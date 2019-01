Cận cảnh khu trục hạm Pháp và tàu sân bay Mỹ vừa vào vịnh Ba Tư

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2019, tàu sân bay Mỹ cùng với khinh hạm của Pháp đã có mặt trong vùng biển Ba Tư và quan trọng hơn là tàu sân bay của Mỹ đang được khinh hạm Pháp hộ tống trong vùng biển này. Nguồn ảnh: QQ. Chiến đấu cơ EA-18G thuộc phi đội tác chiến điện tử VAQ-133 cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis của Hải quân Mỹ đang lượn bên khinh hạm Cassard của Hải quân Pháp. Nguồn ảnh: QQ. Khinh hạm Cassard của Hải quân Pháp được đưa vào hoạt động giữa những năm 80 của thế kỷ trước với nhiệm vụ chính là phòng không. Vũ khí nguy hiểm nhất của Cassard là 40 tên lửa SM-1MR đối không cùng với bệ phòng Mk 13. Nguồn ảnh: QQ. Trực thăng MH-60R Seahawk của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis. Nguồn ảnh: QQ. Một bóng hồng trên tàu sân bay Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Không chỉ có khinh hạm của Pháp mà trong nhóm tác chiến cùng USS John C. Stennis tiến vào vịnh Ba Tư còn có các khu trục hạm hiện đại khác của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. USS John C. Stennis nhận hàng tiếp tế từ tàu vận tải. Nguồn ảnh: QQ. Trong trường hợp biển động và không thể tiến hành tiếp tế bằng ròng tọc, cách đưa hàng lên tàu sân bay duy nhất là sử dụng trực thăng - một cách thức cực kỳ tốn kém. Nguồn ảnh: QQ. Máy bay vận tải C-2A mang theo hàng hoá và nhu yếu phẩm lên tàu sân bay USS John C. Stennis. Nguồn ảnh: QQ. Tàu sân bay USS John C. Stennis của hải quân Mỹ trị giá 4,5 tỷ USD, đã được hạ thuỷ từ năm 1991 và bắt đầu gia nhập hải quân Mỹ từ năm 1995. Tàu được đóng theo lớp Nimitz có độ giãn nước tới hơn 100.000 tấn và mang theo được tối đa 90 máy bay các loại. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu sân bay Nimitz "ôm cua" giữa biển.

