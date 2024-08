Bí mật “canh bạc Kursk”: “Nhà tài trợ” lớn nhất còn không hề biết

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13 cho biết, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga vẫn tiếp tục. Sau cuộc gọi video với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky, Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội rằng, bất chấp giao tranh khó khăn và ác liệt, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tiến vào khu vực Kursk và “con bài thương lượng đàm phán” của Ukraine tăng dần. Tướng Syrsky thông báo với Tổng thống Zelensky rằng, tính đến ngày 12/8, Quân đội Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Một số nhà phân tích cho rằng, kế hoạch tiến quân của Ukraine ở khu vực Kursk là một “canh bạc lớn”, có thể “lật ngược” tình thế chiến tranh. Nếu Quân đội Ukraine có thể giữ vững các khu vực mà họ kiểm soát, họ có thể kiềm chế được Quân đội Nga, đẩy Moscow vào thế bị động và giành được lợi thế thương lượng. Tuy nhiên, một khi Quân đội Nga đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi Kursk và tiến về phía đông Ukraine, Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/8 tuyên bố rằng, cho đến nay Ukraine đã thiệt hại 2.030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép trong các hoạt động ở Kursk. Các nhà phân tích của cơ quan tình báo dự đoán, Ukraine sẽ bước vào “giai đoạn khó khăn nhất” sau khi tiến vào lãnh thổ Nga, khi Nga triển khai quân chiến đấu trong khu vực. Theo hãng tin CNN Mỹ, chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine lên kế hoạch bí mật; đến “nhà tài trợ” lớn nhất của Ukraine là Mỹ thậm chí còn không biết về nó. Với tư cách là "nhà tài trợ" lớn nhất của Ukraine, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng, Mỹ không nhận được bất kỳ thông báo nào trước đó. Một số nhà phân tích cho rằng, có thể là do Ukraine lo ngại Mỹ sẽ chặn kế hoạch này, vì có "yếu tố rủi ro" cao; hoặc có thể là do những cân nhắc về bí mật của Ukraine. Theo các nguồn thông tin, không chỉ Mỹ và NATO không biết về kế hoạch này, mà ngay cả binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch cũng không biết trước về các mục tiêu đã định. Trên thực tế, vào giữa tháng 7, một tiểu đoàn sử dụng UAV thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Quân đội Ukraine đang hoạt động ở Chasov Yar, một thị trấn giáp thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đã xuất hiện ở khu vực Sumy, gần biên giới Nga-Ukraine. Cùng lúc đó, một số binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và Lữ đoàn xung kích đường không số 80 của Ukraine vốn ban đầu hoạt động tại tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, cũng đã di chuyển đến khu vực này. Ba lữ đoàn trên đều đóng vai trò trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động xuyên biên giới của Ukraine. Một sĩ quan có biệt danh “Artyom”, là phó chỉ huy một trong các lữ đoàn, tiết lộ, Ukraine đã điều một số binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới khu vực Sumy với lý do "huấn luyện và nhận vũ khí". Một sĩ quan khác có mật danh "Tykhyi" nói thêm rằng, để tránh thu hút sự chú ý, Quân đội Ukraine không mặc quân phục khi tiến vào thị trấn. Tuy nhiên, một số cư dân địa phương nhận thấy, quân Ukraine đang được tập trung tại đây. Elena Sima, cư dân vùng Sumy, chỉ cách biên giới Nga-Ukraine 8 km, cho biết: “Chúng tôi nghĩ họ sẽ xây dựng thứ gì đó ở biên giới”. Còn cựu sĩ quan quân đội cấp cao của Nga Andrei Gurulev tiết lộ rằng, khoảng một tháng trước cuộc tấn công của Quân đội Ukraine, các quan chức quân sự cấp cao của Nga đã nhận được báo cáo rằng, "Quân đội Ukraine đã được phát hiện (gần biên giới) và thông tin tình báo cho thấy một cuộc tấn công sẽ xảy ra". Nhưng điều này không thu hút được sự chú ý của các quan chức quân sự hàng đầu của Nga. Một số nhà phân tích cho rằng, trên thực tế đã có tin đồn rằng, Quân đội Nga sẽ cố gắng mở một mặt trận mới ở Sumy, và Quân đội Ukraine được cho là đưa đến Sumy để phòng thủ, tránh bất ngờ như ở Kharkov. Trong hoàn cảnh này, ít người nghĩ rằng Ukraine có thể tiến vào lãnh thổ Nga và phát động một cuộc tấn công mới. Ngay cả trong Quân đội Ukraine, ban đầu nhiều binh sĩ cũng không biết gì về chuyện này. "Tykhyi" cho biết, một số binh sĩ không biết nhiệm vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng trước chiến dịch. Artyom cho biết, chỉ huy lữ đoàn của ông chỉ triệu tập các sĩ quan cấp cao của lữ đoàn vào ngày 3/8 để thông báo mục tiêu nhiệm vụ ở bên đường rừng. Ông Smirnov, quyền thống đốc vùng Kursk của Nga, ngày 14/8 thông báo rằng, trong 24 giờ qua, cảnh báo tên lửa ở vùng Kursk kéo dài hơn 60 phút và còi báo động vang lên 5 lần. Ông Smirnov cho biết: "Hệ thống phòng không của chúng tôi đã phản ánh cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bốn tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ". Một số nhà phân tích tin rằng, Ukraine sẽ không thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga và việc quân Ukraine có thể tiến vào Nga, phần lớn là do hoạt động diễn ra bất ngờ và Kursk có ít hệ thống phòng thủ. Một khi Nga phản ứng và huy động nguồn lực quân sự tới các khu vực biên giới, Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững các khu vực mà họ đã kiểm soát. Còn tờ Forbes của Mỹ thì cho biết, các quan chức Mỹ cũng hoài nghi về khả năng của Ukraine trong việc giữ vững các khu vực mà họ kiểm soát. Giới chức Mỹ tin rằng, Quân đội Ukraine vốn đã “mỏng manh”, nhưng giờ đây họ lại có “những điểm yếu mới”. Vào ngày 13/8, Quân đội Nga đáp trả bằng tên lửa, máy bay không người lái và không kích nhằm vào Quân đội Ukraine, không chỉ trên lãnh thổ Nga mà cả vào khu vực tỉnh Sumy của Ukraine. Một chỉ huy cấp cao của Nga cho biết, những hành động này đã ngăn chặn bước tiến của Quân đội Ukraine. Theo truyền thông Nga ngày 13 đưa tin, Apti Araudinov, Phó Giám đốc Tổng cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga, kiêm chỉ huy Lực lượng đặc biệt Chechen “Ahmed”, cho biết, nỗ lực tiến công của Quân đội Ukraine đã bị dừng lại và “tình hình đã được kiểm soát". Ông Araudinov nói thêm rằng, Quân đội Nga đã tham gia và đang tiêu diệt đối thủ với tốc độ cao, và những tổn thất mà Quân đội Ukraine hiện đang phải gánh chịu có lẽ là chưa từng có trong toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt. Còn Patsy Paroinen, một nhà phân tích tại Blackbird Group, một cơ quan tình báo nguồn mở của Phần Lan, tập trung vào việc theo dõi cuộc chiến, dự đoán: “Hầu hết các đơn vị tinh nhuệ Ukraine đầu tiên tiến vào tỉnh Kursk đã bị tiêu diệt” và ông cho rằng, Ukraine sẽ bước vào “giai đoạn khó khăn nhất” kể từ khi tiến vào lãnh thổ Nga lần này. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Ukrinform, TASS).

