Quân đội Venezuela tập trận khủng, khoe dàn vũ khí xịn nhất Nam Mỹ

Quân đội Venezuela vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn hôm 5/3 vừa rồi. Đây là cuộc diễn tập đầu năm thường niên, được quân đội nước này tổ chức để tăng cường khả năng đối phó của quân đội với các mối nguy hại, xâm phạm an ninh quốc gia từ bên ngoài. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh kinh tế Venezuela bất ổn, lạm phát tiếp tục tăng phi mã và mức sống của người dân vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì được cải thiện. Truyền thông quốc tế cho biết, trong bối cảnh kinh tế của Venezuela hiện nay, việc duy trì một đội quân mạnh nhất Nam Mỹ, rõ ràng là điều phi lý. Tính tới năm 2020, Venezuela đã lạm phát phi mã trong vòng 7 năm liên tiếp, mức lạm phát tổng cộng lên tới 3000%, trở thành quốc gia có mức lạm phát cao bậc nhất thế giới trong thế kỷ này. Cuộc tập trận của quân đội Venezuela vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có các loại chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang và xe tăng. Một trong số đó là trực thăng chiến đấu Mi-35M2 Caribe - phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu trực thăng vũ trang Mi-24 do Nga thiết kế, chế tạo. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, Venezuela hiện chỉ có duy nhất 10 chiếc trực thăng loại này trong biên chế. Đây là số lượng khá ít ỏi và không tương xứng với quy mô của quân đội nước này. Phiên bản Mi-35M2 của Venezuela là phiên bản cải tiến của phiên bản Mi-35M. Đây là phiên bản trực thăng vũ trang Mi-35 được Nga ưu ái sản xuất dành riêng cho quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài ra, trong cuộc tập trận vừa diễn ra, Không quân Venezuela cũng có sự góp mặt của các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 - loại tiêm kích hiện đại nhất khu vực Nam Mỹ hiện nay. Không quân Venezuela sở hữu 22 tiêm kích Su-30MK2 - loại chiến đấu cơ tương tự như phiên bản Việt Nam đang sở hữu, được tối ưu hóa với mục đích đánh mục tiêu biển rất tốt. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự góp mặt của dàn xe thiết giáp lưỡng cư ZBD-05/VN-18. Đây là loại xe chiến đấu bộ binh lội nước, được Venezuela nhập khẩu từ Trung Quốc trước năm 2018. Binh lính Venezuela với trang bị "tận răng" trong cuộc tập trận mới diễn ra hồi đầu tháng ba. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở khu vực Nam Mỹ, binh lính tham gia tập trận cùng các sĩ quan chỉ huy đều phải đeo khẩu trang đầy đủ. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Venezuela đuổi theo máy bay trinh sát Mỹ. Nguồn: Sputnik.

Quân đội Venezuela vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn hôm 5/3 vừa rồi. Đây là cuộc diễn tập đầu năm thường niên, được quân đội nước này tổ chức để tăng cường khả năng đối phó của quân đội với các mối nguy hại, xâm phạm an ninh quốc gia từ bên ngoài. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh kinh tế Venezuela bất ổn, lạm phát tiếp tục tăng phi mã và mức sống của người dân vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì được cải thiện. Truyền thông quốc tế cho biết, trong bối cảnh kinh tế của Venezuela hiện nay, việc duy trì một đội quân mạnh nhất Nam Mỹ, rõ ràng là điều phi lý. Tính tới năm 2020, Venezuela đã lạm phát phi mã trong vòng 7 năm liên tiếp, mức lạm phát tổng cộng lên tới 3000%, trở thành quốc gia có mức lạm phát cao bậc nhất thế giới trong thế kỷ này. Cuộc tập trận của quân đội Venezuela vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có các loại chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang và xe tăng. Một trong số đó là trực thăng chiến đấu Mi-35M2 Caribe - phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu trực thăng vũ trang Mi-24 do Nga thiết kế, chế tạo. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, Venezuela hiện chỉ có duy nhất 10 chiếc trực thăng loại này trong biên chế. Đây là số lượng khá ít ỏi và không tương xứng với quy mô của quân đội nước này. Phiên bản Mi-35M2 của Venezuela là phiên bản cải tiến của phiên bản Mi-35M. Đây là phiên bản trực thăng vũ trang Mi-35 được Nga ưu ái sản xuất dành riêng cho quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài ra, trong cuộc tập trận vừa diễn ra, Không quân Venezuela cũng có sự góp mặt của các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 - loại tiêm kích hiện đại nhất khu vực Nam Mỹ hiện nay. Không quân Venezuela sở hữu 22 tiêm kích Su-30MK2 - loại chiến đấu cơ tương tự như phiên bản Việt Nam đang sở hữu, được tối ưu hóa với mục đích đánh mục tiêu biển rất tốt. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự góp mặt của dàn xe thiết giáp lưỡng cư ZBD-05/VN-18. Đây là loại xe chiến đấu bộ binh lội nước, được Venezuela nhập khẩu từ Trung Quốc trước năm 2018. Binh lính Venezuela với trang bị "tận răng" trong cuộc tập trận mới diễn ra hồi đầu tháng ba. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở khu vực Nam Mỹ, binh lính tham gia tập trận cùng các sĩ quan chỉ huy đều phải đeo khẩu trang đầy đủ. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Venezuela đuổi theo máy bay trinh sát Mỹ. Nguồn: Sputnik.