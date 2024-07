Cuối cùng, các đơn vị Cận vệ của Nga ở Kupyansk đã lập thành tích

Danh hiệu Cận vệ là những đơn vị quân sự ưu tú trong Quân đội Liên Xô trước kia và hiện đang trong Quân đội của Nga và Belarus. Các đơn vị này được trao danh hiệu Cận vệ, sau khi chứng tỏ được thành tích xuất sắc và được xem là có địa vị ưu tú. Trên hướng mặt trận Kupyansk, khách quan đánh giá, thế trận của Nga ở đây khá tệ và không có gì nhiều để nói. Các đơn của Nga tại đây gồm có, về phía đông Sinkivka, dọc theo đường chiến tuyến về phía nam cho đến đối diện Svatovo (do Nga kiểm soát), chủ yếu có một số quân của Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1. Mặc dù có rất nhiều quân thuộc quyền quản lý của Sư đoàn Kintank số 1, nhưng chỉ một phần nhỏ được sử dụng ở phía bắc Kharkov; còn các đơn vị tham chiến ở Kupyansk dường như là một nửa số quân còn lại của Sư đoàn xe tăng cận vệ 47 để lại. Về phần chủ lực của Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 2 và Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4, hiện không có thông tin về những đơn vị này. Có lẽ họ đang làm lực lượng dự bị chiến dịch và phòng thủ để sẵn sàng “ngăn” quân Ukraine đánh sang lãnh thổ Nga. Nhưng suy cho cùng, chiến tuyến ở đây dài đến mức, nếu không có lính bộ binh thì không thể phòng thủ được, nên không thể đánh giá các đơn vị này đang “ăn không, ngồi rồi”. Đây có thể là các đơn vị dự bị chiến lược, có nhiệm vụ sẵn sàng tung các đòn tấn công vào những thời điểm quyết định. Về phía Quân đội Ukraine, các đơn vị chiến đấu hiện có ở Kupyansk gồm có: Lữ đoàn xe tăng 3, 4; Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14, 43 và một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30; Lữ đoàn xung kích đường không 95 và Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 100. Trên mặt trận dài phía trước Svatovo, Quân đội Ukraine có các đơn vị Lữ đoàn cơ giới 44, Lữ đoàn dù 77, Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 104, 110 và 115 đã được triển khai. Trong đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44 và Lữ đoàn dù 77 có sức mạnh chiến đấu tốt hơn. So với cụm Kupyansk “hùng mạnh” trước đây của Quân đội Ukraine, không khó nhận thấy chất lượng chiến đấu của Quân đội Ukraine tại đây đã sa sút nghiêm trọng. Hiện chỉ có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 và Lữ đoàn tấn công đường không số 95 mới thực sự được coi là lực lượng chủ lực. Hơn nữa, Quân đội Ukraine trên tuyến này dường như đang trong tình trạng ít được bổ sung quân số, vũ khí, trang bị và có “vấn đề về tinh thần”. Trong cuộc tấn công gần đây, quân Nga phía trước không tốn nhiều công sức, nhưng đã chiếm được ba ngôi làng theo hướng Kislivka (khu A trên bản đồ). Những ngôi làng này thực chất là tuyến phòng thủ nằm trên khu vực có địa hình cao, nhưng rõ ràng quân Ukraine đã dễ dàng để mất. Tại đây, Quân đội Ukraine chỉ còn lại một ngôi làng trên khu vực chiến tuyến, đó là làng Stepova Novoselivka, với dân số trước chiến tranh chỉ vài chục người. Ngoài tuyến đường cao tốc, khu vực rộng lớn ở phía bắc Kupyansk rất khó phòng thủ; và theo thông tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/7, họ sẽ tấn công khu vực này. Ngoài ra, quân Nga trên tuyến này còn tranh thủ cơ hội để di chuyển tới Berestove (B), Artemivka và Rozivka (C). Xét về tình hình chiến đấu trên mặt trận này, có vẻ như chỉ cần Quân đội Nga thực sự phát động tấn công, thì có thể giành thắng lợi (trừ khu vực Sinkivka), và cái giá phải trả ít hơn nếu so với Donbass; do ở đây không có nhiều công sự phòng thủ kiên cố. Nhưng có thể Nga xác định Kharkov không phải là “khu vực sát nhập” mà chỉ là “vùng đệm an toàn”, vì vậy, tình thế chiến đấu ở đây có tính chất “không liên tục”, khi lực lượng “Cận vệ” cảm thấy đã đến lúc phải tấn công, thì quân Ukraine thường phải rút lui. Dù sao thì cuối cùng, một thế trận chiến đấu đặc biệt ở Kupyansk đã được hình thành, Quân đội Nga dự kiến sẽ tiến theo hướng này, thậm chí còn có khả năng chiếm giữ một khu vực rộng lớn do Quân đội Ukraine kiểm soát. Điều này tất nhiên phụ thuộc vào khả năng tấn công, bởi vì Nga ở đây không có quá nhiều quân, nên hiện tại trực tiếp tấn công Kupyansk rõ ràng là không thể. Do vậy ở đây có thể chỉ diễn ra các trận đánh nhỏ lẻ, nhằm giữ chân các đơn vị chủ lực của Quân đội Ukraine tại đây là chủ yếu. (Nguồn ảnh: Sputnik, RT, Southfront.press, Ukrinform).

