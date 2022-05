Bốn loại pháo hạng nặng, hiện đại nhất thế giới có mặt tại Ukraine

Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, 4 loại pháo tự hành hạng nặng, hiện đại nhất trên thế giới gồm pháo tự hành PZH-2000 của Đức, pháo tự hành Caesar của Pháp, pháo tự hành M-109A6 Paladin của Mỹ và pháo tự hành FH-77BW Archer của Thụy Điển, đang trên đường đến Ukraine. Do Không quân Nga thiếu khả năng càn quét mặt đất; chiến thuật của các Quân đội Ukraine lại thiên về chiến tranh du kích. Ngoài ra, chiến trường tại Donbass có đầy đủ các thành phố kiểu pháo đài và các khu vực phòng ngự kiên cố quy mô lớn, rất khó để bộ đội tăng và thiết giáp Nga có thể đột phá. Do đó, lực lượng thực sự quyết định trên chiến trường Nga-Ukraine là hỏa lực của pháo hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt. Mà trong lĩnh vực này, cả Nga và Ukraine đều kế thừa tư tưởng tác chiến từ thời Liên Xô, đó là thiên về sử dụng hỏa lực pháo binh. Lợi thế chính của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine hiện nay là pháo binh; để tấn công mục tiêu, Quân đội Nga có thể nã đạn pháo liên tục trong vài ngày, thậm chí vài tuần; làm đối phương không thể chịu nổi, sau đó lực lượng xe tăng và bộ binh cơ giới mới từ từ tiến lên. Ví dụ, tại thị trấn nhỏ Avdeyevka ở Donetsk, Quân đội Nga và các lực lượng dân quân Donetsk thân Nga, bắt đầu tấn công các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine từ Kurakhove đến Avdeyevka từ đầu tháng Ba. Thị trấn Avdeevka đã bị bắn phá trong một tháng rưỡi, và cho đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển. Sau khi xác định rằng, cốt lõi của cuộc chiến tại Donbas là pháo kích, Mỹ và NATO bắt đầu viện trợ một lượng lớn pháo binh cho Ukraine. Sau khi Hà Lan tuyên bố chuyển giao 12 khẩu pháo tự hành PzH-2000 cho Ukraine. Công ty quân sự Đức Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), đã lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine 100 pháo tự hành PzH-2000. Lựu pháo tự hành PzH-2000 là một loại lựu pháo hiện đại số 1 trên thế giới. Ví dụ, lựu pháo tự hành PzH-2000 có thể thực hiện chiến thuật "bắn và chạy" trong trường hợp bắn với mức độ chính xác cao. PzH-2000 có thể hoàn thành đầy đủ các thao tác chiến thuật từ lái đến đứng yên, ngắm bắn mục tiêu, bắn 10 quả đạn rồi rút lui trong vòng 2 phút; đồng thời nó cũng có thể đảm bảo mức chính xác cao. Nếu thay pháo tự hành M-109A3G 155mm của Mỹ để làm điều tương tự, sẽ mất ít nhất hơn 10 phút. Pháo tự hành bánh hơi FH-77BW Archer do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine, mới được đưa vào trang bị vào năm 2016. Nhờ sử dụng nạp đạn hoàn toàn tự động, nên có thể bắn hết 21 viên đạn trong 2,5 phút. Sử dụng khung gầm việt dã có khớp nối Volvo A30D 6×6, có khả năng di chuyển trên mọi địa hình. Pháo tự hành M109A6 do Mỹ sản xuất, được trang bị hệ thống bắn tự động, có thể bắn vòng tròn 360 độ, có thể nhận lệnh điều chỉnh pháo tự động; có khả năng nhanh chóng thực hiện tiêu diệt các mục tiêu đơn lẻ và có diện tích lớn; M109A6 còn được ví là "một khẩu pháo phát huy tác dụng bằng một đại đội pháo binh". Ưu điểm đặc biệt của M109A6 là bắn rất chính xác. Ngày 5/5/2007, trên chiến trường Iraq, khẩu M109A6 bắn quả đạn đầu tiên, phá một lỗ đạn trên nóc một tòa nhà, do lực lượng vũ trang chống Mỹ chiếm giữ; quả đạn thứ hai chui vào lỗ và phát nổ. Nhưng bề ngoài của toàn bộ công trình nhỏ, về cơ bản không bị hư hại; điều này cho thấy độ chính xác đáng sợ của nó. Pháo tự hành bánh hơi Caesar của Pháp được đặc trưng bởi chiến thuật “bắn và chạy”, sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống máy tính tiên tiến. Nó có thể nhanh chóng tính toán tọa độ mục tiêu và phần tử bắn và chỉ mất 1 phút từ khi chiếm lĩnh trận địa bắn, đến khi bắn phát đạn đầu tiên. Sau khi bắn 6 quả đạn chính xác trong 1 phút, khẩu đội lập tức di chuyển đến trận địa tiếp theo để tránh hỏa lực phản pháo của địch. Bằng cách này, Caesar chỉ cần một phút ra đòn chính xác, nhanh chóng chuyển đổi trận địa bắn và tiếp tục một phút bắn chính xác. Bốn loại pháo tự hành hạng nặng này, đều là hàng cao cấp, với đơn giá hàng chục triệu USD một khẩu, cùng với pháo tự hành do Anh, Cộng hòa Séc và các nước viện trợ trong mùa hè này, Quân đội Ukraine sẽ được trang bị khoảng 150-200 pháo tự hành tiên tiến. Khả năng tác chiến thực tế của các loại pháo tiên tiến này, vượt trội hoàn toàn so với từ 1.500-2.000 pháo tự hành kiểu cũ của Quân đội Ukraine và các nhà lãnh đạo Quân đội Ukraine hy vọng, số pháo hiện đại này sẽ giúp cải thiện tình hình chiến trường. Trong một cuộc chiến tranh trên bộ quy mô lớn, dưới sự răn đe mạnh mẽ của lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và với sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng không quân, nhưng Quân đội Nga vẫn khó thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nặng được cơ giới hóa quy mô lớn. Nhưng đến mùa hè này, khi pháo hạng nặng của Quân đội Ukraine, sẽ có đủ sức mạnh để áp đảo Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 mạnh nhất của Quân đội Nga, khi đó có thể hình thái chiến trường sẽ thay đổi. Có thể thấy tại mặt trận Donbass, gần đây lực lượng pháo binh Ukraine đã có những cải thiện, sau khi được trang bị radar chống pháo tiên tiến, máy bay không người lái trinh sát và đạn pháo dẫn đường chính xác do Mỹ sản xuất. Ví dụ gần đây, Quân đội Ukraine chốt giữ làng Zabuvne thuộc miền Tây Izum, đã tiến hành pháo kích vào Sở chỉ huy Tập đoàn quân số 2 của Quân đội Nga, phá hủy nhiều xe cơ giới và sở chỉ huy của Quân đội Nga. Với các loại pháo thông thường, tùy theo các cự ly bắn khác nhau, sai số pháo kích chung thường từ 10-200 mét, khó bắn trúng phương tiện. Nhưng các trận pháo kích của Quân đội Ukraine rất chính xác, đạn pháo hoàn toàn được điều khiển, dẫn đường bằng vệ tinh GPS của Mỹ. Với 4 loại pháo hạng nặng hiện đại của phương Tây, chống lại lực lượng pháo binh hạng nặng hàng đầu và pháo phản lực, không quân của Quân đội Nga, đây sẽ là điểm nhấn của mùa hè năm nay trên chiến trường Ukraine.

