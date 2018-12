Báo Nga: Iskander-M sẽ được xuất khẩu sang ĐNÁ, Việt Nam nên quan tâm

Vừa qua, truyền thông Nga vừa cho biết loại tên lửa Iskander-M - tổ hợp tên lửa tầm ngắn hiện đại bậc nhất thế giới của Nga sẽ sớm được xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây vốn dĩ là điều mà Mỹ cực kỳ lo sợ vì hiện tại các tổ hợp phòng thủ tên lửa trong tay Mỹ đều được cho là sẽ bất lực khi phải đối đầu với tên lửa Iskander-M. Nguồn ảnh: Pinterest. Sẽ sớm thôi khi Nga cung cấp các tổ hợp Iskander-M cho đồng minh, Mỹ sẽ không thể đánh giá thấp đồng minh của Moscow trong tương lai khi trong tay các quốc gia nhỏ bé này có thứ vũ khí mà Mỹ không thể phản công được. Nguồn ảnh: Vitaly. Một điều đáng chú ý khác đó là truyền thông Nga cũng có nhắc tới việc hệ thống vũ khí tấn công đáng sợ này của Nga được cho sẽ có triển vọng rất lớn trong việc xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: TASS. Với tư cách là một quốc gia có truyền thống lâu đời sở hữu các loại tổ hợp vũ khí từ Nga, Việt Nam chắc chắn sẽ là một trong những quốc gia được Moscow chào hàng loại tên lửa này trong tương lai. Nguồn ảnh: RIA. Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Iskander được biết tới với tên gọi Iskander-E. Phiên bản xuất khẩu này lần đầu tiên được Nga xuất khẩu sang Armenia - một quốc gia nằm trong hiệp ước an ninh chung CSTO do Nga đứng đầu. Nguồn ảnh: RIA. Iskander-E có tầm bắn giảm xuống tối đa chỉ còn 280 km kèm theo đó là hệ thống dẫn đường cũng được cho là bị cắt giảm đi một vài thiết bị, đơn giản hơn so với trên phiên bản gốc nhưng không rõ độ chính xác có bị giảm đi nhiều hay không. Nguồn ảnh: Lone. Về đầu đạn, so với phiên bản gốc có thể mang theo được đầu đạn nhiệt hạch thì phiên bản Iskander-E xuất khẩu của Nga được cho là chỉ có khả năng được trang bị đầu đạn chùm. Nguồn ảnh: Vanced. Hiện tại hai quốc gia đã nhận được các tổ hợp Iskander-E do Nga xuất khẩu bao gồm Armenia với 25 tổ hợp và Algeria với 4 trung đoàn - tương đương với 48 tổ hợp. Nguồn ảnh: RIA. Hiện tại, vẫn chưa rõ đối tượng khách hàng ở khu vực Đông Nam Á được Nga nhắm tới khi có ý định xuất khẩu loại vũ khí này nhưng gần như chắc chắn Việt Nam và Indonesia sẽ là hai quốc gia được Nga nhắm tới đầu tiên. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem Video: Nga phóng thử nghiệm tên lửa Iskander-M.

Vừa qua, truyền thông Nga vừa cho biết loại tên lửa Iskander-M - tổ hợp tên lửa tầm ngắn hiện đại bậc nhất thế giới của Nga sẽ sớm được xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây vốn dĩ là điều mà Mỹ cực kỳ lo sợ vì hiện tại các tổ hợp phòng thủ tên lửa trong tay Mỹ đều được cho là sẽ bất lực khi phải đối đầu với tên lửa Iskander-M. Nguồn ảnh: Pinterest. Sẽ sớm thôi khi Nga cung cấp các tổ hợp Iskander-M cho đồng minh, Mỹ sẽ không thể đánh giá thấp đồng minh của Moscow trong tương lai khi trong tay các quốc gia nhỏ bé này có thứ vũ khí mà Mỹ không thể phản công được. Nguồn ảnh: Vitaly. Một điều đáng chú ý khác đó là truyền thông Nga cũng có nhắc tới việc hệ thống vũ khí tấn công đáng sợ này của Nga được cho sẽ có triển vọng rất lớn trong việc xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: TASS. Với tư cách là một quốc gia có truyền thống lâu đời sở hữu các loại tổ hợp vũ khí từ Nga, Việt Nam chắc chắn sẽ là một trong những quốc gia được Moscow chào hàng loại tên lửa này trong tương lai. Nguồn ảnh: RIA. Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Iskander được biết tới với tên gọi Iskander-E. Phiên bản xuất khẩu này lần đầu tiên được Nga xuất khẩu sang Armenia - một quốc gia nằm trong hiệp ước an ninh chung CSTO do Nga đứng đầu. Nguồn ảnh: RIA. Iskander-E có tầm bắn giảm xuống tối đa chỉ còn 280 km kèm theo đó là hệ thống dẫn đường cũng được cho là bị cắt giảm đi một vài thiết bị, đơn giản hơn so với trên phiên bản gốc nhưng không rõ độ chính xác có bị giảm đi nhiều hay không. Nguồn ảnh: Lone. Về đầu đạn, so với phiên bản gốc có thể mang theo được đầu đạn nhiệt hạch thì phiên bản Iskander-E xuất khẩu của Nga được cho là chỉ có khả năng được trang bị đầu đạn chùm. Nguồn ảnh: Vanced. Hiện tại hai quốc gia đã nhận được các tổ hợp Iskander-E do Nga xuất khẩu bao gồm Armenia với 25 tổ hợp và Algeria với 4 trung đoàn - tương đương với 48 tổ hợp. Nguồn ảnh: RIA. Hiện tại, vẫn chưa rõ đối tượng khách hàng ở khu vực Đông Nam Á được Nga nhắm tới khi có ý định xuất khẩu loại vũ khí này nhưng gần như chắc chắn Việt Nam và Indonesia sẽ là hai quốc gia được Nga nhắm tới đầu tiên. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem Video: Nga phóng thử nghiệm tên lửa Iskander-M.