Cận cảnh dàn vũ khí cực khủng Venezuela vừa mang ra duyệt binh

Cuộc duyệt binh với dàn khí tài quân sự cực khủng của Quân đội Venezuela, vừa được tiến hành hồi cuối tuần trước. Đây là cuộc duyệt binh kỷ niệm 200 năm chiến thắng Carabobo - cuộc chiến khai sinh ra đất nước Venezuela. Cuộc chiến Carabobo xảy ra ngày 24/6/1821, với sự tham gia của 8000 lính Đại Colombia, đối đầu với 5000 lính thực dân Tây Ban Nha. Chiến thắng tuyệt đối của Đại Colombia đã dẫn đến sự độc lập của Venezuela, sự ra đời của Cộng hòa Đại Colombia và sau đó tách ra làm một loạt các quốc gia Trung Mỹ khác vào năm 1831. Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng của Venezuela, có sự tham gia của gần như mọi loại phương tiện chiến tranh, khí tài hiện đại bậc nhất của quốc gia này. Súng chống tăng AT4 do Thụy Điển sản xuất, được quân đội Venezuela sử dụng trong cuộc duyệt binh hôm 24/6 vừa rồi. Pháo tự hành 2S19 do Nga sản xuất, lực lượng vũ trang Venezuela được cho là đang sở hữu ít nhất 48 tổ hợp pháo tự hành loại này. Đây là loại pháo tự hành cỡ nòng 152mm - và cũng được xem là tổ hợp pháo tự hành nguy hiểm bậc nhất thế giới hiện nay. Xe hỗ trợ hỏa lực với dàn súng phóng lựu không giật 106mm M40 do Venezuela tự chế. Đây là sự kết hợp giữa khung gầm xe tăng hạng nhẹ AMX-13, cùng với dàn phóng lựu M40 do Mỹ sản xuất. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 do Nga sản xuất. Hiện tại trong biên chế Quân đội Venezuela đang sở hữu ít nhất 130 xe chiến đấu bộ binh loại này. Các loại phương tiện hỗ trợ của lực lượng thiết giáp Venezuela đều do nước ngày tự sản xuất. Các loại phương tiện hỗ trợ thiết giáp này phần lớn đều được Venezuela cải biên từ các loại phương tiện thiết giáp đời cũ. Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad do Nga sản xuất có mặt trong cuộc duyệt binh của Quân đội Venezuela. Xe tăng chủ lực T-72B1V - loại xe tăng chủ lực hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay, cũng được Venezuela mang ra duyệt binh. Cối tự hành 120mm 2S23 do Nga sản xuất được quân đội Venezuela sử dụng trong cuộc duyệt binh. Tuy nhiên, trong biên chế Venezuela chỉ đang sở hữu 13 khẩu cối tự hành loại này. Nguồn ảnh: Dambl. Quân đội Venezuela duyệt binh mừng kỷ niệm 200 năm chiến thắng khai sinh ra Đại Colombia - tiền thân của một loạt các quốc gia Nam Mỹ độc lập sau này. Nguồn: Ruptly.

