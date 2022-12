Cách Nga xuyên thủng vũ khí phòng không NATO ở Ukraine

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 9 tháng, hiện nay thời tiết Ukraine đã chuyển sang mùa đông, nhưng cục diện chiến trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà càng trở nên “khốc liệt” hơn, khiến thế giới bên ngoài lo ngại. Đặc biệt với việc quân đội Nga rút khỏi Kherson, thì áp lực của Moskva bắt đầu tăng lên và Nga muốn giành chiến thắng. Nga đã phát động cuộc tập kích hỏa lực lớn nhất vào Ukraine kể từ đầu chiến tranh, các loại máy bay ném bom đã phóng tên lửa hành trình từ trên không, tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến, UAV cảm tử,… liên tiếp tấn công các mục tiêu Ukraine; thậm chí cả tên lửa phòng không S-300 cũng được biến thành tên lửa đạn đạo, để tấn công mục tiêu của Ukraine. Theo các thông tin, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công hỏa lực tầm thấp ác liệt trong ba đợt và các hệ thống năng lượng và cung cấp điện cũng như các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine, vẫn là mục tiêu chính của các đợt tấn công tập kích của quân đội Nga. Các thành phố bị tấn công ở Ukraine lần này bao gồm 10 thành phố, trong đó có tất cả các thành phố lớn là Kiev, Zaporozhye, Lviv, Kharkov và Dnipro đều là mục tiêu trọng điểm. Một số lượng lớn tên lửa của quân đội Nga đã xuyên thủng lưới phòng không của Quân đội Ukraine ở độ cao thấp; các tổ hợp tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất, mà quân đội Ukraine đang sở hữu đã đánh chặn một cách quyết liệt. Ngoài ra các loại tên lửa phòng không tầm xa S-300, tầm ngắn 9K33 Osa, Buk-M1 do Liên Xô sản xuất, tên lửa phòng không IRIST do Đức sản xuất hiện do Quân đội Ukraine sở hữu, cũng đã phóng hàng trăm quả tên lửa, đánh chặn tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga. Theo các nhà phân tích quân sự, hiện tại xung đột giữa Nga và Ukraine đang đi vào bế tắc và có xu hướng biến thành một cuộc xung đột tiêu hao lâu dài; do vậy, chiến thắng sẽ phụ thuộc vào bên nào có tiềm lực, đủ duy trì cuộc chiến đến cuối cùng. Nhìn thế trận phòng không của Ukraine hiện nay, Nga gần như một mình chống chọi với cả thế giới phương Tây, áp lực mà Moskva phải gánh chịu là điều hiển nhiên. Nhưng các nước phương Tây cũng đang gặp khó khăn, như châu Âu đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng năng lượng, làm sao để tồn tại qua mùa đông này cũng là vấn đề lớn đối với họ. Sau nhiều lần chịu tổn thất, quân đội Nga cuối cùng đã bắt đầu phản công bằng sử dụng các vũ khí tầm xa như tên lửa chính xác cao, máy bay chiến đấu và pháo binh để tấn công quân Ukraine trên nhiều khu vực, nhất là khu vực miền đông nước này. Các cuộc tập kích của Nga diễn ra nhanh và ác liệt, khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc chống đỡ. Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công khai tuyên bố rằng, các cuộc không kích quy mô lớn này của quân đội Nga không chỉ làm tê liệt gần như cơ sở hạ tầng ở Ukraine, mà còn gây thiệt hại nặng nề cho các binh sĩ chiến đấu ở tuyến đầu. Ít nhất 10.000 quân Ukraine thiệt mạng trên mặt trận từ Snigilevka đến Dnepropetrovsk. Tư lệnh chiến trường Ukraine của Nga mới được bổ nhiệm, Tướng Surovikin, đã thực sự có những bước đi khác thường; ông đã thay đổi chiến thuật mới và không còn sử dụng cuộc chiến tốn nhiều thời gian và công sức với quân đội Ukraine trên bộ, để tranh giành lãnh thổ. Thay vào đó, Quân đội Nga sử dụng các loại tên lửa tầm xa với số lượng lớn và lợi thế không chiến để tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Sau hơn một tháng, hầu hết các thành phố quan trọng ở hậu phương Ukraine đều hứng chịu nhiều đợt tập kích mạnh mẽ của quân đội Nga, gây tổn thất nặng nề. Theo thông tin chính thức do Bộ Tư lệnh tiền phương của Quân đội Nga tại Ukraine cung cấp, khi quân đội Nga xây dựng kế hoạch tác chiến mới và tướng Surovkin ra mệnh lệnh kế hoạch, đã huy động tối đa các đơn vị tên lửa chiến thuật của Quân đội Nga, để tham gia tiến công tại chiến trường Ukraine. Các đơn vị tên lửa mặt đất chiến thuật của Quân đội Nga tham gia bao gồm tổng cộng 12 lữ đoàn tên lửa chiến thuật chiến dịch, từ lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, lữ đoàn tên lửa Caliber, tên lửa Kh-101, Kh-555 thực hành tiến công hỏa lực, bắn phá các cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự ở Ukraine, khiến toàn bộ lãnh thổ Ukraine rơi vào trạng thái căng thẳng. Cùng với các đòn tấn công bằng tên lửa chiến thuật là hơn 300 máy bay chiến đấu các loại gồm Su-24, Su-25, Su-30SM và Su-34 liên tục xuất kích ném bom vào các khu vực ở Donbass, Kherson với cường độ cao; gây nhiều thương vong cho binh lính Ukraine. Hiện nay ở chiến trường Donbass, quân đội Nga tấn công quá ác liệt, thậm chí còn sử dụng các loại vũ khí gây thương vong hàng loạt như bom nhiệt áp, bom cháy đối với quân đội Ukraine. Cùng với đó là thời tiết xấu, khiến gánh nặng hậu cần gây ra áp lực lớn với cả hai phe tham chiến.

