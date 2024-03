Bi kịch khủng bố hoành hành Moscow, tin vui đến từ hướng Bakhmut

Ngày 23/3, khi cả nước Nga đang hỗn loạn vì vụ tấn công khủng bố tại nhà hát tại khu phức hợp Crocus City ở ngoại ô Moscow thì một tin vui lại đến từ chiến trường Bakhmut, khi quân Nga đã chiếm hoàn toàn cứ điểm Ivanivske ở phía tây nam Bakhmut. Do làng Ivanivske nằm trên đường từ Bakhmut đến thành phố Kostiantynivka, một căn cứ hậu cần quan trọng của Quân đội Ukraine tại Donetsk, nên sau khi chiếm được nơi này, quân Nga không chỉ có thể đe dọa sự an toàn của Konstantinivka, mà còn có thể đe dọa đến sự an toàn của Ukraine tại đây. Đặc biệt việc chiếm được làng Ivanivske có thể đe dọa hai khu vực mà nó có nhiệm vụ hỗ trợ và được Quân đội Ukraine trấn giữ gần thành phố Bakhmut, đó là thị trấn Chasov Yar và làng Kreseyevka. Ngoài ra, địa hình của làng Ivanovskoye cao hơn, sau khi chiếm được nơi này, quân Nga sẽ có lợi thế về chiều cao chiến thuật, từ đó có thể bắn phá làng Kreseyevka, tạo khoảng trống cho quân Nga quét sạch quân Ukraine trong khu vực trận địa phía nam Bakhmut. Trong chiến dịch tấn công Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái, khi lực lượng lính đánh thuê Wagner tràn ngập thành phố Bakhmut, họ cũng tấn công làng Ivanivske, nhưng không thể chiếm được. Còn làng Kreseyevka đã bị quân Ukraine tái chiếm trong chiến dịch phản công mùa hè. Giờ đây, mặc dù lực lượng lính đánh thuê Wagner đã trở thành quá khứ của nước Nga, nhưng cụm quân phía Nam của Nga đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng này, để chiếm thành công các thành trì quan trọng của Quân đội Ukraine. Chuyên gia Yuriy Podolyaka người Nga nhấn mạnh rằng các sự kiện chính hiện đang diễn ra gần Chasovy Yar cho biết, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, quân Nga đã tiếp tục tấn công ở khu vực Chasov Yar. Theo ông Podolyaka, việc quân Nga chiếm được làng Ivanivske chỉ là một phần thành công đạt được theo hướng này, khi quân Nga đã chọc thủng được trận địa phòng ngự của quân Ukraine một chút về phía bắc, đó là một số điểm cao nằm giữa làng Bogdanovka và Ivanivske. Còn theo kênh Telegram Rybar, các đơn vị Nga tiến về Kanal, nằm ở phía đông nam thị trấn Chasov Yar. Tại Bohdanivka, lính dù Nga đánh bật đối phương khỏi khu vực trung tâm ngôi làng, mặc dù các lực lượng của Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát ở vùng rìa phía tây nam của làng. Việc quân Nga chiếm được một số vị trí then chốt trên một số điểm cao ở phía đông nam Chasov Yar đã được phía Ukraine xác nhận. Tại thời điểm này, mũi xung kích tiến xa nhất của Nga chỉ còn cách ngoại ô thị trấn Chasov Yar khoảng 1 đến 1,5 km, đặt nhóm quân Ukraine tại đây vào tình thế nguy hiểm. Chuyên gia Podolyaka cho rằng, nếu các đơn vị của Nga đột nhập vào khu dân cư ở ngoại ô thị trấn Chasov Yar, thì đây sẽ là nhân tố quan trọng, thuận lợi cho một cuộc tấn công toàn diện hơn nữa của quân Nga vào thị trấn. Sau khi Nga chiếm được làng Ivanivske, đánh sập cánh cửa chốt chặn ở phía đông, nhiều khả năng quân Ukraine sẽ không đủ lực lượng để bảo vệ thị trấn Chasov Yar trong thời gian dài; vì làng Ivanivske là đầu cầu quan trọng để quân Nga tiếp cận Chasov Yar. Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận, ở phía tây và nam Bakhmut, quân Nga bắt đầu tiến về phía nam Ivanivske sau khi chiếm được ngôi làng quan trọng này. Ngoài ra, quân Nga đã tái khởi động các cuộc tiến công về phía bắc làng Klishchiivka. Kênh Two Majors cho biết, quân Nga đang xông thẳng tới Chasov Yar từ phía tây Bakhmut và chỉ còn hơn 1km nữa là mũi xung kích đầu tiên sẽ áp sát ngoại ô Chasov Yar; các trận đánh ác liệt đang diễn ra. Ukraine được cho là đã lên kế hoạch thu hẹp chiến tuyến tại Bakhmut, và họ có thể rút lui khỏi thị trấn chiến lược Chasov Yar, nhưng sẽ để lại các đơn vị tiếp tục chiến đấu, để cầm chân bước tiến của quân Nga, nhằm xây dựng tuyến phòng thủ mới (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform).

