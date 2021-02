Bất ngờ với trang bị cực kỳ nguy hiểm của Vệ binh Quốc gia Mỹ

Vệ binh Quốc gia là một lực lượng quân sự có nhiệm vụ điều quân bảo vệ an ninh trong nội địa nước Mỹ, chống lại các thế lực ngoại xâm, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh và chống khủng bố. Lực lượng này được trang bị vô cùng hùng hậu với cả xe tăng, thiết giáp, máy bay, tiêm kích,… không hề thua kém một quân đội của bất cứ quốc gia nào. Dù được thành lập từ năm 1636, tuy nhiên phải cho đến thời gian gần đây, người ta mới đặc biệt chú ý hơn đến Vệ binh Quốc gia Mỹ. Đó chính là qua hai sự kiện Bạo động chống lại Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2020 và Bạo động trước và trong cuộc bầu cử Mỹ hồi đầu năm 2021. Qua đó, ta có thể thấy được trang bị của những lính Vệ binh Quốc gia. Nhìn chung, do là các đơn vị ở tuyến sau và thường ít có nguy cơ chiến đấu cao như những đơn vị chủ lực của Quân đội Mỹ nên Vệ binh Quốc gia được trang bị khá thua thiệt so với những lực lượng tuyến đầu. Trong khi quân đội Mỹ đang chuyển sang dùng quân phục họa tiết ngụy trang Multicamo mới, thì nhiều đơn vị Vệ binh Quốc gia vẫn còn sử dụng kiểu quân phục ngụy trang MARPAT hoặc UCP kiểu Digitalcamo. Hoặc cái loại trang bị như áo chống đạn, mũ chống đạn theo màu ngụy trang cũ do các đơn vị tuyến đầu thải loại khi bước vào trang bị các loại trang bị có màu sắc tương đồng với quân phục ngụy trang mới. Do đó dẫn đến tình trạng, trang bị của Vệ binh Quốc gia là không đồng bộ, mỗi thứ một màu,… Chưa kể, cho dù là các loại trang bị không đồng màu, những trang bị này cũng kém hơn so với trang bị hiện tại tiêu chuẩn của lính Mỹ. Ví dụ như Vệ binh Quốc gia vẫn còn dùng các loại áo giáp OTV, mũ chống đạn PASGT, mũ chống đạn ACH,… đều là những trang bị đã được sử dụng lâu Nhìn chung, vũ khí trang bị của lực lượng Vệ binh quốc gia là sử dụng lại các loại vũ khí đã bị loại biên hoặc sử dụng từ lâu bởi các lực lượng tuyến đầu trong quân đội Mỹ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi lực lượng này thường xuyên không được đặt trong nguy hiểm như các đơn vị chiến đấu tuyến đầu của Mỹ luôn cần những vũ khí tốt nhất. Việc sử dụng lại các trang bị cũ vừa tiết kiệm ngân sách cũng như tận dụng được những loại thiết bị còn khả năng sử dụng. Vũ khí cá nhân của lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng khá hạn chế khi phần lớn đang dùng các loại M-16A2 và M-16A4 thoải loại từ các đơn vị tuyến trước, vốn là súng trường tấn công tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ trong những năm 1990 - 2000. Tuy nhiên hiện nay thì Quân đội Mỹ đã đưa vào sử dụng súng M-4 và đang có kế hoạch loại biên dần luôn loại súng này. Vệ binh Quốc Gia Mỹ triển khai bảo vệ Điện Capitol hồi tháng 1. Nguồn ảnh: TheAtlantic.

