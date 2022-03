Chiếm sân bay Ukraine làm đầu cầu, quân Nga tấn công Kiev?

Ngày 12/12, Hãng tin Nga Spunik có bài báo với tiêu đề: “ Lính dù Nga đã chiếm quyền kiểm soát một sân bay ở Ukraine”, cho biết Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã cho xuất kích một nhóm lính dù chiến thuật của Lực lượng đổ bộ đường không và kiểm soát một sân bay Ukraine. Việc đánh chiếm các cơ sở quân sự trọng yếu như sân bay của đối phương, là hoạt động thường xuyên của Lực lượng quân dù Nga, khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine là cuộc tập kích vào sân bay Antonov (hay còn gọi là trận Hostomel). Điều kỳ lạ là các thông tin trên báo chí Nga, không hề đề cập đến việc sân bay nào ở Ukraine đã bị chiếm? Có phải do truyền thông Nga cố tình che giấu vì liên quan đến bí mật quân sự? Vị trí chiến lược của sân bay này, có thực sự đặc biệt như vậy? Nó có liên quan gì đến việc tấn công Kyiv không? Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video với chú thích: "Các đơn vị dẫn đầu quân dù, đưa trực thăng tiến hành đổ bộ đường không, tạo thành một vòng phòng thủ xung quanh sân bay, để đảm bảo lực lượng chính của quân dù đổ bộ". Trong video, có thể thấy rõ các hành động của quân dù Nga. Ngoài vũ khí bộ binh, còn tên lửa chống tăng và súng cối. Toàn bộ thông tin, không đề cập đến sân bay nào, là mục tiêu của hoạt động quân sự này? Vậy tình hình thế nào? Hiện tất cả các thông tin về việc quân Nga đánh chiếm sân bay của Ukraine vào ngày 12/3, đều không đề cập đến địa điểm sân bay nào? Vậy hoạt động này có điều gì đó bất thường? Phải chăng vị trí của sân bay này rất quan trọng, và nó sẽ đóng vai trò then chốt, trong các hoạt động quân sự tiếp theo của Nga? Vào ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Quân đội Nga đã phá hủy trung tâm radar chính của quân đội Ukraine, bằng vũ khí chính xác cao. Việc này liên quan đến sân bay quân sự ở Vasilikov và trung tâm radar chính ở Brovary bị phá hủy. Một sân bay quân sự được đề cập trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, đó là sân bay quân sự Vasilykov. Cũng trong ngày 12/3, trong hai bản tin do Quân đội Nga đưa ra, đều nhắc đến sân bay ở Ukraine; phải chăng sân bay quân sự Vasilykov đã bị quân dù Nga chiếm giữ ngày hôm đó? Không loại trừ khả năng này. Theo thông tin, vào sáng sớm ngày 27/2, Alexei Kulba, người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước Kyiv của Ukraine, đã đăng một thông điệp qua tài khoản mạng xã hội của mình rằng, trận chiến giành sân bay Vasilykov gần Kyiv, vẫn đang diễn ra quyết liệt. Theo thông tin của các phương tiện truyền thông Ukraine, cuộc giao tranh ngày 12/3 diễn ra khá ác liệt. Theo cáo buộc, quân đội Nga đã phóng 8 tên lửa vào sân bay ngày hôm đó. Theo thị trưởng thành phố Kulba đăng thông tin trên mạng xã hội, tám tên lửa của Nga đã gây thiệt hại hoàn toàn cho sân bay. Truyền thông Ukraine cho biết, đường băng của sân bay Vasilykov đã bị phá hủy. Một tên lửa đã bắn trúng một kho đạn và một kho chứa nhiên liệu cũng bị bốc cháy dữ dội. Từ các bản tin của phương tiện truyền thông Ukraine, người xem có thể thấy hình ảnh khói dày cuồn cuộn sau vụ nổ. Ngoài ra người phát ngôn quân đội Nga cho biết, máy bay của Không quân và phòng không Nga