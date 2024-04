Bom FAB-3000 đã phải là “siêu bom” của Quân đội Nga?

Theo trang Topwar/Nga đưa tin, Nga đang nối lại việc sản xuất loại bom hạng nặng FAB-3000 nặng 3 tấn. Lưu ý, mức 3 tấn nói ở đây là tổng trọng lượng của quả bom là khoảng 3 tấn, chứ không phải chất nổ của quả bom tương đương 3 tấn. Bom FAB-3000 là loại bom phá, được nhồi khoảng 1.400 kg chất nổ. Xét đến tình trạng sản xuất thuốc nổ hiện tại của Nga, thì những quả bom FAB-3000 được tái sản xuất này, có khả năng sử dụng thuốc nổ TNT hoặc hỗn hợp, chứ không phải dùng loại thuốc nổ cao cấp. Từ khi có thông tin bom FAB-3000 xuất hiện, một số phương tiện truyền thông Nga gọi đây là "siêu bom" và nhận định, chúng "có thể so sánh với vũ khí hạt nhân chiến thuật"; nhưng đó hoàn toàn là sự thổi phồng, mặc dù sức công phá của quả bom này là rất mạnh. Trên thực tế, ngay từ chiến dịch bao vây và tấn công thành phố Mariupol ở tỉnh Zaporozhye của Ukraine, sau khi Quân đội Nga đảm bảo được ưu thế trên không tại đây, họ đã sử dụng máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 Backfire để thả bom FAB-3000 xuống Nhà máy thép Azovstal, nơi quân Ukraine cố thủ. Theo thông tin trên wiki.warthunder.com, FAB-3000 là loại bom hàng không thông thường, có sức công phá cao, thả theo phương pháp rơi tự do. FAB-3000 được Liên Xô thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, hầm ngầm, khu tập kết, công sự kiên cố, sở chỉ huy, kho tàng, sân bay, bến cảng, cầu cống,... Cần lưu ý rằng, Không quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom Tu-22M3 để thả bom FAB-3000 hoặc các loại bom khác từ trên không xuống Mariupol, chủ yếu là do Quân đội Nga có ưu thế trên không và không phải lo lắng về việc phía Ukraine sử dụng hệ thống phòng không để tấn công. Nhưng giờ đây trên chiến trường Ukraine, Quân đội Nga khó có thể tìm được một nơi “lý tưởng” như vậy để máy bay Nga thả bom; khi mối đe dọa với máy bay thả bom của Nga, từ hệ thống phòng không dã chiến, và thậm chí là các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của Quân đội Ukraine quá kinh khủng. Vì vậy, những quả bom FAB-3000 mới sản xuất này rất có thể sẽ được lắp mô-đun dẫn đường có cánh lượn (UMPK). Những chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 hay tiêm kích bom Su-34, có thể thực hiện các đợt thả bom ở cự ly xa, nằm ngoài sự đe dọa của hệ thống phòng không Ukraine. Vậy những quả bom hạng nặng FAB-3000 của Nga sẽ sử dụng cho những mục tiêu nào trên chiến trường Ukraine? Rất có thể đó là những mục tiêu trong đô thị mà Quân đội Nga trước đó phải rất vất vả mới chiếm được như Bakhmut, Marinka hay Avdiivka trong giai đoạn đầu chiến dịch. Và những cây cầu bắc qua sông Dnieper hàng ngày đảm nhiệm tiếp tế cho Quân đội Ukraine từ phía tây sang phía đông, sẽ là những mục tiêu cần để Quân đội Nga phải sử dụng đến sức công phá của những quả bom này. Tuy nhiên, việc máy bay chiến đấu của Nga có thể tiếp cận gần những cây cầu bắc qua sông Dnieper để thả bom tấn, thực sự là việc không hề đơn giản. Không quân Nga chỉ có thể thực hiện được khi họ hoàn toàn chế áp với lực lượng phòng không của Ukraine trong khu vực có bán kính ít nhất là 100 km. Trong kho bom của Nga, FAB-3000 chưa là gì nếu so sánh với bom FAB-5000 và FAB-9000, khi hai quả bom này có tổng trọng lượng lần lượt khoảng 5 tấn và khoảng 9 tấn. Chúng được thiết kế để phá hủy các trận địa phòng ngự đặc biệt kiên cố, khu công nghiệp, bến tàu, sân bay,... Nhưng với sự tiến bộ của vũ khí phòng không