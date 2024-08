Lính đánh thuê Wagner xuất hiện ở mặt trận Kursk, bắt sống lính Gruzia

Sau khi có mặt tại khu vực Kursk, lực lượng lính đánh thuê Wagner bước ngay vào chiến đấu, vượt qua sự ngăn chặn hỏa lực của quân Ukraine, quân Wagner tiêu diệt hàng trăm lính và phát hiện một nhóm binh sĩ Ukraine chạy trốn vào khu rừng xung quanh. Lính Wagner truy đuổi và đã bắt được 12 lính đánh thuê người Gruzia. Lính đánh thuê Gruzia đều là “quân tình nguyện quốc tế”, và đã tham gia cuộc chiến bên phía Ukraine kể từ chiến dịch bảo vệ Kiev. Những người này đều là những người theo đường lối chống Nga cực đoan; và họ xác định, nếu rơi vào tay lính đánh thuê Wagner, thì khó có cơ hội sống sót. Đánh giá toàn bộ chiến dịch tấn công vào Kursk, Ukraine tính toán mở đợt phản công lớn trước bầu cử Mỹ, để tạo đà cho Đảng Dân chủ Mỹ. Trên thực tế, chính quyền Biden đã tăng cường đặt cược vào Ukraine trong những tháng gần đây. Trong đó có việc đồng ý cho Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vùng lãnh thổ Nga. Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho máy bay chiến đấu F-16 và nhiều loại vũ khí dẫn đường khác, sẽ cho phép Ukraine tiến hành phản công, nghĩa là Ukraine chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Một khi giành chiến thắng, nó sẽ mang lại cho Đảng Dân chủ Mỹ một lợi thế rất lớn trong cuộc tổng tuyển cử. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chiến dịch tấn công Kursk, trụ sở NATO và các cố vấn quân sự cấp cao của Mỹ đã trực tiếp tham gia hỗ trợ tình báo, lập kế hoạch tác chiến, hỗ trợ hậu cần và các hoạt động chiến đấu quan trọng... nhằm giúp Ukraine nhanh chóng giành chiến thắng, để giành thêm sự ủng hộ cho Đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử. Với sự hỗ trợ của nhiều loại vũ khí, trang bị và đạn dược của Mỹ và NATO, Ukraine sẽ tạo được chỗ đứng vững chắc ở “mấu lồi” Kursk. Khi đó, Moscow phải đối mặt với hai vấn đề, hoặc là điều động lực lượng tiền tuyến ở miền đông Ukraine về; hoặc điều động lực lượng đồn trú bảo vệ Moscow tới. Một khi Nga quyết định chia lực lượng trên quy mô lớn, điều đó sẽ trở nên “dễ thở” đối với Ukraine. Do vậy Ukraine sẽ xây dựng công sự quy mô lớn ở Kursk và chờ đối mặt với quân tiếp viện của Nga. Đồng thời, Quân đội Ukraine cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công vào Belarus, Bryansk để quấy rối thêm Nga. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Nga là bảo vệ các thị trấn Ligov, Korenevka, Martynovka, Plehovo và Rospolichnoe trên mặt trận Kursk. Nếu Quân đội Ukraine không chiếm được thị trấn nhỏ này, thì sẽ không thể thiết lập được một tuyến phòng thủ hoàn chỉnh. Họ chỉ có thể kiểm soát một số điểm cao nhỏ và một vùng đất hoang cũng như vùng trũng, đồng thời bị Quân đội Nga tấn công liên tục. Giờ đây, các binh sĩ thuộc Sư đoàn xe tăng số 47 của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Nga đã bắt đầu xuất hiện ở Martinovka. Khoảng thời gian “quý báu” còn lại giành cho Tướng Syrsky sắp hết. Do vậy, Quân đội Ukraine dự kiến sẽ có nhiều đợt tấn công mạnh mẽ, để đánh chiếm hoàn toàn Ligov, Korenevo, Martinovka, Plehovo và Rospo bất kể tổn thất là gì. Vấn đề khó khăn đối với Ukraine hiện nay chính là nhóm quân chủ lực tinh nhuệ, bao gồm 600.000 quân Nga, đang tiếp tục tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine ở Donbass như Chasov Yar, Toretsk, Pokrovsk, Ugledar và các khu vực pháo đài trọng