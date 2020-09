Bộ đội Việt Nam cưỡi thiết giáp BTR-82A diệt "chim sắt": Nhanh, gọn!

Lần đầu tiên tham gia cuộc thi “Bầu trời quang đãng” trong khuôn khổ Hội thao Army Games 2020, Đội tuyển Việt Nam được nước chủ nhà cung cấp nhiều trang bị mà chúng ta không có hoặc ít được tập dượt như xe thiết giáp BTR-82A, súng tiểu liên AK-12 và tên lửa vác vai Igla (loại này ta có). Ảnh: QĐND. Mặc dù không phải là lần đầu tiên Việt Nam được lái BTR-82A, nhưng nó là lần đầu với các chiến sĩ phòng không không quân tham gia cuộc thi này. Dù vậy, nhìn qua các đoạn video ghi lại trận thi đấu đầu tiên ngày 26/8, chúng ta có thể thấy rằng Đội tuyển Việt Nam lái những thiết giáp BTR-82A rất tự tin, việc vận hành các vũ khí trang bị trên xe trông như không quá khó khăn. Ảnh: QĐND. So với loại BTR-60PB mà chúng ta có trong nước, BTR-82A trang bị tháp pháo tự động dạng module thay cho khẩu súng máy 14,5mm trên các đời BTR-60/70 và 80. Trên tháp pháo này lắp nhiều loại vũ khí gồm: pháo tự động 2A72 30mm; súng máy đồng trục PKT. Trong ảnh, chiến sĩ Việt Nam đang thao tác chuẩn bị lắp đạn khẩu PKT 7,62mm để thi bài diệt mục tiêu cự ly gần. Khẩu 2A72 cỡ nòng 30mm tự động, có tốc độ bắn lên tới 330 phát/phút, BTR-82 có khả năng bắn thủng lớp vỏ bảo vệ của các loại xe thiết giáp hạng nhẹ ở cự ly tới 1,5km hoặc diệt mục tiêu bộ binh khi dùng đạn nổ phá mảnh ở cự ly tới 2km. Ngoài ra, khi cần chúng có thể đáp ứng được vai trò phòng không tầm thấp. Đội Việt Nam thi đấu bài bắn mục tiêu cự ly gần với súng máy PKT 7,62mm đồng trục. Chúng ta phải làm quen với hệ thống điều khiển hỏa lực TKN-4GA rất hiện đại trên BTR-82A. Các khí tài này khác xa thế hệ BTR-60PB thời Liên Xô. Ảnh: QĐND. So với BTR-60PB dùng động cơ xăng, xe thiết giáp BTR-82A sử dụng động cơ diesel tuabin tăng áp KamAZ 740.14-300 công suất 300 mã lực cho phép xe hoạt động trên mọi địa hình, đạt tốc độ tối đa tới 100km/giờ trên đường nhựa. Tuy nhiên, hành trình đi từ loại cũ lên loại mới của chúng ta khá tốt qua các đoạn phim ghi lại cuộc thi của đội tuyển. Ảnh: QĐND. Hôm 26/8, đội chúng ta thi đấu với phần thi ““Cuộc đua của chỉ huy” bao gồm nhiều hạng mục. Trong đó, lái xe sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật như đồi nhỏ, hình zích zắc, leo dốc, đường cát và hình số 8. Ảnh: QĐND. Về bài bắn, các chỉ huy xe sẽ phải trực tiếp tham gia các hạng mục gồm: Bắn tên lửa vác vai với mục tiêu là máy bay trực thăng giả định, bắn đón mục tiêu bằng tên lửa vác vai, bắn đuổi mục tiêu bằng tên lửa vác vai, bắn súng AK12, chạy vật cản. Ảnh: QĐND. Loại tên lửa mà chúng ta được trang bị để thi đấu là kiểu 9K38 Igla có tầm bắn 5km, đầu dò hồng ngoại. Đây cũng là loại mới, hiện đại hơn so với kiểu A72 (9K32 Strela) mà Việt Nam trang bị phổ biến. Tuy nhiên, lưu ý rằng trong trang bị của ta hiện đã có tên lửa Igla. Ảnh: QĐND. Kết quả như đã công bố, Đội tuyển QĐND Việt Nam tham gia cuộc thi “Bầu trời quang đãng” đã phá hủy 2 trong 3 mục tiêu bằng tên lửa vác vai, bắn đổ 5/6 bia bằng súng AK12, các hạng mục còn lại đều hoàn thành. Ảnh: QĐND. Rất tiếc là về mặt thời gian, chúng ta chưa bằng các đội bạn khiến vị trí trên bảng xếp hạng chưa cao, 6/7 đội thi đấu. Dù vậy, với tinh thần vượt khó, kiên cường, không bao giờ khuất phục trước mọi trở ngại, chúng ta có quyền tin rằng đội Việt Nam sẽ có thứ hạng tốt trong phần thi cuối cùng vào ngày hôm nay (1/9). Ảnh: Đội bạn lao tới chúc mừng đội Việt Nam hoàn thành phần thi. Ảnh: QĐND. Video Phần thi của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi bắn tên lửa phòng không. Nguồn: QĐND