và máy bay chiến đấu, việc các máy bay ném bom mang những quả bom nặng nhiều tấn này để ném những “siêu bom” trên, đã trở nên không thực tế. Vì vậy, rất có thể, bom FAB-3000 cũng sẽ là loại bom có sức công phá lớn nhất sẽ được Quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine. Quay trở lại với việc Nga sản xuất bom FAB-3000, hiện Quân đội Nga còn rất nhiều vỏ bom này từ thời Liên Xô, do loại bom này cũng ít khi được sử dụng. Điều cần chú ý ở đây là, bom do Liên Xô sản xuất chỉ có vỏ bom, còn thuốc nổ và ngòi nổ chỉ được nạp vào bom trước khi sử dụng; lý do là nhằm bảo đảm an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết khi đến thăm tổ hợp sản xuất bom FAB-3000: "Bây giờ chúng ta có thể hy vọng rằng, trong tương lai gần, loại bom này sẽ được chuyển giao và sử dụng như một phần của các hoạt động quân sự đặc biệt". Hiện Không quân Nga có 3 loại máy bay có thể sử dụng loại bom FAB-3000, đó là tiêm kích bom Su-34 và hai loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh là Tu-22M3 và Tu-160. Trong đó máy bay Tu-22M3 đã ngừng sản xuất từ lâu và máy bay Tu-160 thì Nga đang có kế hoạch tái sản xuất. Theo một số thông tin, rất có thể bom FAB-3000, ngoài được trang bị mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh (UMPK) như các loại bom FAB-1500 và FAB-500, thì loại bom tấn này sẽ được trang bị thêm động cơ phụ trợ, để giúp nâng tầm bay của loại bom này lên tới 100km (hoặc hơn). Mục đích là đảm bảo an toàn hơn nữa cho máy bay ném bom. Một điều chắc chắn đó là, Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin có lẽ không có có gan mạo hiểm với những chiếc máy bay ném bom quý giá của họ ở tiền tuyến Ukraine. Do vậy, việc nâng cao tầm bay của bom FAB-3000 sẽ là nhiệm vụ quan trọng của Quân đội Nga, nếu đưa siêu bom này vào sử dụng. (Nguồn ảnh: Bild, DW, Reuters, RIA Novosti, Topwar).

Theo trang Topwar/Nga đưa tin, Nga đang nối lại việc sản xuất loại bom hạng nặng FAB-3000 nặng 3 tấn. Lưu ý, mức 3 tấn nói ở đây là tổng trọng lượng của quả bom là khoảng 3 tấn, chứ không phải chất nổ của quả bom tương đương 3 tấn. Bom FAB-3000 là loại bom phá, được nhồi khoảng 1.400 kg chất nổ. Xét đến tình trạng sản xuất thuốc nổ hiện tại của Nga, thì những quả bom FAB-3000 được tái sản xuất này, có khả năng sử dụng thuốc nổ TNT hoặc hỗn hợp, chứ không phải dùng loại thuốc nổ cao cấp. Từ khi có thông tin bom FAB-3000 xuất hiện, một số phương tiện truyền thông Nga gọi đây là "siêu bom" và nhận định, chúng "có thể so sánh với vũ khí hạt nhân chiến thuật"; nhưng đó hoàn toàn là sự thổi phồng, mặc dù sức công phá của quả bom này là rất mạnh. Trên thực tế, ngay từ chiến dịch bao vây và tấn công thành phố Mariupol ở tỉnh Zaporozhye của Ukraine, sau khi Quân đội Nga đảm bảo được ưu thế trên không tại đây, họ đã sử dụng máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 Backfire để thả bom FAB-3000 xuống Nhà máy thép Azovstal, nơi quân Ukraine cố thủ. Theo thông tin trên wiki.warthunder.com, FAB-3000 là loại bom hàng không thông thường, có sức công phá cao, thả theo phương pháp rơi tự do. FAB-3000 được Liên Xô thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, hầm ngầm, khu tập kết, công sự kiên cố, sở chỉ huy, kho tàng, sân bay, bến cảng, cầu cống,... Cần lưu ý rằng, Không quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom Tu-22M3 để thả bom FAB-3000 hoặc các loại bom khác từ trên không xuống Mariupol, chủ yếu là do Quân đội Nga có ưu thế trên không và không phải lo lắng về việc phía Ukraine sử dụng hệ thống phòng không để tấn công. Nhưng giờ đây