Ngày 23/3, khi cả nước Nga đang hỗn loạn vì vụ tấn công khủng bố tại nhà hát tại khu phức hợp Crocus City ở ngoại ô Moscow thì một tin vui lại đến từ chiến trường Bakhmut , khi quân Nga đã chiếm hoàn toàn cứ điểm Ivanivske ở phía tây nam Bakhmut. Do làng Ivanivske nằm trên đường từ Bakhmut đến thành phố Kostiantynivka, một căn cứ hậu cần quan trọng của Quân đội Ukraine tại Donetsk, nên sau khi chiếm được nơi này, quân Nga không chỉ có thể đe dọa sự an toàn của Konstantinivka, mà còn có thể đe dọa đến sự an toàn của Ukraine tại đây. Đặc biệt việc chiếm được làng Ivanivske có thể đe dọa hai khu vực mà nó có nhiệm vụ hỗ trợ và được Quân đội Ukraine trấn giữ gần thành phố Bakhmut, đó là thị trấn Chasov Yar và làng Kreseyevka. Ngoài ra, địa hình của làng Ivanovskoye cao hơn, sau khi chiếm được nơi này, quân Nga sẽ có lợi thế về chiều cao chiến thuật, từ đó có thể bắn phá làng Kreseyevka, tạo khoảng trống cho quân Nga quét sạch quân Ukraine trong khu vực trận địa phía nam Bakhmut. Trong chiến dịch tấn công Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái, khi lực lượng lính đánh thuê Wagner tràn ngập thành phố Bakhmut, họ cũng tấn công làng Ivanivske, nhưng không thể chiếm được. Còn làng Kreseyevka đã bị quân Ukraine tái chiếm trong chiến dịch phản công mùa hè. Giờ đây, mặc dù lực lượng lính đánh thuê Wagner đã trở thành quá khứ của nước Nga, nhưng cụm quân phía Nam của Nga đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng này, để chiếm thành công các thành trì quan trọng của Quân đội Ukraine. Chuyên gia Yuriy Podolyaka người Nga nhấn mạnh rằng các sự kiện chính hiện đang diễn ra gần Chasovy Yar cho biết, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, quân Nga đã tiếp tục tấn công ở khu vực Chasov Yar. Theo ông Podolyaka, việc quân Nga chiếm được làng Ivanivske chỉ là một phần thành công đạt được theo hướng này, khi quân Nga đã chọc thủng được trận địa phòng ngự của quân Ukraine một chút về phía bắc, đó là một số điểm cao nằm giữa làng Bogdanovka và Ivanivske. Còn theo kênh Telegram Rybar, các đơn vị Nga tiến về Kanal, nằm ở phía đông nam thị trấn Chasov Yar. Tại Bohdanivka, lính dù Nga đánh bật đối phương khỏi khu vực trung tâm ngôi làng, mặc dù các lực lượng của Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát ở vùng rìa phía tây nam của làng. Việc quân Nga chiếm được một số vị trí then chốt trên một số điểm cao ở phía đông nam Chasov Yar đã được phía Ukraine xác nhận. Tại thời điểm này, mũi xung kích tiến xa nhất của Nga chỉ còn cách ngoại ô thị trấn Chasov Yar khoảng 1 đến 1,5 km, đặt nhóm quân Ukraine tại đây vào tình thế nguy hiểm. Chuyên gia Podolyaka cho rằng, nếu các đơn vị của Nga đột nhập vào khu dân cư ở ngoại ô thị trấn Chasov Yar, thì đây sẽ là nhân tố quan trọng, thuận lợi cho một cuộc tấn công toàn diện hơn nữa của quân Nga vào thị trấn. Sau khi Nga chiếm được làng Ivanivske, đánh sập cánh cửa chốt chặn ở phía đông, nhiều khả năng quân Ukraine sẽ không đủ lực lượng để bảo vệ thị trấn Chasov Yar trong thời gian dài; vì làng Ivanivske là đầu cầu quan trọng để quân Nga tiếp cận Chasov Yar. Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận, ở phía tây và nam Bakhmut, quân Nga bắt đầu tiến về phía nam Ivanivske sau khi chiếm được ngôi làng quan trọng này. Ngoài ra, quân Nga đã tái khởi động các cuộc tiến công về phía bắc làng Klishchiivka. Kênh Two Majors cho biết, quân Nga đang xông thẳng tới Chasov Yar từ phía tây Bakhmut và chỉ còn hơn 1km nữa là mũi xung kích đầu tiên sẽ áp sát ngoại ô Chasov Yar; các trận đánh ác liệt đang diễn ra. Ukraine được cho là đã lên kế hoạch thu hẹp chiến tuyến tại Bakhmut, và họ có thể rút lui khỏi thị trấn chiến lược Chasov Yar, nhưng sẽ để lại các đơn vị tiếp tục chiến đấu, để cầm chân bước tiến của quân Nga, nhằm xây dựng tuyến phòng thủ mới (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform).