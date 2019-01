Bất ngờ lai lịch xe bọc thép lạ trong lễ duyệt binh của Lào

Theo trang tin life.ru, trong cuối tháng 12 vừa qua, Quân đội Nhân dân Lào không chỉ tiếp nhận lô xe tăng T-72B “đại bàng trắng” và máy bay huấn luyện Yak-130 đầu tiên từ Nga, mà còn có cả biến thể nâng cấp của xe trinh sát bọc thép BRMD-2 là BRMD-2M với thiết kế hoàn toàn khác so với nguyên bản. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Và dĩ nhiên những chiếc BRMD-2M đã xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào diễn ra tại Học quân Lục quân Lào tại huyện Phonhong hôm 20/1 vừa qua. Thông qua hình ảnh trong lễ duyệt binh chúng ta có thể tạm ước đoán được Lào đang sở hữu ít nhất 6 phương tiện bọc thép loại này. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Trong ảnh là xe trinh sát bọc thép BRMD-2M dẫn đầu khối đại diện cho lực lượng Tăng - Thiết giáp Lào trong lễ duyệt binh hôm 20/1 vừa qua, so với nguyên bản BRMD-2 chúng ta có thể thấy chúng đã được nâng cấp khá nhiều. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Về mặt tổng thể BRMD-2M giữa nguyên thiết kế của BRMD-2 ở phần khung thân chính, hệ thống tháp pháo và có thể là cả hệ thống động cơ (nhiều khả năng sẽ có thay đổi). Trong khi đó gói nâng cấp tập trung chủ yếu vào việc trang bị thêm cho xe hệ thống giáp chống đạn mới, hệ thống trinh sát điện tử và thông tin liên lạc. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Hệ thống giáp chống đạn mới trên BRMD-2M hiện tại chỉ là các tấm giáp được gia cố thêm vào phần khung thân chính của xe, tập trung chủ yếu ở hai bên thân, một phần tháp pháo và phía trước đầu xe. So với lớp giáp dày chỉ từ 7-10mm trên nguyên bản BRMD-2 vốn chỉ có thể chống lại đạn 7.62mm thì ở gói giáp mới nó có thể chống lại đạn 12.7mm. Nguồn ảnh: AeroLaos. Điểm nhất tiếp theo của BRMD-2M chính là việc nó được trang bị thêm cụm thiết bị trinh sát quang học ngay trên tháp pháo, cho phép mẫu phương tiện bọc thép này mở rộng phạm vi nhiệm vụ của mình ra hơn trước đây. Trong đó bao gồm cả nhiệm vụ trở thành xe chỉ huy cho các các đơn vị tăng thiết giáp. Nguồn ảnh: AeroLaos. So với nguyên bản BRMD-2, biến thể nâng cấp mới còn một số cải tiến như có thêm cửa mở bên thân phải của xe, phần khung thân chính được gắn thêm một hệ thống giá đỡ cho phép gắn thêm giáp lồng bảo vệ chống đạn chống tăng. Trong ảnh là một chiếc BRMD-2 nguyên bản do Liên Xô chế tạo trong những năm 1960. Nguồn ảnh: Wikipedia Về hệ thống vũ khí BRMD-2M vẫn sử dụng lại tháp pháo trang bị súng máy 14.5mm KPVT, cùng một súng máy đồng trục 7.62mm PKT. Tốc độ bắn của súng máy KPVT có thể lên đến 600 phát/phút với tầm bắn hiệu quả khoảng 3.000. Nguồn ảnh: Wikipedia. Trọng lượng chiến đấu tiêu chuẩn của BRMD-2M rơi vào khoảng hơn 8 tấn (so với 7.7 tấn của BRMD-2) do hệ thống giáp mở rộng, chiều dài xe vẫn là 5.7m và rộng 2.3m. Kíp chiến đấu của xe vẫn là bốn người gồm 1 chỉ huy, 2 lái xe và 1 xạ thủ súng máy. Nguồn ảnh: Wikipedia. Dù chưa thể xác định nhưng nhiều khả năng Nga đã nâng cấp động cơ xăng 140 mã lực GAZ-41V-8 cho BRMD-2M của Lào, khi trọng lượng xe đã tăng đáng kể với khối giáp mới. Ở nguyên bản với động GAZ-41V-8, BRMD-2 có tốc độ di chuyển tối đa 100km/hm với tầm hoạt động lên đến 750km, nó cũng có khả năng lội nước với tốc độ di chuyển 10km/h trong khoảng thời gian từ 10-15 giờ liên tục. Nguồn ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem video: : Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân Lào. (nguồn Lao Economic News Channel)

