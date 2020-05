Bên trong khoang lái của B-52: Oanh tạc cơ gần 70 tuổi đã lột xác?

Máy bay ném bom B-52 từng được Mỹ sản xuất từ năm 1952 của thế kỷ trước. Dây chuyền sản xuất B-52 đóng cửa từ năm 1962 nên chiếc B-52 mới nhất cũng đã ra đời được gần 60 năm. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù đã có tuổi đời rất cao so với nhiều loại máy bay chiến lược khác trong Không quân Mỹ, tới nay B-52 vẫn là loại máy bay ném bom được lực lượng này sử dụng nhiều nhất. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy, các phiên bản máy bay ném bom B-52 hiện nay Mỹ còn đang sử dụng đều đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn mới, phù hợp với yêu cầu tác chiến ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: BI. Có thể khẳng định rằng, so với những chiếc B-52 mà Việt Nam từng bắn rơi của Mỹ thời chiến tranh, pháo đài bay B-52 của Mỹ giờ khác hoàn toàn, chỉ giống... mỗi cái vỏ. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại Không quân Mỹ đang sử dụng 58 máy bay ném bom B-52, 18 chiếc khác dự bị và 12 chiếc khác được cất trong kho dự trữ. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù số lượng máy bay dự bị và dự trữ có khá nhiều, tuy nhiên Không quân Mỹ khó có thể đưa cùng lúc toàn bộ số máy bay này vào tham chiến do thiếu phi công và kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: BI. Ở các phiên bản B-52 mới nhất hiện nay, khoang lái của máy bay được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại để tăng hiệu quả của kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên khoang lái này vẫn bao gồm rất nhiều đồng hồ hiển thị cơ học giống như trên phiên bản trước đây của máy bay B-52. Nguồn ảnh: BI. So với các phiên bản B-52 trước đây, phiên bản B-52H được Mỹ sử dụng hiện tại cũng có kíp chiến đấu ít người hơn, chỉ còn 5 người bao gồm hai phi công, một sĩ quan vũ khí, một sĩ quan dẫn đường và một sĩ quan tác chiến điện tử. Nguồn ảnh: BI. Máy bay được trang bị tổng cộng 8 động cơ phản lực, tốc độ bay tối đa 1047 km/h, tốc độ hành trình 844 km/h và có tầm bay chiến đấu 7210 km cùng khả năng tiếp liệu trên không. Nguồn ảnh: BI. Video Tiếp liệu cho máy bay ném bom B-52 trên không.