điểm khác. Cho dù lực lượng cơ động còn lại của Quân đội Ukraine được tập trung theo hướng nào, họ gần như sẽ không thể phá vỡ vòng vây của nhóm dã chiến 600.000 quân Nga ở Donbass. Do Quân đội Ukraine không thể chiến đấu hiệu quả để giải vây cho Donbass, nên chỉ có cách duy nhất là mở chiến trường thứ hai vào chính lãnh thổ Nga, nhằm kéo giãn Quân đội Nga theo cách “vây Ngụy cứu Triệu”. Vì vậy, ở Kursk, quân Ukraine đã phát động tấn công theo ba hướng, nhưng thực sự chỉ có một hướng tấn công chính duy nhất. Cho đến bây giờ, bên ngoài không ai biết hướng tấn công chủ yếu và mục tiêu tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine ở đâu? Dự kiến đến ngày 20/8, Quân đội Nga sẽ tập hợp lực lượng chính quy đầy đủ ở Kursk, khi đó các trận đánh lớn đầu tiên giữa Nga và Ukraine sẽ xảy ra. Trên thực tế, Nga không quan tâm quân Ukraine đã chiếm được bao nhiêu vùng đất hoang mà họ đang tìm ra lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine; từ đó đánh thiệt hại nặng nề cho lực lượng cơ động của Quân đội Ukraine. Hiện tại Quân đội Nga chỉ dựa vào một số tên lửa đạn đạo Iskander và bom lượn dẫn đường của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, nên không thể ngăn chặn các cuộc tấn công đa kênh quy mô lớn của nhiều lữ đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine. Muốn đánh bại quân Ukraine, Quân đội Nga phải đầu tư lực lượng bộ binh tinh nhuệ để gây thiệt hại nặng nề cho địch. Do vậy chiến dịch Kursk của Tướng Syrsky rất quan trọng, chỉ cần quân Ukraine có thể đánh thiệt hại nặng đợt tiếp viện đầu tiên của Nga, thì Quân đội Nga sẽ không có đợt tiếp viện thứ hai trong thời gian ngắn. Khi đó, quân Ukraine sẽ có cơ hội tiến về thủ phủ Kursk; trừ khi Tổng thống Putin hoàn toàn từ bỏ việc tấn công Donbass và điều lực lượng chủ lực về tiếp viện. Chiến thuật của Tướng Syrsky có thể hiểu rất đơn giản, đó là chiếm thế thượng phong bằng một cuộc tấn công bất ngờ, thiết lập khu vực phục kích hỏa lực quy mô lớn, đồng thời tiến hành chiến dịch bao vây và tăng viện, để thực hiện kế “vây Ngụy cứu Triệu”. Tuy nhiên, Moscow mới chỉ huy động một số đơn vị chủ lực “hạng hai (lính nghĩa vụ)” và lực lượng dự bị, chưa huy động quân tinh nhuệ từ mặt trận Donbass. Nếu quân Ukraine đánh bại được đợt viện binh đầu tiên, gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga, thì lực lượng chủ lực của quân Nga nhất định sẽ phải rút khỏi Donbass để tiếp viện cho Kursk, khi đó kế “vây Ngụy cứu Triệu” sẽ thành công. Tình hình hiện tại trên mặt trận Kursk, đó là hai đơn vị chủ lực của Quân đội Ukraine là Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và Lữ đoàn xung kích đường không số 80 đang tấn công Kolenevo và Ligov, nhưng diễn biến không được suôn sẻ. Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Quân đội Ukraine đang tấn công Veliko Soldatskoye, trong khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 88 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 61 của Quân đội Ukraine vẫn đang truy quét số quân Nga còn lại ở thị trấn Suja và chặn quân tiếp viện của Nga ở Martinovka. Đánh giá từ đội hình này, hướng tấn công chính thực sự của Quân đội Ukraine có thể là Korenevo và Ligov, đặc biệt là Ligov, trung tâm đường sắt trọng điểm ở tỉnh Kursk và cũng là trung tâm đường sắt của tỉnh Kursk. Việc chiếm được Ligov hoặc Quân đội Ukraine phá hủy trung tâm đường sắt này, sẽ gây ra sự hỗn loạn trong hệ thống hậu cần của Quân đội Nga. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, TASS).

