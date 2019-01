Mãn nhãn lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Lào

Tiền thân là Đại đội Latxavong được Chủ tịch Kaysone Phomvihane tuyên bố thành lập vào ngày 20/1/1949 chỉ với 25 chiến sĩ cùng vũ khí trang bị hết sức thô sơ, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày nay Quân đội nhân dân Lào đang từng bước phát triển tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Đích thân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã đến dự và chủ trì lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào tại Phonhong, bên cạnh đó còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành thuộc Đảng và nhà nước Lào. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Được biết, lễ duyệt binh năm nay là lần duyệt binh lớn nhất trong lịch sử của Quân đội Nhân dân Lào từ khi được thành lập, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng hàng trăm thiết bị quân sự hiện đại, đại diện cho các quân, binh chủng thuộc lực lượng Vũ trang Nhân dân Lào. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Từ một đại đội chỉ với 25 chiến sĩ từ ngày đầu thành lập, đến nay Quân đội Nhân dân Lào đã có quy mô lên đến 30.000 binh sĩ, cùng 100.000 nhân viên dân sự, được cấu thành từ hai binh chủng Lục quân và Không quân. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Khối đại diện cho Lục quân Lào tham gia lễ duyệt binh 20/1 tại Phonhong, với trang bị chính là súng trường tấn công AK-47. Được biết trong những năm trở lại gần đây, Lục quân Lào được tái trang bị và hiện đại hóa khá nhanh với một loạt vũ khí mới. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Trong ảnh là khối đại diện Lục quân Lào duyệt binh với súng trường tấn công Galil ACE do Việt Nam sản xuất, nhìn sơ qua có thể thấy đấy là biến thể súng trường ACE 32. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Xe trinh sát bọc thép BRDM-2 của Lục quân Lào, với gói nâng cấp giáp bảo vệ và hệ thống trinh sát quang điện tử mới tham gia duyệt binh tại Phonhong. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Xe bọc thép chở quân BTR-60BP của Lục quân Lào, do Liên Xô chế tạo có khả năng chở theo tối đa 9 binh sĩ cùng kíp chiến đấu 2 người. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Xe tăng lội nước PT-76 của Lục quân Lào, được vũ trang với pháo chính 76mm có tầm hoạt động lên đến 400km. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Trong ảnh là xe tăng T-54 của Lục quân Lào, đây là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Viêng Chăng trước khi T-72B được đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B “đại bàng trắng” mới được Nga chuyển giao cho Lục quân Lào vào cuối năm 2018, nhưng vẫn kịp xuất hiện trong lễ duyệt binh lần này. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Pháo kéo M-46 của Lục quân Lào tham gia duyệt binh tại Phonhong. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Lục quân Lào, BM-21 được trang bị đạn rocket 122mm với cụm phóng 40 nòng và có tầm lên đến 20km. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR-5 do Trung Quốc chế tạo trong biên chế pháo binh Lào. SR-5 cũng sử dụng đạn rocket 122mm có có thiết kế cụm phóng theo dạng modul có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Dẫn đầu khối lực lượng phòng không Lào các tổ hợp pháo phòng không 23mm ZSU-23-2, ngay phía trên là phi đội trực thăng vận tải đa năng Mi-8. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Yitian của phòng không Lào, được trang bị tên lửa đất đối không Tianlong 6 có tầm tác chiến hiệu quả lên đến 6.000m. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn 9K35 Strela-10 của phòng không Lào. Mỗi tổ hợp phòng không này được trang bị 4 tên lửa 9M37 có tầm bắn 500-5.000m với các mục tiêu có độ cao 10-3.500m. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Phi đội máy bay trinh sát hạng nhẹ LE500 của không quân Lào. Nguồn ảnh: Lao National Radio. Mời độc giả xem video: Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân Lào. (nguồn TVLAO HD)