Theo trang tin life.ru, trong cuối tháng 12 vừa qua, Quân đội Nhân dân Lào không chỉ tiếp nhận lô xe tăng T-72B “đại bàng trắng” và máy bay huấn luyện Yak-130 đầu tiên từ Nga, mà còn có cả biến thể nâng cấp của xe trinh sát bọc thép BRMD-2 là BRMD-2M với thiết kế hoàn toàn khác so với nguyên bản. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Và dĩ nhiên những chiếc BRMD-2M đã xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào diễn ra tại Học quân Lục quân Lào tại huyện Phonhong hôm 20/1 vừa qua. Thông qua hình ảnh trong lễ duyệt binh chúng ta có thể tạm ước đoán được Lào đang sở hữu ít nhất 6 phương tiện bọc thép loại này. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Trong ảnh là xe trinh sát bọc thép BRMD-2M dẫn đầu khối đại diện cho lực lượng Tăng - Thiết giáp Lào trong lễ duyệt binh hôm 20/1 vừa qua, so với nguyên bản BRMD-2 chúng ta có thể thấy chúng đã được nâng cấp khá nhiều. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Về mặt tổng thể BRMD-2M giữa nguyên thiết kế của BRMD-2 ở phần khung thân chính, hệ thống tháp pháo và có thể là cả hệ thống động cơ (nhiều khả năng sẽ có thay đổi). Trong khi đó gói nâng cấp tập trung chủ yếu vào việc trang bị thêm cho xe hệ thống giáp chống đạn mới, hệ thống trinh sát điện tử và thông tin liên lạc. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk. Hệ thống giáp chống đạn mới trên BRMD-2M hiện tại chỉ là các tấm giáp được gia cố thêm vào phần khung thân chính của xe, tập trung chủ yếu ở hai bên thân, một phần tháp pháo và phía trước đầu xe. So với lớp giáp dày chỉ từ 7-10mm trên nguyên bản BRMD-2 vốn chỉ có thể chống lại đạn 7.62mm thì ở gói giáp mới nó có thể chống lại đạn 12.7mm. Nguồn ảnh: AeroLaos. Điểm nhất tiếp theo của BRMD-2M chính là việc nó được trang bị thêm cụm thiết bị trinh sát quang học ngay trên tháp pháo, cho phép mẫu phương tiện bọc thép này mở rộng phạm vi nhiệm vụ của mình ra hơn trước đây. Trong đó bao gồm cả nhiệm vụ trở thành xe chỉ huy cho các các đơn vị tăng thiết giáp. Nguồn ảnh: AeroLaos. So với nguyên bản BRMD-2, biến thể nâng cấp mới còn một số cải tiến như có thêm cửa mở bên thân phải của xe, phần khung thân chính được gắn thêm một hệ thống giá đỡ cho phép gắn thêm giáp lồng bảo vệ chống đạn chống tăng. Trong ảnh là một chiếc BRMD-2 nguyên bản do Liên Xô chế tạo trong những năm 1960. Nguồn ảnh: Wikipedia Về hệ thống vũ khí BRMD-2M vẫn sử dụng lại tháp pháo trang bị súng máy 14.5mm KPVT, cùng một súng máy đồng trục 7.62mm PKT. Tốc độ bắn của súng máy KPVT có thể lên đến 600 phát/phút với tầm bắn hiệu quả khoảng 3.000. Nguồn ảnh: Wikipedia. Trọng lượng chiến đấu tiêu chuẩn của BRMD-2M rơi vào khoảng hơn 8 tấn (so với 7.7 tấn của BRMD-2) do hệ thống giáp mở rộng, chiều dài xe vẫn là 5.7m và rộng 2.3m. Kíp chiến đấu của xe vẫn là bốn người gồm 1 chỉ huy, 2 lái xe và 1 xạ thủ súng máy. Nguồn ảnh: Wikipedia. Dù chưa thể xác định nhưng nhiều khả năng Nga đã nâng cấp động cơ xăng 140 mã lực GAZ-41V-8 cho BRMD-2M của Lào, khi trọng lượng xe đã tăng đáng kể với khối giáp mới. Ở nguyên bản với động GAZ-41V-8, BRMD-2 có tốc độ di chuyển tối đa 100km/hm với tầm hoạt động lên đến 750km, nó cũng có khả năng lội nước với tốc độ di chuyển 10km/h trong khoảng thời gian từ 10-15 giờ liên tục. Nguồn ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem video: : Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân Lào. (nguồn Lao Economic News Channel)