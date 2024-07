Các vụ tấn công tên lửa vào Crimea giảm, Nga tìm cách chống UAV FPV

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể số vụ tấn công tên lửa được thực hiện vào khu vực bán đảo Crimea. Bản thân các phương tiện truyền thông Ukraine cũng chú ý đến điều này. Báo chí Ukraine viết vào đầu tháng 7, chỉ có một cuộc tấn công vào Crimea bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow. Theo truyền thông Ukraine, số vụ tấn công tên lửa vào Crimea ít được ghi nhận kể từ đầu tháng 7/2024. Vào tháng 6, các cuộc tấn công vào Crimea đã được Quân đội Ukraine thực hiện tích cực hơn nhiều so với hiện tại. Chỉ tính riêng trong ngày 20/6, đã có ít nhất ba cuộc tấn công được thực hiện vào Crimea. Giới truyền thông chú ý đến việc ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về một cuộc tấn công nhanh của Quân đội Nga nhằm vào 3 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS ở khu vực làng Klapaya, vùng Kherson. Sau thông tin này, các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea thực sự đã dừng lại. Theo các nguồn tin Ukraine, việc giảm số lượng các cuộc tấn công vào Crimea, cũng có thể là do Quân đội Nga gia tăng các hoạt động trinh sát bằng UAV tầm trung. Giờ đây, chúng ngày càng được sử dụng nhiều hơn để phát hiện các vị trí nghi ngờ là trận địa tên lửa của Ukraine. Điều này tạo ra những khó khăn nhất định cho việc Ukraine tổ chức tấn công Crimea. Ví dụ, để tấn công các mục tiêu trên bán đảo bằng tên lửa ATACMS, Ukraine cần bố trí trận địa HIMARS ở khu vực Nikolaev; nhưng khu vực này, UAV trinh sát của Nga thường xuyên xuất hiện. Những hành động trên của Nga không thể chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Crimea. Nhưng giờ đây, Quân đội Ukraine đang hết sức thận trọng, vì lo ngại việc xác định nhanh chóng tọa độ bằng UAV trinh sát của Nga, và sau đó các bệ phóng HIMARS sẽ bị phá hủy, bởi các cuộc tấn công nhanh của Nga. Còn trên chiến trường Ukraine, cả Nga và Ukraine đều sử dụng rộng rãi máy bay không người lái tự sát (UAV FPV). Nhiều cuộc tấn công chiến thuật cục bộ, được thực hiện với lực lượng nhỏ và tốc độ tiến quân phù hợp. Đây là một cách hiệu quả để giảm thiểu tổn thất trước UAV FPV. Ở cấp độ chiến thuật này, phương tiện chính gây tổn thất cho Quân đội Nga là UAV cỡ nhỏ mang vũ khí, hay còn gọi là UAV FPV. Đây phần lớn là UAV 4 trục (quadcopter) dân sự giá rẻ. Vũ khí mang theo thường là một hoặc hai quả lựu đạn. Quân đội Ukraine cũng sử dụng loại UAV 4 trục loại lớn dùng cho nông nghiệp (thường dùng làm phương tiện phun thuốc trừ sâu), nên có thể mang theo lượng vũ khí lớn hơn, tầm bay xa hơn, nhưng cũng đắt tiền hơn. Ngoài ra một số UAV còn đóng vai trò là đài quan sát pháo binh để trinh sát phát hiện mục tiêu và phục vụ sửa bắn. Để chống lại mối đe dọa của UAV FPV của Ukraine trên chiến trường, Quân đội Nga có ba cách chính để đối phó với UAV FPV. Cách hiệu quả nhất là sử dụng các phương pháp trinh sát điện tử, trinh sát bằng UAV và trinh sát mặt đất, để tìm ra vị trí của người điều khiển UAV của quân Ukraine. Sau khi phát hiện ra vị trí của người điều khiển UAV, quân Nga ngay lập tức tấn công bằng vũ khí mạnh mẽ có độ chính xác cao, như bom lượn có điều khiển, tên lửa chiến thuật Iskander M, bệ phóng tên lửa "Tornado", đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2... Có thể nói, những người điều khiển UAV của Ukraine là mục tiêu lý tưởng và giải pháp này là hiệu quả nhất. Nhưng đáng tiếc, thành công như vậy chỉ xảy ra lẻ tẻ trong hầu hết các trường hợp. Do vậy Quân đội Nga chỉ có thể sử dụng các giải pháp cấp thấp, đó là phát hiện và bắn hạ những UAV FPV đang cố gắng tấn công những người lính tiền tuyến... Phương pháp thứ hai là cách đơn giản và thô sơ nhất, và được sử dụng nhiều nhất đó là dùng các loại vũ khí hạng nhẹ để bắn UAV. Nhiều loại vũ khí khác nhau được đội chống UAV trang bị như súng gây nhiễu UAV, súng bắn đạn ria hai nòng và súng máy PKM. Trong phân đội chống UAV FPV của Nga ở mặt trận Donbass thường biên chế một người được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử định hướng và người còn lại được trang bị súng shotgun bán tự động Vepr-12. Đây là loại súng bắn đạn ria (hay còn gọi là đạn hoa cải), mặc dù tầm bắn không xa, nhưng vùng sát thương rất rộng. Phương pháp cuối cùng, và cũng là phương pháp hiệu quả nhất của Quân đội Nga trong chống UAV FPV của Ukraine, đó là sử dụng tác chiến điện tử (EW); tức là sử dụng súng gây nhiễu chống UAV di động, hoặc các thiết bị gây nhiễu di động và cố định khác nhau. Ngoài ra, Quân đội Nga còn phát triển súng bắn lưới hoặc UAV của mình để chống lại UAV của đối phương... Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn sơ khai, các trường hợp thành công còn lẻ tẻ nên tạm thời vẫn còn được coi là thử nghiệm. (Nguồn ảnh: Topwar, Sohu, Sputnik, Wikipedia).

