Cận cảnh màn "uy hiếp thiếu chuyên nghiệp" của Su-35 Nga với P-8A Mỹ

Theo thông tin từ tờ National, ngày 26/5, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi cho biết hai máy bay Su-35 của quân đội Nga đã chặn một máy bay săn ngầm P-8A Poseidon trên Biển Đông Địa Trung Hải trong khoảng 65 phút. Cụ thể thông báo của Hải quân Mỹ: "Hai chiến đấu cơ Su-35 của Nga ngăn chặn thiếu an toàn với máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon thuộc Hạm đội 6 Mỹ trên Địa Trung Hải ngày 26/5. Hành động này được xác định là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, do các phi công Nga áp sát hai bên cánh của chiếc P-8A, hạn chế khả năng cơ động an toàn của máy bay trong hơn 1 giờ". "Các hành động không cần thiết của phi công Su-35 Nga không phù hợp với thông lệ hành xử tốt khi bay và các quy chuẩn về bay quốc tế, qua đó gây nguy hiểm tới sự an toàn của cả hai dòng máy bay", Hải quân Mỹ nhấn mạnh. Ngoài thông báo trên, Hạm đội 6 của Mỹ khẳng định máy bay Mỹ hoạt động ở không phận quốc tế trên Địa Trung Hải, tuân thủ luật quốc tế để đảm bảo an toàn bay và "không gây hấn để dẫn tới hành động này của Nga". Chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, chiếc P-8A của Mỹ đã 2 lần bị Su-35 Nga ngăn chặn. Đây cũng là sự cố "ngăn chặn không an toàn" thứ hai diễn ra giữa máy bay P-8A Mỹ và chiến đấu cơ Su-35 Nga trên biển Địa Trung Hải trong vòng chưa tới 2 tuần. Sự việc này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố ý định rút Mỹ khỏi Hiệp ước Bầu trời mở mà Nga ký kết. Hiệp ước này cho phép máy bay của các quốc gia bay qua lãnh thổ của nhau. Trước đó, ngày 15/4 Hải quân Mỹ cũng đã phản ánh, một trong các máy bay của họ đã bị chiến đấu cơ của Nga bay cắt mặt khi đang hoạt động trên không phận quốc tế ở Địa Trung Hải. Phán đoán của các chuyên gia quân sự Mỹ, hành động trên của Nga có thể xuất phát từ những lo ngại các trinh sát cơ Mỹ hoạt động ở khu vực phía đông Địa Trung Hải có thể do thám hoạt động quân sự của Nga ở Syria. Theo một số báo cáo, Quân đội Nga gần đây còn bắt đầu gây nhiễu liên lạc với các vệ tinh, do đó máy bay Mỹ có thể dễ dàng bị lạc vào không phận Syria do mất phương hướng. Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫ chưa bình luận về những thông tin trên. Video màn áp sát bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp của Su-35 Nga với máy bay trinh sát P-8A Poseidon Mỹ - Nguồn: Sputnik

Theo thông tin từ tờ National, ngày 26/5, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi cho biết hai máy bay Su-35 của quân đội Nga đã chặn một máy bay săn ngầm P-8A Poseidon trên Biển Đông Địa Trung Hải trong khoảng 65 phút. Cụ thể thông báo của Hải quân Mỹ: "Hai chiến đấu cơ Su-35 của Nga ngăn chặn thiếu an toàn với máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon thuộc Hạm đội 6 Mỹ trên Địa Trung Hải ngày 26/5. Hành động này được xác định là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, do các phi công Nga áp sát hai bên cánh của chiếc P-8A, hạn chế khả năng cơ động an toàn của máy bay trong hơn 1 giờ". "Các hành động không cần thiết của phi công Su-35 Nga không phù hợp với thông lệ hành xử tốt khi bay và các quy chuẩn về bay quốc tế, qua đó gây nguy hiểm tới sự an toàn của cả hai dòng máy bay", Hải quân Mỹ nhấn mạnh. Ngoài thông báo trên, Hạm đội 6 của Mỹ khẳng định máy bay Mỹ hoạt động ở không phận quốc tế trên Địa Trung Hải, tuân thủ luật quốc tế để đảm bảo an toàn bay và "không gây hấn để dẫn tới hành động này của Nga". Chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, chiếc P-8A của Mỹ đã 2 lần bị Su-35 Nga ngăn chặn. Đây cũng là sự cố "ngăn chặn không an toàn" thứ hai diễn ra giữa máy bay P-8A Mỹ và chiến đấu cơ Su-35 Nga trên biển Địa Trung Hải trong vòng chưa tới 2 tuần. Sự việc này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố ý định rút Mỹ khỏi Hiệp ước Bầu trời mở mà Nga ký kết. Hiệp ước này cho phép máy bay của các quốc gia bay qua lãnh thổ của nhau. Trước đó, ngày 15/4 Hải quân Mỹ cũng đã phản ánh, một trong các máy bay của họ đã bị chiến đấu cơ của Nga bay cắt mặt khi đang hoạt động trên không phận quốc tế ở Địa Trung Hải. Phán đoán của các chuyên gia quân sự Mỹ, hành động trên của Nga có thể xuất phát từ những lo ngại các trinh sát cơ Mỹ hoạt động ở khu vực phía đông Địa Trung Hải có thể do thám hoạt động quân sự của Nga ở Syria. Theo một số báo cáo, Quân đội Nga gần đây còn bắt đầu gây nhiễu liên lạc với các vệ tinh, do đó máy bay Mỹ có thể dễ dàng bị lạc vào không phận Syria do mất phương hướng. Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫ chưa bình luận về những thông tin trên. Video màn áp sát bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp của Su-35 Nga với máy bay trinh sát P-8A Poseidon Mỹ - Nguồn: Sputnik