trên chiến trường Ukraine, Quân đội Nga khó có thể tìm được một nơi “lý tưởng” như vậy để máy bay Nga thả bom; khi mối đe dọa với máy bay thả bom của Nga, từ hệ thống phòng không dã chiến, và thậm chí là các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của Quân đội Ukraine quá kinh khủng. Vì vậy, những quả bom FAB-3000 mới sản xuất này rất có thể sẽ được lắp mô-đun dẫn đường có cánh lượn (UMPK). Những chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 hay tiêm kích bom Su-34, có thể thực hiện các đợt thả bom ở cự ly xa, nằm ngoài sự đe dọa của hệ thống phòng không Ukraine. Vậy những quả bom hạng nặng FAB-3000 của Nga sẽ sử dụng cho những mục tiêu nào trên chiến trường Ukraine? Rất có thể đó là những mục tiêu trong đô thị mà Quân đội Nga trước đó phải rất vất vả mới chiếm được như Bakhmut, Marinka hay Avdiivka trong giai đoạn đầu chiến dịch. Và những cây cầu bắc qua sông Dnieper hàng ngày đảm nhiệm tiếp tế cho Quân đội Ukraine từ phía tây sang phía đông, sẽ là những mục tiêu cần để Quân đội Nga phải sử dụng đến sức công phá của những quả bom này. Tuy nhiên, việc máy bay chiến đấu của Nga có thể tiếp cận gần những cây cầu bắc qua sông Dnieper để thả bom tấn, thực sự là việc không hề đơn giản. Không quân Nga chỉ có thể thực hiện được khi họ hoàn toàn chế áp với lực lượng phòng không của Ukraine trong khu vực có bán kính ít nhất là 100 km. Trong kho bom của Nga, FAB-3000 chưa là gì nếu so sánh với bom FAB-5000 và FAB-9000, khi hai quả bom này có tổng trọng lượng lần lượt khoảng 5 tấn và khoảng 9 tấn. Chúng được thiết kế để phá hủy các trận địa phòng ngự đặc biệt kiên cố, khu công nghiệp, bến tàu, sân bay,... Nhưng với sự tiến bộ của vũ khí phòng không và máy bay chiến đấu, việc các máy bay ném bom mang những quả bom nặng nhiều tấn này để ném những “siêu bom” trên, đã trở nên không thực tế. Vì vậy, rất có thể, bom FAB-3000 cũng sẽ là loại bom có sức công phá lớn nhất sẽ được Quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine. Quay trở lại với việc Nga sản xuất bom FAB-3000, hiện Quân đội Nga còn rất nhiều vỏ bom này từ thời Liên Xô, do loại bom này cũng ít khi được sử dụng. Điều cần chú ý ở đây là, bom do Liên Xô sản xuất chỉ có vỏ bom, còn thuốc nổ và ngòi nổ chỉ được nạp vào bom trước khi sử dụng; lý do là nhằm bảo đảm an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết khi đến thăm tổ hợp sản xuất bom FAB-3000: "Bây giờ chúng ta có thể hy vọng rằng, trong tương lai gần, loại bom này sẽ được chuyển giao và sử dụng như một phần của các hoạt động quân sự đặc biệt". Hiện Không quân Nga có 3 loại máy bay có thể sử dụng loại bom FAB-3000, đó là tiêm kích bom Su-34 và hai loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh là Tu-22M3 và Tu-160. Trong đó máy bay Tu-22M3 đã ngừng sản xuất từ lâu và máy bay Tu-160 thì Nga đang có kế hoạch tái sản xuất. Theo một số thông tin, rất có thể bom FAB-3000, ngoài được trang bị mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh (UMPK) như các loại bom FAB-1500 và FAB-500, thì loại bom tấn này sẽ được trang bị thêm động cơ phụ trợ, để giúp nâng tầm bay của loại bom này lên tới 100km (hoặc hơn). Mục đích là đảm bảo an toàn hơn nữa cho máy bay ném bom. Một điều chắc chắn đó là, Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin có lẽ không có có gan mạo hiểm với những chiếc máy bay ném bom quý giá của họ ở tiền tuyến Ukraine. Do vậy, việc nâng cao tầm bay của bom FAB-3000 sẽ là nhiệm vụ quan trọng của Quân đội Nga, nếu đưa siêu bom này vào sử dụng. (Nguồn ảnh: Bild, DW, Reuters, RIA Novosti, Topwar).