đã bắn rơi 5 UAV trên bầu trời vào ngày 12/3; trong đó có 2 UAV TB2 và 1 tên lửa chiến thuật Tochka-U. Tuy nhiên, quân đội Nga không đề cập đến việc, liệu vụ bắn rơi máy bay này, có liên quan đến việc chiếm giữ các sân bay của Ukraine hay không? Vậy tại sao quân đội Nga lại giữ bí mật về tên của sân bay mà họ chiếm được? Theo giới phân tích, có hai khả năng; một là có thể sân bay Vasilykov đã bị quân Nga đánh chiếm. Từ quan điểm tác chiến, rất có thể quân đội Nga trước tiên đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, để thực hiện một cuộc tấn công vào sân bay, sau đó đưa quân đổ bộ bằng trực thăng; hoàn tất việc chiếm đóng. Nếu giả thiết này là đúng, thì quân đội Nga có thể đã giữ bí mật việc kiểm soát sân bay, vì thành phố Vasilykov vốn đã rất gần với thủ đô Kyiv của Ukraine. Theo các thông tin công khai, thành phố trực thuộc Kyiv Oblast và nằm ở phía tây nam của Kiev; cách trung tâm Kiev khoảng 35 km. Nếu quân đội Nga đã thực sự chiếm được sân bay của thành phố, sau khi sửa chữa khẩn cấp, sân bay này vốn rất gần với Kyiv, có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho quân dù Nga, trong việc tấn công Kyiv. Vai trò then chốt, đó là quân đội Nga đã giành được một thành trì ngay trước cửa thủ đô Ukraine. Một khả năng khác, sân bay bị chiếm giữ không phải là sân bay Vasilykov, mà là một sân bay quân sự khác của Ukraine. Theo thông tin của Ukraine, vào ngày 11/3, Nga lần đầu tiên đã mở cuộc tấn công vào miền Tây Ukraine, nhiều sân bay tại khu vực này đã bị tấn công. Đồng thời, giao tranh xung quanh Kyiv ngày càng gia tăng. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, ngày 11/3, lực lượng tên lửa và không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào các sân bay ở thành phố Lutsk và Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine. Các cơ quan tình báo Mỹ cho biết, quân đội Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào các sân bay tại khu vực, để ngăn các máy bay chiến đấu Ukraine cất cánh từ các sân bay này. Giới phân tích cho rằng, quân dù Nga không chiếm các sân bay ở miền tây Ukraine, vì chúng quá gần với Ba Lan. Do đó giới phân tích cho rằng, nếu sân bay của Ukraine bị quân dù Nga chiếm được vào ngày 12/3, không phải là sân bay Vasilykov, thì đó là một sân bay khác của Ukraine và rất gần Kiev. Xét theo tình hình hiện tại, sân bay Antonov, nơi rất gần Kyiv và mấy ngày trước đây, đã trải qua những cuộc chiến đấu khốc liệt, hẳn là một vị trí quan trọng mà quân đội Nga định đánh chiếm. Theo hãng tin AP, một hình ảnh do vệ tinh thương mại Maxar Technologies của Mỹ cung cấp cho thấy, vào ngày 11/3, quân Nga đã tấn công các tòa nhà và kho chứa nhiên liệu tại sân bay Antonov ở Khostomel. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, sân bay Ukraine do quân dù, mà quân đội Nga công bố cách đây vài ngày, không phải là sân bay Antonov. Quân đội Nga rất giữ bí mật về tên của sân bay bị chiếm giữ, điều này chứng tỏ rằng nó không phải là sân bay Antonov. Tuy nhiên, với việc chiếm đóng của quân dù Nga, nhằm vào hàng loạt sân bay ở Ukraine, dường như cho thấy, cuộc tấn công vào Kyiv đang đến gần hơn. Điều này như Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định: “Chiến dịch đặc biệt ở Ukraine sẽ chỉ hoàn thành sau khi thực hiện xong tất cả các nhiệm vụ”. Nguồn ảnh: Pinterest.

