Chiến trường Bakhmut quân Nga đã rút ra được bài học gì?

Trên chiến trường Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt kéo dài hơn 5 tháng, quân đội Nga và nhóm Wagner đã chiến đấu ác liệt hàng ngày trong hơn một trăm ngày đêm, và cả hai bên đã phải chịu thương vong. Tại chiến trường tàn khốc nuốt chửng nhiều sinh mạng binh lính này, quân đội Nga đã đúc kết được 2 bài học quan trọng sau hơn 5 tháng chiến đấu. Thứ nhất, trên chiến trường, có một số tòa nhà đã bị đạn pháo cho thành phế tích, nhưng không được bỏ qua chúng. Thay vào đó, phải cử một lực lượng nhỏ để thực sự kiểm soát từng tòa nhà bị bỏ hoang. Bởi lẽ, mọi tòa nhà trông có vẻ hoang phế đều có thể là nơi bố trí của những trạm quan sát mắt của Quân đội Ukraine. Do không bố trí được những đài quan sát trên những điểm cao, thì quân đội Ukraine sử dụng những phần còn lại của các tòa nhà bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh Nga, làm đài quan sát. Bởi vì quân đội Nga về cơ bản đã ngừng bắn phá những tòa nhà đổ nát này, nên chúng tương đối an toàn. Đồng thời, từ các đài quan sát này, quân Ukraine có thể quan sát hành động của quân Nga và hướng dẫn pháo binh Ukraine thực hiện các cuộc tấn công theo thời gian thực chính xác. Thứ hai, tất cả các tầng hầm trên chiến trường phải được tấn công và kiểm soát thực sự. Và không cho quân Ukraine được phép sử dụng những không gian ngầm này, để chuyển quân, vũ khí và đạn dược. Theo CNN, quân đội Ukraine cũng đang xây dựng sở chỉ huy dưới lòng đất, quân đội Ukraine quan sát hình ảnh chiến trường do UAV trinh sát gửi về theo thời gian thực, thông qua các màn hình lớn trong sở chỉ huy dưới lòng đất; đồng thời chỉ đạo các đơn vị hỏa lực tấn công và phòng thủ. Quân đội Nga kết luận rằng, trên chiến trường, phải tấn công và kiểm soát tất cả các tòa nhà và tầng hầm ngay lập tức. Nếu không, quân đội Nga sẽ không biết mình bị lộ như thế nào, và đạn pháo Ukraine sẽ bất ngờ nổ tung trên đầu. Lực lượng phòng thủ chính của quân đội Ukraine không phải là bộ binh tuyến đầu mà là lực lượng pháo binh cơ động ở khu vực sâu phía sau trận địa phòng ngự. Đài quan sát của pháo binh cơ động được bố trí trên tòa nhà và đài chỉ huy Ukraine ở tầng hầm, quan sát qua màn hình từ UAV trinh sát truyền về. Trên chiến trường Bakhmut, quân đội Nga đang đạt được một số tiến bộ từ mặt trận phía Nam. Sau 5 tháng tấn công trực diện không thành công của quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner, họ bắt đầu thực hiện các cuộc đột phá quan trọng vào sườn từ Kurdjumiv, phía nam Bakhmut. Quân đội Nga và quân đội Ukraine giao tranh ác liệt gần các làng Zelympia và Andreevka. Quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner đã tập trung một lượng lớn pháo và bệ phóng tên lửa để yểm trợ, quân đội Ukraine cũng huy động lực lượng pháo binh chi viện từ hướng Zaporozhye để phản công. Mặc dù quân đội Nga và lực lượng Wagner đã đạt được một số tiến bộ ở phía nam Bakhmut. Tuy nhiên, hơn 10 km về phía trước, quân Nga sẽ đụng vào trận địa phòng ngự của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30, 53 và 71 của Quân đội Ukraine. Chiến trường Donetsk, bao gồm Bakhmut, Marinka, Arkadivka và các chiến trường khác, có chiều dài mặt trận là 230 km. Đây là khu vực giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột. Còn rất nhiều khó khăn để quân đội Nga và Ukraine có thể tung ra mũi đột phá quyết định ở khoảng cách 15 km về phía nam Bakhmut. Do quân Ukraine phòng ngự phía trước quá dày đặc; hiện toàn bộ khu vực Donbass có hơn một chục đơn vị cấp lữ đoàn và một lượng lớn công sự kiên cố, nên quân đội Nga rất khó có thể đột phá bằng xe tăng tốc độ cao. Bản thân khu vực Donbas là một khu vực công sự mà quân đội Ukraine đã dày công xây dựng trong suốt 8 năm, mục tiêu chính là cầm chân và tiêu hao quân đội Nga. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã đầu tư xây dựng các công sự kiên cố liên hoàn ở khu vực Donbass. Quân đội Nga đã chiến đấu rất khó khăn trên hướng này. Tình báo Anh cho rằng, lực lượng chính của quân chính quy Nga đã chiến đấu từ chiến dịch Kiev vào tháng 2 đến chiến dịch Lisichansk vào tháng 7 và bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa phục hồi hiệu quả chiến đấu. Giờ đây, quân chính quy của Nga chủ yếu thiếu chỉ huy đại đội và trung đội có trình độ; đồng thời cũng thiếu vũ khí hiện đại. Một số nhà lãnh đạo quân sự nước ngoài tin rằng, cả Nga và Ukraine, đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí. Cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng để vũ trang cho quân đội của họ một cách nhanh chóng và rẻ tiền với các vũ khí cũ từ thời Liên Xô và được cho là kém chất lượng. Mặc dù quân đội Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công ở Donetsk, nhưng quân đội Ukraine đang cố gắng phòng thủ một cách tuyệt vọng; hy vọng những nơi này sẽ là nơi cầm chân lực lượng chủ lực của Quân đội Nga. Nhưng ở hướng Zaporozhye, quân đội Ukraine đã bắt đầu chuyển sang chiến dịch tấn công mùa đông. Quân đội Ukraine liên tục tấn công các kho quân sự, sở chỉ huy, trận địa pháo, trận địa tên lửa phòng không và kho đạn của Nga ở hướng Zaporozhye bằng pháo tầm xa và tên lửa HIMARS. Đánh giá từ các trận chiến trước đó ở hữu ngạn Kharkov và Kherson, các cuộc tấn công bằng pháo tầm xa của quân đội Ukraine đã làm suy yếu chiến thuật của quân đội Nga và sẽ kéo dài từ một đến hai tháng. Quân đội Ukraine sẽ không phát động một cuộc tấn công thực sự trên bộ cho đến khi sức mạnh của quân đội Nga bị suy yếu đi rất nhiều. Thời điểm quân đội Ukraine tấn công Zaporozhye có thể vào tháng 2 hoặc tháng 3 sang năm, khi đó thời tiết sẽ vào mùa xuân thuận lợi cho việc chuyển quân. Viedeo pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 3 thuộc Tập đoàn quân 1 của dân quân Donetsk thân Nga, đang nã pháo vào các vị trí trú quân và gây nhiều thương vong cho Quân đội Ukraine.

