tài liệu về chính sách của Mỹ cũng xác định, Việt Nam là đối tác chiến lược ưu tiên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chuyến thăm của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là một minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với khu vực và tự do hàng hải ở Biển Đông, được Việt Nam hoan nghênh. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) thuộc lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân, có độ giãn nước toàn tải hơn 117.000 tấn. Tàu dài khoảng 332 m, có thể mang theo tổng cộng 90 máy bay bao gồm nhiều loại khác nhau. Trong chuyến thăm lần này, ngoài biên đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt còn có liên đội máy bay số 11 của Không quân Hải quân Mỹ trên tàu sân bay. Mỗi nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ thường bao gồm một tàu sân bay, một tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển, 2-3 tàu khu trục mang tên lửa điều khiển. Trong đó, tuần dương hạm là tàu hộ tống chính, điều phối phòng thủ của nhóm tác chiến. Các chuyên gia nhận định sự xuất hiện của CVN-71 ở Biển Đông cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chiến lược hiện diện thường xuyên và thực hiện tự do hàng hải tại khu vực. Video Người dân Đà Nẵng đưa con đi xem tàu sân bay Mỹ - Nguồn: Zing.vn

