Tại chiến trường Kharkov phía bắc, Quân đội Nga mở cuộc tấn công từ phía bắc vào phía tây thành phố Volchansk, chọc thủng tuyến phòng thủ do Quân đội Ukraine thiết lập dọc theo sông Volchya ở trung tâm thành phố và thiết lập một đầu cầu ở phía nam thành phố. Vì Quân đội Ukraine ở Volchansk vẫn còn một số vị trí ở phía bắc sông Volchya, nên có thể xem con sông nhỏ chảy qua thành phố này là ranh giới chiến tuyến giữa hai bên. Chiến trường Volchansk đã hình thành một tình thế phức tạp, đan xen. Cuộc chiến tàn bạo trên đường phố đô thị Volchansk về cơ bản tái hiện lại cảnh trận chiến "Máy xay thịt" của Bachmut. Điều này gây khó khăn lớn cho kế hoạch phản công của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kharkov. Tại chiến trường trung tâm Donbass, trong trận tấn công Chasov Yar ở phía tây thành phố Bakhmut, Quân đội Nga đã phát huy ưu thế mạnh mẽ về pháo binh và hỏa lực không quân, khiến quân Ukraine phải trả giá đắt. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/7 thông báo, họ đã chiếm được hoàn toàn khu vực phía đông kênh đào chảy qua Chasov Yar. Về vấn đề này, ông Khodakovsky, chỉ huy lực lượng tình nguyện nổi tiếng người Ukraine và chỉ huy tiểu đoàn "Báo thù", không chỉ xác nhận tin này là chính xác, mà còn tuyên bố rõ ràng rằng, sự thất thủ chung của Chasov Yar đang ngày càng đến gần. Khodakovsky còn cho biết, sau khi chiếm Chasov Yar, thành phố Konstantinovka cách đó 10 km, sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của Quân đội Nga; điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến việc làm thay đổi cục diện chiến trường ở Donbass. Việc Khodakovsky lo ngại thành phố Konstantinovka sẽ bị tấn công không phải là không có cơ sở. Bởi vì, khi Quân đội Nga tiến vào Chasov Yar, họ cũng đạt được kết quả trong cuộc tấn công ở thành phố Toretsk, nằm ở phía đông nam Konstantinovka. Vào ngày 3/7, Quân đội Nga đã chiếm được ngoại vi phía đông nam Toretsk, trong đó có làng New York, các khu dân cư hẹp được xây dựng dọc theo sông Krivoitolets. Mũi thọc sâu của Quân đội Nga tại làng New York đã lên tới 4 km. Đây chắc chắn là một kỷ lục đáng kinh ngạc trên chiến trường Ukraine, khi tiến hành giành chiến thắng trong trận chiến. Theo các chỉ huy Ukraine, sở dĩ Quân đội Nga đạt được tiến bộ như vậy là vì họ không muốn bị mắc kẹt ở làng New York, nơi nằm ở khu vực có địa hình trũng và không có nhà cao tầng. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, lực lượng phòng thủ của Ukraine tại đây rất yếu, chủ yếu là lực lượng bộ đội địa phương, chứ không phải quân chính quy. Trên mặt trận Ugledar ở chiến trường nam Donetsk, Quân đội Nga cũng tiến thêm 2 km và chiếm điểm cao chiến thuật ở phía đông thành phố Ugledar. Nên nhớ, chiến tuyến theo hướng này đã lâu không thay đổi, do vậy cuộc tiến công của Quân đội Nga có thể là do đơn vị mới vào thay quân ở mặt trận này. Theo truyền thống của Quân đội Liên Xô, sau 45 ngày chiến đấu ác liệt, quân tham gia tấn công phải ngừng chiến đấu và được nghỉ ngơi trong 15 ngày, bất kể tình hình chiến đấu ra sao. Làn sóng tấn công này của Nga, được bắt đầu sau cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov nhậm chức vào ngày 12/5 và ông đã đặc biệt chỉ đạo làn sóng tấn công này. Nói cách khác, khoảng hai tháng sau, tức là vào khoảng ngày 9/7, Quân đội Nga sau đợt luân chuyển, nghỉ ngơi, sẽ mở đợt tấn công thứ hai cùng với các đơn vị mới ra trận. Thời điểm này về cơ bản trùng với Hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ được tổ chức vào ngày 9/7, và ý nghĩa của việc đưa những tin tức chiến trường Ukraine tới NATO không thể rõ ràng hơn. Vì vậy, về mặt thời gian, Quân đội Nga về cơ bản đã được nghỉ ngơi, sẽ phát động đợt tấn công