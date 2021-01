Bên trong xe thiết giáp Việt Nam tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Các xe thiết giáp chở quân BTR-60PB của Quân đội Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng. Các thiết giáp chở quân lội nước BTR-60PB mà Việt Nam đang sử dụng là phiên bản cuối cùng của xe chở quân BTR-60 - thế hệ đầu tiên trong dòng xe thiết giáp chở quân 8x8 do Liên Xô sản xuất. Loại thiết giáp này được phát triển vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước và ra đời vào năm 1961, thay thế cho dòng thiết giáp BTR-152. Bên trong xe thiết giáp chở quân BTR-60PB của Quân đội Việt Nam có kíp chiến đấu ba người bao gồm một lái xe, một trưởng xe kiêm liên lạc và một pháo thủ. Không gian bên trong của xe rất rộng, đảm bảo cho nhu cầu vận chuyển binh lính và hàng hóa trên chiến trường. Vị trí ngồi của trưởng xa trên thiết giáp BTR-60 với hệ thống liên lạc ở bên phải. Phiên bản gốc của BTR-60PB có nội thất khá đơn giản, phần ghế ngồi của trưởng xa và lái xe được trang bị đệm da, trong khi đó vị trí của pháo thủ lại chỉ là ghế thép. Cận cảnh vị trí ngồi của lái xe trên chiếc BTR-60 do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Bắt đầu từ năm 1959, những chiếc thiết giáp BTR-60 đầu tiên được trang bị vào lực lượng Hồng quân Liên Xô. Sau đó lực lượng hải quân và hải quân đánh bộ của Liên Xô cũng được bổ sung một số lượng lớn loại thiết giáp này. Phiên bản BTR-60PB mà Việt Nam sử dụng được ra mắt vào năm 1966. Theo các tài liệu mở, Liên Xô bắt đầu viện trợ xe bộ binh bánh lốp BTR-60PB cho Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1973 của thế kỷ trước - trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các thiết giáp BTR-60 của Việt Nam tới nay vẫn hoạt động tốt, đảm bảo có khả năng cơ động nhanh cả trên bờ lẫn trên biển, yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trên chiến trường. Loại phương tiện này có chiều dài 7,5 mét, rộng 2,8 mét và cao 2,06 mét. Khung xe có hình dạng như một chiếc xuồng, đảm bảo khả năng lội nước ở tốc độ cao. Xe sử dụng thép hàn - đủ để bảo vệ người ngồi trong khỏi nhiều loại hỏa lực bộ binh cơ bản. Theo thiết kế, mỗi chiếc BTR-60 có thể mang theo một tiểu đội bộ binh với trang bị đủ. Vũ khí chính của xe được đặt bên trên tháp pháo bao gồm khẩu súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5mm cùng với một khẩu súng máy đồng trục PKT cỡ 7,62mm đặt ở hai bên kính ngắm. Ưu điểm của loại phương tiện này đó là có khả năng hoạt động đa địa hình, lội nước rất tốt và độ cơ động trên cạn nhanh, dễ xoay xở trong môi trường chật hẹp, tác chiến đô thị tốt. Đây cũng chính là lý do, xe thiết giáp chở quân BTR-60PB thường được Việt Nam lựa chọn để tham gia các nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện quan trọng diễn ra tại các thành phố lớn. Loại thiết giáp này cũng thường xuyên được ra quân, tham gia ứng cứu bão lũ, đối phó với thiên tai. Nguồn ảnh: TL.

