Bulgaria “chê ỏng chê eo” chiến đấu cơ F-16 của Mỹ

Trong một chương trình trả lời phỏng vấn trên kênh Kanal 3, Rumen Petkov - lãnh đạo đảng trung tả của Bulgaria đã khẳng định, các chiến đấu cơ F-16 mà nước này định mua của Mỹ là "loại máy hút bụi đắt nhất" kể từ trước tới nay. Nguồn ảnh: Zikal. Ông cũng cho biết, ở thời điểm hiện tại loại tiêm kích một động cơ này cũng không còn doạ được ai và không tạo ra nhiều khác biệt kể với tình hình địa chính trị trong khu vực hiện tại, việc Bulgaria mua thêm các tiêm kích F-16 đơn giản sẽ chỉ là "đóng góp cho nền kinh tế Mỹ thêm 2 tỷ USD" mà thôi. Nguồn ảnh: Zikal. Hồi tháng 12 năm ngoái, khi Bulgaria, Thuỵ Điển và Italia muốn ngỏ ý mua thêm chiến đấu cơ từ Mỹ, truyền thông Bulgaria đã dậy sóng và cho rằng nước này nên lựa chọn một loại chiến đấu cơ khác. Nguồn ảnh: Zikal. Ruman Petkov khi đó cũng đã phát biểu và cho rằng "F-16 là loại chiến đấu cơ chỉ có một động cơ, các phi công chắc chắn sẽ thích sử dụng chiến đấu cơ hai động cơ hơn so với một". Nguồn ảnh: Zikal. Nhà chính trị người Bulgaria này cũng chỉ ra rằng, nếu Bulgaria mua thêm F-16, nước này sẽ phải chi thêm một đống tiền nữa trong đó bao gồm cả chi phí phát sinh trong quá trình vận hành các chiến đấu cơ này và chi phí nhập khẩu linh kiện thay thế từ tận Mỹ. Nguồn ảnh: Zikal. Trong khi đó, Eurofighter có nhà máy ở gần như khắp mọi vùng ở châu Âu, giải pháp sử dụng loại tiêm kích từ Eurofighter sẽ kinh tế hơn và mang lại nhiều lợi lộc về chính trị hơn cho quốc gia này và thậm chí, Bulgaria hoàn toàn có thể yêu cầu Eurofighter chuyển nhà máy về đây. Nguồn ảnh: Zikal. Thậm chí, chiến đấu cơ Gripen của Thuỵ Điển cũng có thể là một sự lựa chọn phù hợp thay thế cho các tiêm kích F-16 của Mỹ. Truyền thông Bulgaria cũng đánh giá tiêm kích Gripen có giá trị về mặt kinh tế tốt hơn nhiều so với F-16 dù cả hai loại máy bay này có tham số kỹ thuật khá tương đương. Nguồn ảnh: Zikal. Trước đó từ ngày 3/6, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Bulgaria cho biết trong thông cáo báo chí rằng Bộ ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán các tiêm kích F-16 của nước này cùng các thiết bị hỗ trợ cho Bulgaria với tổng giá trị của thoả thuận có thể lên tới 1,6 tỷ USD. Nguồn ảnh: Zikal. Tuy nhiên điều này đã làm truyền thông Bulgaria phản ứng mạnh, thậm chí Cựu bộ trưởng quốc phòng Bulgaria ông Nikolai Nenchev - người luôn ủng hộ việc mua chiến đấu cơ Mỹ cũng phải tỏ ra nghi ngờ về năng lực của loại tiêm kích này trong thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Zikal. Mời độc giả xem Video: Tiêm kích F-16 được sơn màu sơn của Su-57 Nga.

