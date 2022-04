Cách mà quân đội Nga trừng phạt những tay lính bắn tỉa Azov

Để tấn công Mariupol, quân đội Nga đã huy động rất nhiều lực lượng. Ngoài quân đội Nga và lực lượng vũ trang Donetsk, Trung đoàn Cơ động đặc biệt 141 của Vệ binh Quốc gia Nga, còn được gọi là "Trung đoàn Kadyrov" của người Chechnya cũng tham gia cuộc chiến. Hướng tấn công chủ yếu tập trung ở hướng đông nam, đây là khu vực phòng thủ của tiểu đoàn Azov. Tuy nhiên, cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga và quân Chechnya vào Mariupol cũng bị quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov chống trả quyết liệt. Các tay súng bắn tỉa của quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov cố thủ trên các tòa nhà cao tầng trong khu đô thị Mariupol và gây ra không ít thương vong cho quân Nga. Để nhanh chóng xóa tan mối đe dọa từ các tay súng bắn tỉa, quân đội Nga đã sử dụng pháo chính 125mm trên xe tăng chiến đấu chủ lực để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa của đối phương. Trước chiến tranh, quân đội chính phủ Ukraine và tiểu đoàn Azov đã thu mua một số lượng lớn súng bắn tỉa tiên tiến từ các nước Âu Mỹ. Đánh giá về những bức ảnh do quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov đăng tải trên mạng xã hội thì có súng bắn tỉa Snipex m100 và súng bắn tỉa Snipex m75. Cả hai loại súng bắn tỉa này đều là súng bắn tỉa cỡ nòng lớn 12,7mm. Chiều dài nòng của cả hai lần lượt là 1.000 mm và 750 mm, tầm bắn hiệu quả có thể đạt 2.300 mét và 2.000 mét. Do sử dụng loại đạn bắn tỉa 12,7x108mm nên ngay cả một số phương tiện bọc thép cũng có thể bị xuyên thủng trong phạm vi hiệu quả. Mặc dù Nga là quốc gia có thể sản xuất và trang bị nhiều dòng súng bắn tỉa hiện đại, chẳng hạn như súng bắn tỉa T-5000 do công ty ORSIS thiết kế, những vũ khí này cũng có thể gây ra mối đe dọa cho quân đội Ukraine và các tay súng bắn tỉa Azov. Tuy nhiên, quân đội Nga lại là bên tấn công và các hành động của họ có tính bí mật tương đối thấp, vì vậy việc sử dụng súng bắn tỉa để đối đầu với các tay súng bắn tỉa của quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov là điều rất thiếu khôn ngoan. Trực tiếp sử dụng súng xe tăng để tiêu diệt bắn tỉa của đối phương đã trở thành lựa chọn tốt nhất của quân đội Nga. Việc sử dụng vũ khí lớn như xe tăng hay pháo binh để khắc chế lính bắn tỉa đã được Nga sử dụng từ lâu. Từ Thế chiến thứ hai, Liên Xô đã sử một số lượng lớn các loại đại bác cỡ nhỏ, súng phòng không và súng xe tăng để đối phó với các tay súng bắn tỉa. Gần đây là chiến tranh Chechnya đến nội chiến Syria, quân đội Nga đều sử dụng pháo binh để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa. Còn đối với quân đội Mỹ, trong các chiến dịch quân sự ở Trung Đông, họ còn sử dụng tên lửa dẫn đường trực tiếp đánh sập tòa nhà nơi các tay súng bắn tỉa ẩn náu. Nhưng đối với quân đội Nga, vẫn còn một số vấn đề với phương thức tác chiến này. Bởi vì quân đội Nga hạn chế để xảy ra thương tích cho dân thường, và vẫn còn một số lượng lớn người dân vẫn ở trong thành phố Mariupol chưa được sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, để ngăn quân đội Nga dễ dàng sử dụng vũ khí hạng nặng, quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov thường sử dụng dân thường làm "lá chắn người". Quân đội Nga không thể sử dụng các loại pháo như súng xe tăng để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa ẩn nấp tại những nơi có nhiều dân thường. Trên thực tế, những vấn đề mà quân đội Nga đang gặp phải hiện nay cũng chính là những thách thức mà quân đội trên toàn thế giới phải đối mặt trong cuộc chiến đô thị. Đó là, làm thế nào để nhanh chóng tìm ra và loại bỏ các tay súng bắn tỉa của đối phương trong khi vẫn tính đến sự an toàn của dân thường trong vùng chiến sự? Để giải quyết bài toán này, một số chuyên gia quân sự đã đưa ra giải pháp là sử dụng “lựu đạn bắn tỉa” như súng QLU-11, đây là một loại súng phóng lựu có độ chính xác cao. Nếu quân đội Nga cũng được trang bị "lựu đạn bắn tỉa", thì trận chiến cam go của quân đội Nga ở Mariupol sẽ suôn sẻ hơn. Bởi vì ngay cả khi dân thường được sử dụng làm "lá chắn", thì các tay súng bắn tỉa Ukraine và Azov nói chung vẫn chỉ để dân thường ở phòng bên cạnh để ngăn dân thường ảnh hưởng đến hoạt động chiến đấu của họ. Nếu lính Nga sử dụng pháo xe tăng 125mm thì điều này sẽ vô tình khiến dân thường bị thương. Tuy nhiên, nếu sử dụng "lựu đạn bắn tỉa", thì nó chỉ có thể giết chết những tay súng bắn tỉa, nhưng tránh được làm bị thương thường dân ở xung quanh.

