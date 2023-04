“Cá sấu bay” Ka-52 phá hủy chiếc Bradley đầu tiên của Ukraine

Chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên của Mỹ, vừa được bàn giao cho Quân đội Ukraine, đã bị trực thăng vũ trang Ka-52 của Không quân Nga phá hủy gần Vuhledar, thuộc miền Đông Ukraine; thông tin này được kênh Telegram Fighterbomber công bố trong đoạn video. Đoạn video đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và được coi là thông tin xác định về việc sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley trong các hoạt động chiến đấu của Quân đội Ukraine và cũng là chiếc Bradley đầu tiên bị Quân đội Nga phá hủy trên chiến trường Ukraine; khi nó chưa tham gia trận đánh nào. Vài tuần trước, một đoạn video đã được công bố trên mạng cho thấy sự xuất hiện của những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên của Mỹ ở Ukraine; nhưng nó vẫn được để nguyên màu sơn ngụy trang với địa hình sa mạc. Trong lô xe chiến đấu Bradley đầu tiên Mỹ viện trợ cho Ukraine, đã được quân đội Mỹ sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Đây có thể là những chiếc Bradley được đưa ra khỏi Iraq, Afghanistan hoặc Syria. Hiện có thông tin một trung tâm sửa chữa bảo dưỡng các loại xe tăng, xe bọc thép kiểu NATO với kinh phí 400 triệu USD, đã được xây dựng ở Ba Lan. Trung tâm này sẽ được sử dụng chủ yếu cho mục đích bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị quân sự của Quân đội Ukraine. Số kinh phí 400 triệu USD trên được lấy từ các khoản viện trợ của Mỹ giành cho Ukraine. Đồng thời tại Ba Lan, một số đơn vị của quân đội Ukraine đã được huấn luyện về khai thác, bảo dưỡng, sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley. Sau đó vài ngày, đã xuất hiện trên web (trên trang Twitter Ukraine Weapons Tracker) những bức ảnh chụp những chiếc M2A2 Bradley do Mỹ cung cấp cho Quân đội Ukraine, đã được lại bằng màu sơn ngụy trang lá cây, giống với các phương tiện bọc thép khác của Quân đội Ukraine. Trong bức ảnh là hai chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA. Một chiếc được sơn màu xanh lá cây đậm đặc, trong khi chiếc còn lại được ngụy trang bằng các sắc thái khác nhau của màu xanh lá cây từ nhạt đến đậm. Theo thông tin, những chiếc M2A2 Bradley mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, trước khi đưa vào chiến trường đều được kiểm tra kỹ thuật tại trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vũ khí kiểu NATO vừa mới xây dựng ở Ba Lan và việc chuyển màu sơn ngụy trang cũng được thực hiện tại đây. Xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA được sản xuất bởi công ty công nghiệp quốc phòng BAE Systems. Thiết kế đầu tiên của M2 Bradley được bắt đầu từ cuối thập niên 1970; vào năm 1981, chiếc M2 Bradley đầu tiên được Quân đội Mỹ sử dụng. Mục đích của Quân đội Mỹ khi đưa xe chiến đấu bộ binh Bradley vào sử dụng, là nhằm thay thế những chiếc xe bọc thép chở quân M113 đã có từ thời chiến tranh Việt Nam. Khi phát triển Bradley, kinh nghiệm sử dụng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô đã được tính đến. Cũng giống như bất kỳ phương tiện chiến đấu bọc thép mặt đất nào, Bradley cũng không ngoại lệ khi đều có vũ khí chính và phụ. Vũ khí chính là một pháo bắn nhanh tự động 25 mm M242 (cơ số đạn 900 viên) và hai bệ phóng tên lửa chống tăng TOW (cơ số 7 tên lửa). Vũ khí phụ của xe chiến đấu bộ binh Bradley bao gồm một súng máy 7,62 mm M240C (cơ số 2.200 viên) được lắp đồng trục với pháo chính và 6 súng bộ binh 5,56 mm M231 FPW. Tuy nhiên so với những xe chiến đấu bộ binh cùng thời của Liên Xô như BMP-3, hỏa lực Bradley kém hơn nhiều. M2A2 Bradley ODS-SA có kíp lái 3 người (trưởng xe, lái xe, pháo thủ) và có thể chở thêm 7 lính với đầy đủ trang bị chiến đấu. Xe được trang bị động cơ 600 mã lực và trọng lượng chiến đấu của xe là 34.250 kg. Tốc độ tối đa của xe là 61 km/h; dự trữ hành trình 402 km. Về khả năng việt dã, M2A2 Bradley có thể leo dốc 60% và xuống dốc trượt là 40%; có khả năng vượt qua hào rộng đến 2,5 m, vượt vách hụt 0,9 m. Trong những năm qua, M2 Bradley đã nhiều lần nâng cấp cho phù hợp với hoàn cảnh chiến trường cũng như các đơn đặt hàng nước ngoài. Mỹ đã hứa viện trợ cho Ukraine 60 chiếc M2A2 Bradley, để tăng cường khả năng tấn công và phòng ngự trước các binh đoàn cơ giới hùng hậu của Nga. Nhưng không giống như nhiều “vũ khí hứa hẹn” của Mỹ, vì “lý do nào đó” mà chưa đến được Ukraine; tuy nhiên với Bradley thì khác. Vào đầu tháng 2 năm nay, các nguồn tin phương Tây cho biết, 60 chiếc M2A2 Bradley đã cập cảng Bremerhaven, trên bờ Biển Bắc của Đức. Lô xe này là một phần của khoản viện trợ quân sự trị giá 2,8 tỷ USD từ Mỹ. Con tàu chở 60 chiếc Bradley rời Nam Carolina của Mỹ vào ngày 27/1, đến Đức ngày 9/2, tức là phải mất 14 ngày xe mới tới châu Âu. Nhưng khi đưa vào chiến trường Ukraine, những chiếc M2A2 Bradley chưa kịp tham chiến đã bị tên lửa chống tăng phóng từ trực thăng “Cá sấu bay” Ka-52 của Nga hạ gục; cùng chung số phận với chiếc Bradley là một chiếc xe chở quân YPR-765 mà Hà Lan viện trợ cho Ukraine.

