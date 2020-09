"Bắt sống" 20 tên lửa Tomahawk của Mỹ ở Syria, Nga tính làm gì?

Theo mạng quân sự Avia Pro, Quân đội Nga đã thu giữ thành công hơn 20 quả tên lửa hành trình Tomahawk tối tân của Quân đội Mỹ từ các cuộc không kích của liên quân nhắm vào lãnh thổ Syria. Ảnh: Tàu tuần dương Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria. Theo nguồn tin, hầu hết các quả đạn thu được đều không phát nổ mà chỉ rơi xuống đất gây vỡ thân đạn, nhưng các thiết bị linh kiện như hệ thống dẫn đường, động cơ vẫn nguyên vẹn. Đây là cơ sở giúp phía Nga phân tích đầy đủ nhất về hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk - "Sứ giả chiến tranh" của nước Mỹ, gây ra bao đau thương kể từ năm 1991. Về số phận số tên lửa Tomahawk "bị bắt sống", nguồn tin Avia Pro cho hay, các chuyên gia Quân đội Nga sẽ thu giữ và có thể chuyển về Moscow để phục vụ cho nghiên cứu công nghệ quân sự tối tân của Mỹ. Do tên lửa hành trình Tomahawk là một trong những vũ khí tấn công chủ lực của Mỹ, nên nhờ các mảnh xác tên lửa này, Nga không chỉ có thể phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa, đánh chặn các dạng tên lửa hành trình như Tomahawk, mà còn tạo ra những vũ khí hiệu quả nhất để "hạ gục" tên lửa. Cần lưu ý rằng, các nguồn tin của Iran và Syria trước đó đã xác nhận về việc Damascus đã chuyển giao cho Nga các tên lửa hành trình Tomahawk mà họ "bắt" được để Moscow nghiên cứu thêm về chúng. Nguồn tin của Avia Pro cũng chia sẻ về loại khí tài đã và đang giúp cho Quân đội Nga bắt gọn các tên lửa Tomahawk giữa trời. Đó là tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 - một thành tựu mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Krasukha-4 là hệ thống tác chiến điện tử tối tân và bí ẩn của Nga, nó được biết là có khả năng triệt tiêu tín hiệu định vị toàn cầu GPS trong bán kính 300km, vô hiệu hóa các thiết bị điện tử, các hệ thống dẫn đường… Hiện vẫn chưa rõ là Krasukha-4 làm thế nào khiến Tomahawk đâm đầu xuống đất. Tomahawk hay có tên gọi đầy đủ là BGM-109 Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm, tầm xa, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết do hãng General Dynamics và Raytheon phát triển qua nhiều giai đoạn. Tên lửa hiện vẫn chỉ được trang bị cho Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Anh vì sự nguy hiểm của chúng khiến Washington không muốn phổ biến thêm ra các đồng minh. Tomahawk có trọng lượng 1,6 tấn, dài 6,25m với tầng khởi tốc, đường kính thân 0,52m, trang bị đầu đạn thuốc nổ mạnh 450kg hoặc đầu đạn hạt nhân W88. Tên lửa đạt tầm bắn từ 1.700 đến 2.500km tùy phiên bản, độ chính xác của nó lên tới mức tuyệt đối nhờ hệ thống dẫn đường phức tạp kết hợp định vị quán tính INS, định vị vệ tinh GPS, hệ thống dẫn đường kiểu so sánh biên dạng địa hình, hệ thống radar chủ động... Điểm yếu duy nhất mà người ta có thể tận dụng để bắn hạ Tomahawk là nó bay khá chậm, tốc độ cao nhất là 890km/h. Tuy nhiên, chúng rất thông minh và có khả năng bay bám địa hình với độ cao chỉ từ 30-50m. Cho nên không hề dễ dàng phát hiện và tiêu diệt Tomahawk, thực tế khả năng đánh chặn Tomahawk chưa bao giờ vượt quá 50%. Video Tên lửa hành trình Tomahawk: Sứ giả chiến tranh - Nguồn: QPVN