mới trong tuần này, nhằm “góp sức” cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ. Trước bước tiến thuận lợi của Quân đội Nga trên chiến trường, người lo lắng nhất đương nhiên là lãnh đạo Ukraine. Vào ngày 4/7, một cuộc khảo sát do tổ chức tư vấn nổi tiếng châu Âu "Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR)" công bố đã chứng minh quan điểm này, trong đó 47% người Ukraine ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev; 49% người Ukraine phản đối kế hoạch này. Rõ ràng, sau 861 ngày giao tranh với Nga, nhiều người Ukraine không còn kêu gọi NATO trực tiếp tham chiến, mà bắt đầu kêu gọi Mỹ, nước đứng sau NATO, trực tiếp ra mặt trận để chiến đấu với người Nga. Khi người Ukraine hiểu rằng, đây là cuộc xung đột giữa người Mỹ giàu có và người Nga hùng mạnh. Kết quả là người Ukraine nghèo khổ bị đẩy ra chiến trường. Vì vậy, khoảng một nửa số người dân Ukraine hiện nay muốn Mỹ “nói chuyện trực tiếp” với Nga, mà không cần sự tham gia của Kiev. Họ cũng hoàn toàn thất vọng với cái gọi là giới tinh hoa ở Kiev và không còn hy vọng họ có thể bảo vệ được lợi ích của người dân Ukraine. Tất nhiên, việc một tổ chức tư vấn châu Âu công bố kết quả khảo sát này cũng cho thấy người châu Âu, dựa trên lợi ích của mình, không còn muốn tiếp tục sử dụng châu Âu làm chiến trường nữa và bắt đầu hy vọng rằng Mỹ có thể trực tiếp giải quyết vấn đề, để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Người dân Ukraine đang mệt mỏi vì chiến tranh, châu Âu cũng đang bắt đầu mệt mỏi vì chiến tranh, và các quan chức cấp cao ở Kiev đương nhiên cũng “lung lay lập trường”. Vì vậy, Tổng thống Zelensky đã hỏi ứng viên Trump: Nếu ông có giải pháp “thông minh” để chấm dứt ngay cuộc chiến ở Ukraine, hãy nghĩ ra ngay bây giờ. Đừng đợi đến khi nhậm chức vào tháng 11. (Nguồn ảnh: Forbes, CNN, ISW, Southfront.press, TASS).

Tại chiến trường Kharkov phía bắc, Quân đội Nga mở cuộc tấn công từ phía bắc vào phía tây thành phố Volchansk, chọc thủng tuyến phòng thủ do Quân đội Ukraine thiết lập dọc theo sông Volchya ở trung tâm thành phố và thiết lập một đầu cầu ở phía nam thành phố. Vì Quân đội Ukraine ở Volchansk vẫn còn một số vị trí ở phía bắc sông Volchya, nên có thể xem con sông nhỏ chảy qua thành phố này là ranh giới chiến tuyến giữa hai bên. Chiến trường Volchansk đã hình thành một tình thế phức tạp, đan xen. Cuộc chiến tàn bạo trên đường phố đô thị Volchansk về cơ bản tái hiện lại cảnh trận chiến "Máy xay thịt" của Bachmut. Điều này gây khó khăn lớn cho kế hoạch phản công của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kharkov. Tại chiến trường trung tâm Donbass, trong trận tấn công Chasov Yar ở phía tây thành phố Bakhmut, Quân đội Nga đã phát huy ưu thế mạnh mẽ về pháo binh và hỏa lực không quân, khiến quân Ukraine phải trả giá đắt. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/7 thông báo, họ đã chiếm được hoàn toàn khu vực phía đông kênh đào chảy qua Chasov Yar. Về vấn đề này, ông Khodakovsky, chỉ huy lực lượng tình nguyện nổi tiếng người Ukraine và chỉ huy tiểu đoàn "Báo thù", không chỉ xác nhận tin này là chính xác, mà còn tuyên bố rõ ràng rằng, sự thất thủ chung của Chasov Yar đang ngày càng đến gần. Khodakovsky còn cho biết, sau khi chiếm Chasov Yar, thành phố Konstantinovka cách đó 10 km, sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của Quân đội Nga; điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến việc làm thay đổi cục diện chiến trường ở Donbass. Việc Khodakovsky lo ngại thành phố Konstantinovka sẽ bị tấn công không phải là không có cơ sở. Bởi vì, khi Quân đội Nga tiến vào Chasov Yar, họ cũng đạt được kết quả trong cuộc tấn công ở thành phố Toretsk, nằm ở phía đông nam Konstantinovka. Vào ngày 3/7, Quân đội Nga đã chiếm được ngoại vi phía đông nam Toretsk, trong đó có làng New York, các khu dân cư hẹp được xây dựng dọc theo sông Krivoitolets. Mũi thọc sâu của Quân đội Nga tại làng New York đã lên tới 4 km. Đây chắc chắn là một kỷ lục đáng kinh ngạc trên chiến trường Ukraine, khi tiến hành giành chiến thắng trong trận chiến. Theo các chỉ huy Ukraine, sở dĩ Quân đội Nga đạt được tiến bộ như vậy là vì họ không muốn bị mắc kẹt ở làng New York, nơi nằm ở khu vực có địa hình trũng và không có nhà cao tầng. