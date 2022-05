Quân Ukraine phản pháo, tấn công trận địa pháo binh Nga?

Tại vùng Irmino thuộc khu vực Luhansk của Ukraine, một đơn vị pháo phản lực tiên tiến BM-27 Uragan của Nga, đã bất ngờ bị pháo binh của Ukraine bắn phá với độ chính xác cao; khiến nhiều xe phóng và xe chở đạn cùng phát nổ. Trong 10 giây, trận địa pháo phản lực của Nga bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân đội Nga được trang bị một số lượng đáng kinh ngạc các loại hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) như BM-21 Grad (Mưa đá) 122mm, BM-27 Uragan (Cuồng phong) 220mm và BM-30 Smerch (Lốc xoáy) 300mm; được mệnh danh là 3 vị thần chiến tranh trong Quân đội Nga. Ngoài pháo phản lực, Quân đội Nga được trang bị rất nhiều pháo tự hành và xe kéo 122mm, 152mm; cối tự hành 204mm; pháo phản lực phóng loạt 9A52-4 Tornado-S; súng cối 82mm và 120mm cho các phân đội bộ binh. Về hỏa lực pháo binh tấn công tầm xa, Quân đội Nga có tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và Tochka-U, hình thành một khu vực tấn công có hỏa lực dày và sâu từ 200 mét đến 500 km trên chiến trường. Và sau đó tạo thành một "trận bão đạn pháo" khủng khiếp. Điểm yếu của Quân đội Nga thiếu các máy bay không người lái trinh sát tầm xa, được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, máy bay trinh sát điện tử và máy bay chỉ huy trên không. Do đó, họ thiếu khả năng giám sát chiến trường 24/24 giờ và giám sát thời gian thực của toàn bộ chiến trường. Trong khi đó, Quân đội Ukraine thường sử dụng chiến thuật “bắn và chạy”, và toàn bộ một trận chiến đấu của họ chỉ mất không quá 30 phút, kể từ khi chiếm lĩnh trận địa bắn, thực hành hỏa lực và rút khỏi trận địa. Tuy nhiên, Quân đội Nga rất khó xác định và theo dõi theo thời gian thực, vị trí chính xác những trận địa pháo cơ động của Ukraine. Do đó, Quân đội Nga chỉ có thể phát hiện khi pháo binh của Ukraine khai hỏa và không có nhiều đòn đánh phản pháo chính xác. Bên cạnh đó, Quân đội Ukraine được Mỹ viện trợ radar phát hiện mục tiêu AN / TPQ-3G, được thiết kế đặc biệt để đối phó với pháo binh Nga. Radar AN / TPQ-3G, có thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ vỏn vẹn 2 phút ngắn ngủi. Radar AN / TPQ-3G sử dụng thiết kế mảng pha, có khả năng quét 360 độ; nó có thể xác định, phát hiện và theo dõi nhiều loại đạn pháo khác nhau bay trên không, và có thể nhanh chóng tính toán tọa độ trận địa pháo binh của đối phương, để cung cấp cho các trận địa pháo phản công. Ngay sau khi pháo binh Nga khai hỏa, radar AN / TPQ-3G có thể xác định được vị trí chính xác trận địa của pháo binh Nga. Đồng thời, radar AN / TPQ-3G có tác dụng kép, khi có thể phát hiện được máy bay không người lái của Nga. Đặc biệt radar AN / TPQ-3G kết hợp với bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật HIMARS do Mỹ sản xuất, viện trợ cho Quân đội Ukraine, có thể thực hiện một cuộc tấn công chiến thuật chính xác cao. Đồng thời, Quân đội Ukraine thực hiện chiến thuật, bỏ trống những vị trí thứ yếu, các khu vực bằng phẳng không có công sự che chắn, thu hút Quân đội Nga tiến lên, sau đó tấn công ồ ạt bằng pháo phản lực phóng loạt. Tuy nhiên, tại các vị trí then chốt, Quân đội Ukraine vẫn đang trấn giữ. Qua xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, đã cho chúng ta biết rằng, với công nghệ trinh sát và dẫn đường hiện đại, các loại pháo dã chiến truyền thống, đã đạt được nhiều kết quả hơn hẳn so với tên lửa đạn đạo chiến thuật. Đánh giá về trận tập kích của Ukraine vào trận địa pháo của quân Nga lần này, đã được bao phủ bởi tên lửa dẫn đường chính xác. Với độ chính xác cao như vậy, nhiều khả năng là tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, được mệnh danh là súng bắn tỉa của pháo binh tầm xa. Hiện tại trên chiến trường Ukraine, cuộc tổng tấn công của Quân đội Nga từ khu vực Izyum vẫn chưa diễn ra. Công tác chuẩn bị chiến đấu đang được phía Nga tích cực thực hiện, để vượt qua hệ thống phòng ngự của Ukraine trên tuyến phòng thủ từ Izyum đến Slovyansk. Để chuẩn bị tấn công trên hướng này, Quân đội Nga tiếp tục thực hiện các cuộc pháo kích và tấn công quy mô nhỏ dọc mặt trận phía đông Ukraine, nhưng không có tiến triển nào đáng kể trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng, có tới 5 lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-M đang hoạt động ở khu vực Belgorod của Nga. Tuy nhiên, Quân đội Nga cũng rất tạo bạo, sử dụng các đơn vị lính dù trang bị nhẹ, tấn công vào phía sau các trận địa phòng ngự kiên cố và và nằm cách xa chiến tuyến của Ukraine. Điều đáng chú ý là trong 8 năm qua, Quân đội Ukraine đã xây dựng một số lượng lớn công sự phòng thủ ở khu vực Donbas, dưới những công sự này đều có những trận địa chiến đấu liên hoàn và thậm chí cả đường hầm. Các công sự quân sự của Ukraine kéo dài từ Bắc Donetsk đến Nam Donetsk ở phía bắc, đạt chiều dài 280 km. Tất cả các vật tư, đạn dược của Quân đội Ukraine, đều được cất giấu trong các công sự ngầm. Vì vậy, cuộc tổng tấn công của Quân đội Nga trong giai đoạn 2 gặp rất nhiều khó khăn, ở chiến trường trực diện Izyum, về cơ bản quân Nga tiến công với tốc độ 1 km/ngày. Về chiến thuật, Quân đội Nga chủ yếu sử dụng máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh, tập trung hỏa lực áp đảo để thực hiện chiến thuật “làm mềm chiến trường” và sau đó tấn công tập trung cục bộ. Như vậy với hỏa lực mãnh liệt, một khoảng trống được mở ra, buộc Quân đội Ukraine phải lui về vị trí tuyến hai, còn lực lượng thiết giáp của Quân đội Nga tiến lên vững chắc, để kiểm soát điểm tựa chiến thuật. Từng chút một, tiến về phía mục tiêu Slovyansk mà ít bị thiệt hại, mặc dù tốc độ tấn công bị chậm.

