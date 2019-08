Cận cảnh bộ giáp chiến binh tương lai giống Iron Man của Nga

Ratnik vốn được biết đến là một hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai của Nga. Nó được thiết kế để cải thiện khả năng kết nối và hiệu quả chiến đấu của nhân viên chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Nga. Bộ quân trang chiến binh Ratnik thế hệ 1 và 2 của Nga đã quá nổi tiếng. Một bộ Ratnik-2 đầy đủ bao gồm khoảng 40 món dụng cụ, thiết bị bảo vệ và hỗ trợ sự sống. Ảnh: Rostec. Bộ giáp Ratnik cho phép một người lính liên tục giữ liên lạc và cập nhật tình hình trong khu vực chiến đấu theo thời gian thực. Ngoài ra, Ratnik còn bao gồm thiết bị sưởi ấm khép kín, ba lô, bộ lọc nước riêng, mặt nạ phòng độc và bộ dụng cụ cấp cứu y tế. Ảnh: Militarytimes. Trong khi bộ Ratnik 2 vừa mới được Nga trang bị cho các lực lượng Lục quân, Không quân và Hải quân, thì Ranik thế hệ thứ 3 dành cho chiến binh trong tương lai đã được rục rịch thiết kế và phát triển. Ảnh: New York Post. Bộ áo giáp tác chiến Ratnik-3 được thiết kế nổi bật với phần khung kim loại bao bọc bên ngoài, tạo hiệu ứng thị giác rất hầm hố, đồng thời giúp bảo vệ hiệu quả người lính trên chiến trường. Nếu nhìn lướt qua, có thể dễ dàng liên tưởng tới siêu anh hùng điện ảnh "Iron Man" hoặc các người máy, chiến binh tương lai phim ảnh khác. Ảnh: Tass. Bộ giáp phong cách chiến binh "Robocop" này được tích hợp sẵn pin bên trong, đảm bảo hoạt động của người lính trong suốt 24 giờ liên tục, bất chấp các loại môi trường khắc nghiệt nhất. Ảnh: Thetimes.co.uk. Kính ngắm công nghệ cao được ứng dụng công nghệ máy tính dẫn đường mục tiêu, cho phép người lính có thể bắn súng máy bằng một tay với độ chính xác rất cao, do được hệ thống máy tính can thiệp hỗ trợ. Ảnh: Cryptos.tv Thiết bị dùng trong tương lai này cũng đồng thời được trang bị bộ hỗ trợ vận động, giúp binh sĩ di chuyển nhanh hơn, mang vác khối lượng hàng lớn hơn, đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ tác chiến cần sử dụng các loại hỏa lực hạng nặng với trọng lượng lớn. Ảnh: Rock-cafe.info. Titan là loại vật liệu chính được sử dụng trong quá trình phát triển bộ đồ Ratnik-3 này. Các đặc tính của kim loại hiếm có này rất phù hợp để sản xuất giáp: trọng lượng nhẹ, độ cứng chắc cao và bền bỉ, khó bị ăn mòn. Ảnh: Rock-cafe.info. Nhà thiết kế Oleg Faustov đã chia sẻ với hãng thông tấn Nga TASS, chính ông cùng các đồng sự là những người tham gia phát triển Ratnik-3. Bộ giáp này thực sự tăng cường khả năng thể chất của người lính. Ảnh: Iz.ru. Theo nhiều tin đồn, bộ Ratnik-3 có tới 51 món trang thiết bị với rất nhiều các tính năng công nghệ cao: giáp chống đạn chủ động, kính quan sát dẫn đường tự động, giày chống mìn, lớp bảo vệ chống phóng xạ và các loại vũ khí hóa sinh. Ảnh: Life.ru. Video Bộ trang bị cá nhân Ratnik Hiện đại nhất của Quân đội Nga - Nguồn: QPVN

