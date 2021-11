Belarus tuyên bố cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ý định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ nước này. Theo nhà lãnh đạo Belarus, việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus, sẽ giúp kiềm chế NATO, vì Ba Lan có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của họ. Theo Tổng thống Belarus, hiện nay các nước phương Tây đang tỏ thái độ “cực kỳ hung hăng” đối với cả Nga và Belarus; và do đó, việc triển khai vũ khí hạt nhân, thực sự có thể trở thành một biện pháp răn đe, với những cái “đầu nóng” của phương Tây. Các nhà phân tích chính trị cho rằng, nếu NATO tiếp tục gây áp lực lên Lukashenka, thì Minsk thực sự có thể yêu cầu Nga cung cấp vũ khí hạt nhân, điều này sẽ nhanh chóng làm nguội đi “sự cuồng nhiệt” của phương Tây. Tuy nhiên phía Nga khó có thể thực hiện những bước đi như vậy. Các chuyên gia Nga cho rằng “Với diện tích lãnh thổ của Belarus, việc đặt vũ khí hạt nhân tại đây hoàn toàn không quyết định điều gì, ngay cả khi chúng ta đang nói về vũ khí hạt nhân chiến thuật. Khoảng cách 600 km, ngăn cách biên giới phía tây của Belarus với biên giới phía tây của Nga, thì một tên lửa hạt nhân sẽ vượt qua chỉ trong một phút rưỡi, điều mà trong một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO không có tác dụng gì”; hết lời dẫn. Hơn nữa, Tổng thống Lukashenko cho thấy mình là một đối tác khá khó chịu, liên tục lao vào cuộc “khẩu chiến” giữa phương Tây và Nga, điều đặc biệt là trước các sự kiện năm 2020. “Chỉ cần nhắc lại cách Minsk muốn chuyển các cơ sở quân sự của Nga ở Belarus cho phương Tây, đề nghị NATO tổ chức các cuộc tập trận chung, bán các tổ hợp S-300 cho Mỹ để nghiên cứu, v.v., để hiểu rằng sẽ không có ai cung cấp cho Lukashenka vũ khí hạt nhân”; chuyên gia lưu ý. Trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng, ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một máy bay chiến đấu của Quân đội Ukraine, được phát hiện gần biên giới phía tây nam nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Đây là chiếc thứ hai xuất hiện tại khu vực này trong vòng 1 tuần. Cư dân của khu dân cư Telmanovo đã chia sẻ hình ảnh cho thấy một máy bay chiến đấu khác của Ukraine đang tìm cách tiếp cận đường giới tuyến ở phía tây nam của DPR. Theo người dân địa phương, chiếc máy bay chiến đấu di chuyển từ hướng Tây về phía biên giới Nga, tuy nhiên, trước khi đến đường liên lạc vài km, nó đã rẽ theo hướng Bắc. Một sự cố tương tự đã được quan sát vào ngày 25/11, như trong báo cáo OSCE. Trong bức ảnh được công bố, người xem có thể thấy luồng khí phản lực của một chiếc máy bay phản lực không rõ chủng loại. Theo nguồn tin, bức ảnh được chụp từ lãnh thổ của khu dân cư Telmanovo, nhưng không thể theo dõi đường bay của máy bay bằng các nguồn giám sát tiêu chuẩn. Trước đó, có ý kiến cho rằng Không quân Ukraine có thể sẽ phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Telmanovo. Theo tính toán, nếu điều này xảy ra, sẽ cho phép Quân đội Ukraine cắt đứt phần phía nam của DPR ra khỏi biên giới với Nga. Quân đội Ukraine đã thực hiện một động thái khiêu khích rất nghiêm trọng chỉ cách biên giới Nga 4 km. Theo thông tin từ truyền thông Nga, quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào khu dân cư Nikolaevka. Các cuộc tấn công bằng súng cối và vũ khí nhỏ được thực hiện từ vùng ngoại ô phía đông của khu dân cư Bolotennoye, nơi Quân đội Ukraine kiểm soát, chỉ cách biên giới Nga 4 km. Mặc dù tình hình nghiêm trọng nhưng lực lượng dân quân ly khai đã không bắn trả. Các chuyên gia tin rằng, hành động theo hướng này, quân đội Ukraine có ý định cắt đứt khu vực do quân ly khai kiểm soát ra khỏi biên giới Nga, ít nhất là một phần. Có thể điều này sẽ cho phép Kiev bắt đầu một cuộc tấn công từ hướng này một cách tự do, trong khi phía Nga đã đưa ra những tuyên bố nói rằng không có ý định thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Ukraine. Một khi bị chia cắt khỏi biên giới Nga, lãnh thổ của quân ly khai sẽ nằm trong hỏa lực của lực lượng Ukraine mà không có khả năng đáp trả, vì rủi ro bắn nhầm vào các quân nhân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