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, lực lượng phòng thủ của Ukraine tại đây rất yếu, chủ yếu là lực lượng bộ đội địa phương, chứ không phải quân chính quy. Trên mặt trận Ugledar ở chiến trường nam Donetsk, Quân đội Nga cũng tiến thêm 2 km và chiếm điểm cao chiến thuật ở phía đông thành phố Ugledar. Nên nhớ, chiến tuyến theo hướng này đã lâu không thay đổi, do vậy cuộc tiến công của Quân đội Nga có thể là do đơn vị mới vào thay quân ở mặt trận này. Theo truyền thống của Quân đội Liên Xô, sau 45 ngày chiến đấu ác liệt, quân tham gia tấn công phải ngừng chiến đấu và được nghỉ ngơi trong 15 ngày, bất kể tình hình chiến đấu ra sao. Làn sóng tấn công này của Nga, được bắt đầu sau cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov nhậm chức vào ngày 12/5 và ông đã đặc biệt chỉ đạo làn sóng tấn công này. Nói cách khác, khoảng hai tháng sau, tức là vào khoảng ngày 9/7, Quân đội Nga sau đợt luân chuyển, nghỉ ngơi, sẽ mở đợt tấn công thứ hai cùng với các đơn vị mới ra trận. Thời điểm này về cơ bản trùng với Hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ được tổ chức vào ngày 9/7, và ý nghĩa của việc đưa những tin tức chiến trường Ukraine tới NATO không thể rõ ràng hơn. Vì vậy, về mặt thời gian, Quân đội Nga về cơ bản đã được nghỉ ngơi, sẽ phát động đợt tấn công mới trong tuần này, nhằm “góp sức” cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ. Trước bước tiến thuận lợi của Quân đội Nga trên chiến trường, người lo lắng nhất đương nhiên là lãnh đạo Ukraine. Vào ngày 4/7, một cuộc khảo sát do tổ chức tư vấn nổi tiếng châu Âu "Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR)" công bố đã chứng minh quan điểm này, trong đó 47% người Ukraine ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev; 49% người Ukraine phản đối kế hoạch này. Rõ ràng, sau 861 ngày giao tranh với Nga, nhiều người Ukraine không còn kêu gọi NATO trực tiếp tham chiến, mà bắt đầu kêu gọi Mỹ, nước đứng sau NATO, trực tiếp ra mặt trận để chiến đấu với người Nga. Khi người Ukraine hiểu rằng, đây là cuộc xung đột giữa người Mỹ giàu có và người Nga hùng mạnh. Kết quả là người Ukraine nghèo khổ bị đẩy ra chiến trường. Vì vậy, khoảng một nửa số người dân Ukraine hiện nay muốn Mỹ “nói chuyện trực tiếp” với Nga, mà không cần sự tham gia của Kiev. Họ cũng hoàn toàn thất vọng với cái gọi là giới tinh hoa ở Kiev và không còn hy vọng họ có thể bảo vệ được lợi ích của người dân Ukraine. Tất nhiên, việc một tổ chức tư vấn châu Âu công bố kết quả khảo sát này cũng cho thấy người châu Âu, dựa trên lợi ích của mình, không còn muốn tiếp tục sử dụng châu Âu làm chiến trường nữa và bắt đầu hy vọng rằng Mỹ có thể trực tiếp giải quyết vấn đề, để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Người dân Ukraine đang mệt mỏi vì chiến tranh, châu Âu cũng đang bắt đầu mệt mỏi vì chiến tranh, và các quan chức cấp cao ở Kiev đương nhiên cũng “lung lay lập trường”. Vì vậy, Tổng thống Zelensky đã hỏi ứng viên Trump: Nếu ông có giải pháp “thông minh” để chấm dứt ngay cuộc chiến ở Ukraine, hãy nghĩ ra ngay bây giờ. Đừng đợi đến khi nhậm chức vào tháng 11. (Nguồn ảnh: Forbes, CNN, ISW, Southfront.press, TASS).